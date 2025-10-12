Begin typing your search above and press return to search.
    Nedumkandam
    Posted On
    date_range 12 Oct 2025 1:54 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Oct 2025 1:54 PM IST

    തേയില വില ഉയരുമ്പോഴും കൊളുന്തിന് രക്ഷയില്ല

    വി​ല​ക്കു​റ​വ് ക​ര്‍ഷ​ക​രെ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​ക്കു​ന്നു
    തേയില വില ഉയരുമ്പോഴും കൊളുന്തിന് രക്ഷയില്ല
    തേയിലത്തോട്ടം

    നെ​ടു​ങ്ക​ണ്ടം: തേ​യി​ല​പ്പൊ​ടി​ക്ക് വി​ല കു​തി​ച്ചു​യ​രു​മ്പോ​ഴും കൊ​ളു​ന്തി​ന്റെ വി​ല​ക്കു​റ​വ് ക​ര്‍ഷ​ക​രെ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​ക്കു​ന്നു. ഉ​ല്‍പാ​ദ​നം വ​ര്‍ധി​ക്കു​മ്പോ​ള്‍ കൊ​ളു​ന്തി​ന് വി​ല കു​റ​യു​ക​യാ​ണ്. എ​ന്നാ​ല്‍, ഇ​തി​ന് പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണാ​ന്‍ അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ ത​യാ​റാ​കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് ക​ര്‍ഷ​ക​രു​ടെ പ​രാ​തി. ഉ​ല്‍പാ​ദ​നം കൂ​ടു​മ്പോ​ള്‍ തേ​യി​ല ഫാ​ക്ട​റി​ക​ള്‍ കൊ​ളു​ന്ത്​ വാ​ങ്ങു​ന്ന​ത് നി​ര്‍ത്തും.

    ഇ​തോ​ടെ കൊ​ളു​ന്ത് വി​ല്‍ക്കാ​ന്‍ മ​റ്റ് മാ​ര്‍ഗ​മി​ല്ലാ​തെ ക​ര്‍ഷ​ക​ര്‍കൊ​ളു​ന്ത് എ​ടു​ക്കാ​ന്‍ മി​ന​ക്കെ​ടാ​തെ ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യാ​ണ് പ​തി​വ്. ഒ​രു​കി​ലോ കൊ​ളു​ന്തി​ന് നി​ല​വി​ല്‍ 18 രൂ​പ​യാ​ണ് ക​ര്‍ഷ​ക​ന് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഉ​ല്‍പാ​ദ​ന ചെ​ല​വു​മാ​യി ത​ട്ടി​ച്ചു നോ​ക്കി​യാ​ല്‍ ഈ ​വി​ല​കൊ​ണ്ട് കൃ​ഷി മു​ന്നോ​ട്ടു പോ​കാ​ന്‍ ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് ക​ര്‍ഷ​ക​ര്‍ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. കി​ലോ​ക്ക്​ 30 രൂ​പ​വി​ല കി​ട്ടി​യാ​ലെ ക​ര്‍ഷ​ക​ന് തേ​യി​ല കൃ​ഷി ലാ​ഭ​ക​ര​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടു പോ​കാ​ന്‍ ക​ഴി​യൂ എ​ന്നാ​ണി​വ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    ജി​ല്ല​യി​ല്‍ മാ​ത്രം 12000ഓ​ളം ചെ​റു​കി​ട തേ​യി​ല ക​ര്‍ഷ​ക​രു​ണ്ട്. വാ​ഗ​മ​ണ്‍, ഉ​പ്പു​ത​റ, തോ​പ്രാം​കു​ടി, കാ​ല്‍വ​രി​മൗ​ണ്ട് തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ല്‍നി​ന്ന് സീ​സ​ണി​ല്‍ ര​ണ്ട​ര ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം കൊ​ളു​ന്താ​ണ് ഫാ​ക്ട​റി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന​ത്.സീ​സ​ണി​ല്‍ വി​ല കി​ട്ടാ​ത്ത​തി​നാ​ല്‍ വെ​റു​തെ ന​ശി​പ്പി​ച്ചു ക​ള​യാ​ന്‍ ക​ര്‍ഷ​ക​ര്‍ നി​ര്‍ബ​ന്ധി​ത​രാ​വു​ക​യാ​ണ്. അ​തി​ന് പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യി പ​ല ഫാ​ക്ട​റി​ക​ള്‍ക്കും കൊ​ളു​ന്ത് വാ​ങ്ങി​യെ​ടു​ത്ത് സം​സ്‌​ക​രി​ക്കാ​ന്‍ ക​ഴി​യു​ന്നി​ല്ല.

    സീ​സ​ണി​ല്‍ നി​സ്സാ​ര​വി​ല കി​ട്ടു​ന്ന​തി​നു പു​റ​മെ ക​ര്‍ഷ​ക​ര്‍ നേ​രി​ടു​ന്ന മ​റ്റൊ​രു പ്ര​തി​സ​ന്ധി ആ​വ​ശ്യ​സ​മ​യ​ത്ത് വ​ളം കി​ട്ടാ​റി​ല്ലെ​ന്ന​താ​ണ്. വ​ളം ഇ​ല്ലാ​തെ വ​ന്നാ​ല്‍ ഉ​ല്‍പാ​ദ​നം പ​കു​തി​യാ​യി കു​റ​യും. യൂ​റി​യ കി​ട്ടു​മ്പോ​ള്‍ പൊ​ട്ടാ​ഷ് കി​ട്ടി​ല്ല. പ​ല ക​ര്‍ഷ​ക​രും യൂ​റി​യ വാ​ങ്ങി സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും പൊ​ട്ടാ​ഷ് കി​ട്ടാ​നി​ല്ല. ഇ​ത് ര​ണ്ടു​മാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന വ​ള​ങ്ങ​ള്‍. ഇ​വ ര​ണ്ടും കി​ട്ടി​യാ​ല്‍ മാ​ത്ര​മേ ക​ര്‍ഷ​ക​ര്‍ക്ക് കൃ​ഷി ന​ന്നാ​യി കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​നാ​വു.

    Show Full Article
