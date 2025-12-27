Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 27 Dec 2025 7:53 AM IST
    date_range 27 Dec 2025 7:53 AM IST

    ലഹരിക്കേസിൽ ഒളിവിലായിരുന്ന പ്രതി ആറുവർഷത്തിന് ശേഷം പിടിയിൽ

    വി​ത്സ​ൻ

    നെ​ടു​ങ്ക​ണ്ടം: ല​ഹ​രി​ക്കേ​സി​ൽ ആ​റു​വ​ര്‍ഷം മു​മ്പ് ഒ​ളി​വി​ല്‍ പോ​യ പ്ര​തി​യെ എ​ക്‌​സൈ​സ് സ്‌​പെ​ഷ​ല്‍ സ്‌​ക്വാ​ഡ് പി​ടി​കൂ​ടി. മു​ള്ള​രി​ക്കു​ടി സ്വ​ദേ​ശി പു​തു​പ്പ​ള്ളി​യി​ല്‍ വീ​ട്ടി​ല്‍ വി​ത്സ​നാ​ണ്​​ (46) പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. 2019ല്‍ ​പാ​ല​ക്കാ​ട് നി​ന്ന്​ 23.9 കി​ലോ ഹ​ഷി​ഷ് ഓ​യി​ല്‍ പി​ടി​കൂ​ടി​യ കേ​സി​ല്‍ ആ​റു​വ​ര്‍ഷ​ത്തോ​ള​മാ​യി ഇ​യാ​ള്‍ ഒ​ഡി​ഷ​യി​ലും വി​ശാ​ഖ​പ​ട്ട​ണ​ത്തും മ​റ്റു​മാ​യി ഒ​ളി​വി​ല്‍ ക​ഴി​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ക്രി​സ്മ​സി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് കേ​ര​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക് വ​രും​വ​ഴി​യാ​ണ് എ​ക്‌​സൈ​സ് സം​ഘം ഇ​യാ​ളെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    പാ​ല​ക്കാ​ട് എ​ക്‌​സൈ​സ് റേ​ഞ്ച് ഓ​ഫി​സി​ല്‍ ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്ത കേ​സി​ലാ​ണ് ഇ​യാ​ളെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന്​ കേ​സി​ന്റെ അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നാ​യ പാ​ല​ക്കാ​ട് അ​സി. എ​ക്‌​സൈ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​ര്‍ക്ക് ഇ​യാ​ളെ കൈ​മാ​റി. കേ​സി​ലെ ര​ണ്ടാം പ്ര​തി​യാ​ണ്​ വി​ത്സ​ൻ. ഒ​ന്നാം പ്ര​തി പാ​റ​ത്തോ​ട് സ്വ​ദേ​ശി അ​നൂ​പി​നെ 18 വ​ര്‍ഷം ത​ട​വി​ന് കോ​ട​തി ശി​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    വി​ല്‍സ​ന്‍ വി​ശാ​ഖ പ​ട്ട​ണ​ത്ത് 33 കി​ലോ​ഗ്രാം ഹ​ഷി​ഷ് ഓ​യി​ല്‍ കേ​സി​ലും പ്ര​തി​യാ​ണ്. എ​ക്‌​സൈ​സ് സ്‌​പെ​ഷ​ല്‍ സ്‌​ക്വാ​ഡ് സ​ര്‍ക്കി​ള്‍ ഇ​ന്‍സ്പെ​ക്ട​ര്‍ ടി. ​ര​ഞ്ജി​ത്ത്കു​മാ​ര്‍, ഡി.​സി സ്‌​ക്വാ​ഡ് എ​ക്‌​സൈ​സ് ഇ​ന്‍സ്പെ​ക്ട​ര്‍ കെ.​വി. രാ​ജേ​ഷ്‌​കു​മാ​ര്‍, ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി എ​ക്‌​സൈ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​ര്‍ സ്‌​ക്വാ​ഡ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ അ​സി. എ​ക്‌​സൈ​സ് ഇ​ന്‍സ്‌​പെ​ക്ട​ര്‍ ബി. ​രാ​ജ്കു​മാ​ര്‍, പ്രി​വ​ന്റീ​വ് ഓ​ഫി​സ​ര്‍ സി​ജു​മോ​ന്‍, ടി.​എ. അ​നീ​ഷ്, പി.​എം. ജ​ലീ​ല്‍, സി​വി​ല്‍ എ​ക്‌​സൈ​സ് ഓ​ഫി​സ​ര്‍മാ​രാ​യ ഷോ​ബി​ന്‍ മാ​ത്യു, ആ​ല്‍ബി​ന്‍ ജോ​സ് എ​ന്നി​വ​രു​ള്‍പ്പെ​ട്ട സം​ഘ​മാ​ണ് വി​ത്സ​നെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    TAGS:Drug CaseIdukki NewsArrestLatest News
    News Summary - Suspect in drug case absconding arrested after six years
