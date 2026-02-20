Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Nedumkandam
    Nedumkandam
    Posted On
    20 Feb 2026 11:08 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Feb 2026 11:08 AM IST

    സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളി​ൽ കൗ​തു​കം നി​റ​ച്ച് ക​മ്പ​ത്തെ മു​ന്തി​രി​പ്പാ​ട​ങ്ങ​ൾ

    സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളി​ൽ കൗ​തു​കം നി​റ​ച്ച് ക​മ്പ​ത്തെ മു​ന്തി​രി​പ്പാ​ട​ങ്ങ​ൾ
    കു​ട്ടി​ക​ള്‍ക്ക് വി​നോ​ദ​ത്തി​നാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കുന്ന വി​വി​ധ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍  

    നെ​ടു​ങ്ക​ണ്ടം: ഒ​രു വ​ശ​ത്തു പ​ച്ച മു​ന്തി​രി. മ​റു​ഭാ​ഗ​ത്ത് പ​ഴു​ത്തു തു​ടു​ത്ത മു​ന്തി​രി കു​ല​ക​ള്‍, ചി​ല ഭാ​ഗ​ത്ത് കൃ​ഷി​യു​ടെ തു​ട​ക്കം. മു​ന്തി​രി​ക്കൊ​പ്പം മ​റ്റു കാ​ഴ്ച​ക​ളും ആ​ക്റ്റി​വി​റ്റി​ക​ളും കൊ​ണ്ട് കാ​ണി​ക​ള്‍ക്ക് കൗ​തു​കം നി​റ​യു​ക​യാ​ണ് ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട്ടി​ലെ മു​ന്തി​രി​പാ​ട​ങ്ങ​ള്‍. വി​ള​വെ​ടു​പ്പ് സീ​സ​ണി​ല്‍ മാ​ത്ര​മ​ല്ല ഏ​ത് ദി​വ​സം ചെ​ന്നാ​ലും സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ള്‍ക്ക് പ​ഴു​ത്തു തു​ടു​ത്തു കി​ട​ക്കു​ന്ന മു​ന്തി​രി കു​ല​ക​ള്‍ കാ​ണാ​നാ​വു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലാ​ണ് ക​മ്പ​ത്തെ മു​ന്തി​രി പാ​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ കൃ​ഷി. വ​ര്‍ഷ​ത്തി​ല്‍ നാ​ല് ത​വ​ണ​യാ​ണ് മു​ന്തി​രി​യു​ടെ വി​ള​വെ​ടു​പ്പ്.

    മു​ന്തി​രി തോ​ട്ടം

    പ്ര​ധാ​ന വി​ള​വെ​ടു​പ്പ് ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ മു​ത​ല്‍ ഡി​സം​ബ​ര്‍ വ​രെ. എ​ന്നാ​ല്‍, ക​മ്പ​ത്തെ മു​ന്തി​രി പാ​ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍ എ​പ്പോ​ഴെ​ത്തി​യാ​ലും മു​ന്തി​രി കൃ​ഷി​യു​ടെ കാ​ഴ്ച​ക​ള്‍ ആ​സ്വ​ദി​ക്കാം. ഏ​ത് സ​മ​യ​വും വി​ള​വ് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലാ​ണ് കൃ​ഷി ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ച​ത്. ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട്ടി​ലെ അ​ഞ്ച് ജി​ല്ല​ക​ളെ കാ​ര്‍ഷി​ക സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​ക്കു​ന്ന മു​ല്ല​പെ​രി​യാ​ര്‍ ഡാ​മി​ന്റെ മാ​തൃ​ക​യും ത​മി​ഴ് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മു​ല്ല​പെ​രി​യാ​റി​ല്‍നി​ന്ന് വെ​ള്ളം എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന പെ​ന്‍ സ്റ്റോ​ക് പൈ​പ്പു​ക​ളു​ടെ മാ​തൃ​ക​യും പെ​ന്നി ക്വി​ക് ന്റെ ​പ്ര​തി​മ​യും ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. ഗ്രാ​മീ​ണ ത​ന​ത് കാ​ര്‍ഷി​ക രീ​തി​ക​ള്‍ ടൂ​റി​സ​വു​മാ​യി കോ​ര്‍ത്തി​ണ​ക്കി കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​തി​ന്റെ മി​ക​ച്ച ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​ണ് ക​മ്പ​ത്തെ മു​ന്തി​രി​പാ​ട​ങ്ങ​ള്‍. കു​ടും​ബ സ​മേ​തം ഔ​ട്ടി​ങ്ങി​നാ​യി എ​ത്തു​ന്ന​വ​രെ ഏ​റെ ആ​ക​ര്‍ഷി​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ല്‍ നി​ര​വ​ധി ആ​ക്റ്റി​വി​റ്റി​ക​ളും ഇ​വി​ടെ​യു​ണ്ട്. മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ ഇ​ഷ്ട കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി മാ​റു​ക​യാ​ണ് ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട് അ​തി​ര്‍ത്തി ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളി​ലെ മു​ന്തി​രി തോ​പ്പു​ക​ള്‍.

    ഇ​ടു​ക്കി​യു​ടെ സൗ​ന്ദ​ര്യം നു​ക​രാ​നെ​ത്തു​ന്ന വി​ദേ​ശി​ക​ളും സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളു​മാ​യ വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ള്‍ ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട്ടി​ലെ മു​ന്തി​രി​പ്പാ​ട​വും സ​ന്ദ​ര്‍ശി​ച്ചാ​ണ് മ​ട​ങ്ങു​ക. കേ​ര​ള​ത്തി​ല്‍ എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും വി​ശേ​ഷ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളൊ അ​വ​ധി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളൊ, വ​ന്നാ​ല്‍ മു​ന്തി​രി​പാ​ട​ങ്ങ​ള്‍ മ​ല​യാ​ളി​ക​ളെ കൊ​ണ്ട് നി​റ​യും.

    ക​മ്പ​ത്തോ​ട് ചേ​ര്‍ന്ന് കി​ട​ക്കു​ന്ന ഗൂ​ഡ​ല്ലൂ​രും ചു​രു​ളി​പെ​ട്ടി​യും കെ.​കെ. പെ​ട്ടി​യും തേ​വ​ര്‍പെ​ട്ടി​യു​മൊ​ക്കെ മു​ന്തി​രി കൃ​ഷി​ക്ക് ഏ​റെ പ്ര​ശ​സ്ഥ​മാ​ണ്.

    കി​ലോ മി​റ്റ​റു​ക​ളോ​ളം ദൂ​ര​ത്തി​ല്‍ മ​നോ​ഹ​ര​മാം വി​ധം പ​ന്ത​ല്‍ വി​രി​ച്ച് നി​ര്‍ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന മു​ന്തി​രി തോ​പ്പു​ക​ളു​ടെ കാ​ഴ്ച​യാ​ണ് എ​ങ്ങും. മു​ന്തി​രി​തോ​പ്പു​ക​ളു​ടെ കാ​ഴ്ച ആ​സ്വ​ദി​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം, മു​ന്തി​രി വാ​ങ്ങു​ന്ന​തി​നും തോ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍ സൗ​ക​ര്യം ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

