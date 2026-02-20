Begin typing your search above and press return to search.
    കാട്ടുപന്നി ആക്രമണം: മൂന്ന് തൊഴിലുറപ്പ് സ്ത്രീ തൊഴിലാളികൾക്ക് പരിക്ക്

    ഒ​രാ​ളു​ടെ നി​ല ഗു​രു​ത​രം
    കാട്ടുപന്നി ആക്രമണം: മൂന്ന് തൊഴിലുറപ്പ് സ്ത്രീ തൊഴിലാളികൾക്ക് പരിക്ക്
    ഗു​രു​ത​ര​മാ​യി പ​രി​ക്കേ​റ്റ് ചി​കി​ത്സ​യി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന മി​നി​മോ​ൾ

    നെ​ടു​ങ്ക​ണ്ടം: കാ​ട്ടു​പ​ന്നി​യു​ടെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ല്‍ തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളാ​യ 3 സ്ത്രീ​ക​ള്‍ക്ക് പ​രി​ക്ക്. ഈ​ഴ​വ​പ്പ​റ​മ്പി​ല്‍ മി​നി​മോ​ള്‍, ജ​സി ക​ട്ട​നാം​കു​ഴി, ബി​ന്‍സി വ​ഴീ​പ്പ​റ​മ്പി​ല്‍ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കാ​ണ് പ​രി​ക്കേ​റ്റ​ത്. കൈ​ക്കും കാ​ലി​നും പു​റ​ത്തും ഗു​രു​ത​ര​മാ​യി പ​രി​ക്കേ​റ്റ മി​നി​മോ​ള്‍ ക​ട്ട​പ്പ​ന​യി​ല്‍ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍ ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​ണ്. വേ​ലി​യി​ല്‍ കു​ടു​ങ്ങി​ക്കി​ട​ന്ന കാ​ട്ടു​പ്പ​ന്നി​യെ വ​നം വ​കു​പ്പ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ന്‍ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്നി​നി​ടെ ഓ​ടി​പ്പോ​യാ​ണ് സ്ത്രീ​ക​ളെ ആ​ക്ര​മി​ച്ച​ത്. ക​ടി​ച്ചും കു​ത്തി​യും ത​ട്ടി​മ​റി​ച്ചി​ട്ടും ആ​ക്ര​മി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 11.15ഓ​ടെ​യാ​ണ് സം​ഭ​വം. 6 തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ള്‍ ഓ​ട കോ​രി വൃ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ ഓ​ടി​യെ​ത്തി​യ കാ​ട്ടു​പ​ന്നി മി​നി​മോ​ളെ ആ​ക്ര​മി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ക്രൂ​ര​മാ​യി ക​ടി​ച്ചു പ​റി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നെ​ത്തി​യ​താ​യി​രു​ന്നു മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ. ഇ​വ​രെ​യും പ​ന്നി ആ​ക്ര​മി​ച്ചു.

    കൂ​ടെ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​വ​ർ തൂ​മ്പ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് അ​ടി​ച്ചാ​ണ് പ​ന്നി​യി​ൽ നി​ന്നും മി​നി​മോ​ളെ ര​ക്ഷി​ച്ച​ത്. പി​ടി​വി​ട്ട് ഓ​ടി​പ്പോ​യ പ​ന്നി വീ​ണ്ടും തി​രി​കെ വ​ന്ന് സ്ത്രീ​ക​ളെ ആ​ക്ര​മി​ച്ചു. ഓ​ട വൃ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന സ്ഥ​ല​ത്തി​ന്റെ തൊ​ട്ടു മു​ക​ളി​ലാ​യി ഏ​ല​ത്തോ​ട്ട​ത്തി​ലെ വേ​ലി​യി​ല്‍ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​ത്രി മു​ത​ല്‍ പ​ന്നി കു​ടു​ങ്ങി കി​ട​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. വി​വ​ര​മ​റി​ഞ്ഞെ​ത്തി​യ വ​നം വ​കു​പ്പ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ കു​രു​ക്ക് അ​ഴി​ച്ചു വി​ട്ടു. ഉ​ട​ൻ ഓ​ടി​പ്പോ​യ പ​ന്നി തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ ആ​ക്ര​മി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ള്‍ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ല്‍, പ​ന്നി​യെ വെ​ടി​വെ​ക്കാ​ൻ ലൈ​സ​ന്‍സു​ള്ള ആ​ളെ ഏ​ര്‍പ്പാ​ട് ചെ​യ്തി​ട്ടാ​ണ് ത​ങ്ങ​ള്‍ സം​ഭ​വ സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി​യ​തെ​ന്നും ത​ങ്ങ​ളെ ക​ണ്ട​മാ​ത്ര​യി​ല്‍ പ​ന്നി ഓ​ടി​പ്പോ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നു​മാ​ണ് വ​നം വ​കു​പ്പ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ഇ​വ​രെ​ത്തി​യ ഓ​ട്ടോ​യി​ൽ ത​ന്നെ​യാ​ണ് മി​നി​മോ​ളെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ​ത്തി​ച്ച​തെ​ന്നും വ​നം വ​കു​പ്പ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ പ​റ​ഞ്ഞു.

    Girl in a jacket

