Madhyamam
    Nedumkandam
    Posted On
    date_range 10 Oct 2025 12:00 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Oct 2025 12:00 PM IST

    മോഷണം പെരുകുന്നു; പച്ച ഏലക്കക്ക് രക്ഷയില്ല

    ജാ​ഗ്ര​ത നി​ര്‍ദേ​ശ​വു​മാ​യി പൊ​ലീ​സ്
    മോഷണം പെരുകുന്നു; പച്ച ഏലക്കക്ക് രക്ഷയില്ല
    നെ​ടു​ങ്ക​ണ്ടം: ഏ​ല​ക്ക വി​ല വ​ര്‍ധി​ച്ച​തോ​ടെ ഹൈ​റേ​ഞ്ചി​ല്‍ പ​ച്ച ഏ​ല​ക്ക മോ​ഷ​ണം പെ​രു​കു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ക​ട്ട​പ്പ​ന​ക്ക​ടു​ത്ത്​ പു​ളി​യ​ന്മ​ല​യി​ലെ ഏ​ല​ത്തോ​ട്ട​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ 35 കി​ലോ പ​ച്ച ഏ​ല​ക്ക​യാ​ണ് മോ​ഷ്ടി​ച്ച​ത്. വാ​ക​വ​യ​ലി​ല്‍ വി​നോ​ദി​ന്‍റെ തോ​ട്ട​ത്തി​ല്‍ വി​ള​വെ​ടു​ത്ത് ചാ​ക്കി​ല്‍ സൂ​ക്ഷി​ച്ച ഏ​ല​ക്കാ​യാ​ണ് മോ​ഷ​ണം പോ​യ​ത്.

    ഒ​രാ​ഴ്ച മു​മ്പും ഇ​തേ തോ​ട്ട​ത്തി​ല്‍ മോ​ഷ​ണം ന​ട​ന്നി​രു​ന്നു. ആ​ഴ്ച​ക​ള്‍ക്ക് മു​മ്പ് സ​മീ​പ​ത്തെ ഐ​ക്ക​ര​ത​കി​ടി​യേ​ല്‍ സി​ന്ധു വി​ജ​യ​ന്‍റെ ഏ​ല​ത്തോ​ട്ട​ത്തി​ല്‍നി​ന്ന് ച​ര​വും ഉ​പ്പു​ത​റ​യി​ല്‍ പാ​ട്ട​ത്തി​ന് എ​ടു​ത്ത സ്ഥ​ല​ത്തു​നി​ന്ന് ഏ​ല​ക്ക​യും മോ​ഷ​ണം പോ​യി​രു​ന്നു. നെ​ടു​ങ്ക​ണ്ടം, ക​ട്ട​പ്പ​ന, ക​മ്പം​മെ​ട്ട്, ഉ​ടു​മ്പ​ന്‍ചോ​ല, ഉ​പ്പു​ത​റ പൊ​ലീ​സ്​ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ല്‍ ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് നി​ര​വ​ധി പ​രാ​തി​ക​ളു​ണ്ട്. മു​ന്‍കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ല്‍നി​ന്ന് വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യി ഏ​ല​ത്തോ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍നി​ന്ന്​ പ​ട്ടാ​പ്പ​ക​ലാ​ണ് എ​ല​ക്ക ക​ട​ത്തു​ന്ന​ത്.

    തോ​ട്ടം ഉ​ട​മ തൊ​ഴി​ലാ​ഴി​ക​ളെ കൊ​ണ്ട് പ​റി​ച്ചെ​ടു​ത്ത് ചാ​ക്കു​ക​ളി​ല്‍ നി​റ​ച്ച് വൈ​കീ​ട്ട് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​ന്‍ സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന ഏ​ല​ക്ക​യാ​ണ് മോ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ അ​ധി​ക​വും. കൂ​ടാ​തെ വി​ള​വെ​ടു​ക്കാ​ന്‍ പാ​ക​മാ​യ കാ​യ്ക​ളും ചെ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. മു​മ്പ് പ​ച്ച ഏ​ല​ക്ക ശ​ര​ത്തോ​ടെ മു​റി​ച്ചു​ക​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ല്‍, ഇ​പ്പോ​ള്‍ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ള്‍ ചാ​ക്കി​ല്‍ നി​റ​ച്ചു​വെ​ച്ച കാ​യ്ക​ള​ണ് മോ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ചി​ല തോ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലെ ഷെ​ഡി​ന് സ​മീ​പം വ​ളം എ​ടു​ത്ത ശേ​ഷം സൂ​ക്ഷു​ക്കു​ന്ന ചാ​ക്കു​ക​ളി​ല്‍ നി​റ​ച്ചാ​ണ് മോ​ഷ്ടാ​ക്ക​ള്‍ ശ​ര​ത്തോ​ടു​കൂ​ടി ഏ​ല​ക്ക ക​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. തൊ​ഴി​ലാ​ഴി​ക​ള്‍ പ​റി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ന്ന ഏ​ല​ക്ക ചാ​ക്കു​ക​ളി​ല്‍ നി​റ​ച്ച് ഷെ​ഡി​ലോ തോ​ട്ട​ത്തി​ലോ വെ​ച്ച ശേ​ഷം അ​ടു​ത്ത കാ​യ് എ​ടു​ക്കാ​ന്‍ പോ​കു​ന്ന സ​മ​യ​ത്താ​ണ്​ മോ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ അ​ധി​ക​വും.

    ഏ​ല​ക്ക സ്റ്റോ​റു​ക​ളി​ലും മ​ല​ഞ്ച​ര​ക്ക് ക​ട​ക​ളി​ലും പ​ച്ച​ ഏ​ല​ക്ക വ്യാ​പാ​രം വ്യാ​പ​ക​മാ​യ​താ​ണ് മോ​ഷ​ണം വ​ര്‍ധി​ക്കാ​ന്‍ കാ​ര​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്​ ചി​ല ക​ര്‍ഷ​ക​ര്‍ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. കൂ​ട്ടാ​ര്‍ മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ പു​ല്ല് ചെ​ത്താ​നെ​ന്ന വ്യാ​ജേ​ന കൃ​ഷി​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍ എ​ത്തി പ​ച്ച ഏ​ല​ക്ക മോ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി വ​ന്ന ഒ​രു കു​ടും​ബ​ത്തി​ലെ മൂ​ന്നു​പേ​രെ ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട് തേ​വാ​ര​ത്തെ ലോ​ഡ്ജി​ല്‍നി​ന്ന്​ ക​മ്പം​മെ​ട്ട് പൊ​ലീ​സ് മു​മ്പ് പി​ടി​കൂ​ടി​യി​രു​ന്നു.

    മ​ഞ്ഞ​പ്പെ​ട്ടി​യി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ എ​സ്റ്റേ​റ്റി​ല്‍നി​ന്ന്​ 1500 കി​ലോ​യോ​ളം പ​ച്ച ഏ​ല​ക്ക മോ​ഷ​ണം പോ​യ സം​ഭ​വ​വും മു​മ്പു​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം വ​ട്ട​പ്പാ​റ സേ​നാ​പ​തി​യി​ല്‍ ഏ​ല​ത്തോ​ട്ട​ത്തി​ല്‍ പ​റി​ച്ചു​വെ​ച്ച 75 കി​ലോ പ​ച്ച ഏ​ല​ക്ക മോ​ഷ്ടി​ച്ച കേ​സി​ല്‍ ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട് തേ​നി സ്വ​ദേ​ശി​യെ ഉ​ടു​മ്പ​ന്‍ചോ​ല പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    ഹൈ​റേ​ഞ്ചി​ലെ ചെ​റു​തും വ​ലു​തു​മാ​യ വി​വി​ധ തോ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍നി​ന്നും പ​ച്ച ഏ​ല​ക്ക മോ​ഷ​ണം വ്യാ​പ​ക​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ചി​ല തോ​ട്ടം ഉ​ട​മ​ക​ള്‍ പ​രാ​തി ന​ല്‍കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. മ​റ്റു​ചി​ല​ർ പ​രാ​തി ന​ൽ​കാ​ൻ മെ​ന​ക്കെ​ടാ​റി​ല്ല. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ക​ട്ട​പ്പ​ന പൊ​ലീ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. വി​ല വ​ര്‍ധി​ച്ച​തോ​ടെ ഏ​ല​ക്ക മോ​ഷ​ണം വ്യാ​പ​ക​മാ​ണെ​ന്നും ക​ര്‍ഷ​ക​ര്‍ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നു​മാ​ണ് പൊ​ലീ​സ്​ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്.

