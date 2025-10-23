Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightIdukkichevron_rightNedumkandamchevron_rightജനകീയ കൂട്ടായ്മ...
    Nedumkandam
    Posted On
    date_range 23 Oct 2025 10:46 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Oct 2025 10:46 AM IST

    ജനകീയ കൂട്ടായ്മ കൈകോര്‍ത്തു; കൂട്ടാര്‍ പുഴക്ക് കുറുകെ തടിപ്പാലം ഉയര്‍ന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    temporary wood bridge
    cancel
    camera_alt

    ജ​ന​കീ​യ കൂ​ട്ടാ​യ്മയിൽ കൂ​ട്ടാ​ര്‍ പു​ഴ​ക്ക് കു​റു​കെ നിർമിച്ച താ​ല്‍ക്കാ​ലി​ക ത​ടി​പ്പാ​ലം 

    Listen to this Article

    നെ​ടു​ങ്ക​ണ്ടം: ജ​ന​കീ​യ കൂ​ട്ടാ​യ്മ ഒ​രു​മി​ച്ച​തോ​ടെ കൂ​ട്ടാ​ര്‍ പു​ഴ​ക്ക് കു​റു​കെ താ​ല്‍ക്കാ​ലി​ക ത​ടി​പ്പാ​ലം ഉ​യ​ര്‍ന്നു. മ​ല​വെ​ള്ള​പ്പാ​ച്ചി​ലി​ല്‍ ത​ക​ര്‍ന്ന കൂ​ട്ടാ​ര്‍- അ​ന്യാ​ര്‍തൊ​ളു പാ​ല​ത്തി​ന് പ​ക​ര​മാ​യാ​ണ് താ​ല്‍ക്കാ​ലി​ക ന​ട​പ്പാ​ലം നി​ര്‍മി​ച്ച​ത്. എ​ന്നാ​ല്‍ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് അ​ക്ക​രെ ഇ​ക്ക​രെ പോ​ക​ണ​മെ​ങ്കി​ല്‍ പു​തി​യ പാ​ലം നി​ർ​മി​ക്കേ​ണ്ടി വ​രും.

    ക​രു​ണാ​പു​രം പാ​മ്പാ​ടും​പാ​റ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ആ​റ്​ പ​തി​റ്റാ​ണ്ട് പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള പാ​ല​മാ​ണ്​ ത​ക​ര്‍ന്ന​ത്. ഇ​ത് ഇ​രു​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലെ​യും ജ​ന​ജീ​വി​ത​ത്തെ സാ​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    കു​മ​ര​കം​മെ​ട്ട്, അ​ല്ലി​യാ​ര്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും പോ​ത്തും​ക​ണ്ടം, കൂ​ട്ടാ​ര്‍, കു​ഴി​ത്തൊ​ളു, തേ​ര്‍ഡ്ക്യാ​മ്പ്, ക​രു​ണാ​പു​രം, മു​ണ്ടി​യെ​രു​മ, വ​ണ്ട​ന്‍മേ​ട് എ​ന്നീ സ്‌​കൂ​ളു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് പോ​കേ​ണ്ട ബ​സു​ക​ളും ഈ ​പാ​ല​ത്തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് പോ​യി​രു​ന്ന​ത്. പാ​ലം ത​ക​ര്‍ന്നേ​താ​ടെ മൂ​ന്ന്​ കി​ലോ​മീ​റ്റ​ര്‍ വ​രെ ചു​റ്റ​ണം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Local NewsIdukki NewsWood Bridgetemporary bridge
    News Summary - temporary wood bridge on koottar river
    Similar News
    Next Story
    X