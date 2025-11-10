Begin typing your search above and press return to search.
    പ്രഖ്യാപനത്തിലൊതുങ്ങി സ്മാർട്ട് അംഗൻവാടികൾ

    പ്രഖ്യാപനത്തിലൊതുങ്ങി സ്മാർട്ട് അംഗൻവാടികൾ
    ഏ​ഴാം വാ​ർ​ഡി​ലെ അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി സ്ഥി​തി ചെ​യ്തി​രു​ന്ന സ്ഥ​ലം

    നെ​ടു​ങ്ക​ണ്ടം: പാ​മ്പാ​ടും​പാ​റ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ സ്മാ​ർ​ട്ട് അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി നി​ർ​മാ​ണം പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തി​ലൊ​തു​ങ്ങി. അം​ഗ​ന്‍വാ​ടി​ക​ള്‍ സ്മാ​ര്‍ട്ട് ആ​ക്കാ​നെ​ന്നു പ​റ​ഞ്ഞ് പൊ​ളി​ച്ചു​നീ​ക്കി വ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ള്‍ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും പു​ന​ര്‍നി​ര്‍മി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. ഇ​വ​യെ​ല്ലാം വാ​ട​ക​ക്കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍ അ​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ന​ടു​വി​ലാ​ണ് പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. ര​ണ്ടാം വാ​ര്‍ഡി​ല്‍ ര​ണ്ട് അം​ഗ​ന്‍വാ​ടി​ക​ളും ഏ​ഴ്, എ​ട്ട് വാ​ര്‍ഡു​ക​ളി​ല്‍ ഓ​രോ​ന്നു​മാ​ണ് വാ​ട​ക​ക്കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    മൂ​ന്നു​വ​ര്‍ഷം മു​മ്പാ​ണ് സ്മാ​ര്‍ട്ട് അം​ഗ​ന്‍വാ​ടി​ക​ളാ​യി ന​വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തോ​ടെ പ​ഴ​യ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ള്‍ പൊ​ളി​ച്ചു​നീ​ക്കി​യ​ത്. തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ല്‍ അ​ട​ക്കം ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ത്തി നി​ര്‍മാ​ണം വേ​ഗ​ത്തി​ല്‍ പൂ​ര്‍ത്തീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം. എ​ന്നാ​ല്‍, പ്രാ​രം​ഭ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ പോ​ലും പൂ​ര്‍ത്തീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല.

    മൂ​ന്നാം വാ​ര്‍ഡി​ലെ മ​റ്റൊ​രു അം​ഗ​ന്‍വാ​ടി​യു​ടെ നി​ര്‍മാ​ണം വ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് മു​മ്പ് ആ​രം​ഭി​ച്ച​താ​ണെ​ങ്കി​ലും ഇ​തും എ​ങ്ങു​മെ​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ല. ര​ണ്ടാം വാ​ര്‍ഡി​ല്‍ ര​ണ്ടും എ​ട്ടാം വാ​ര്‍ഡി​ലും ഏ​ഴാം വാ​ര്‍ഡി​ലും ഓ​രോ​ന്നു​വീ​ത​വും അം​ഗ​ന്‍വാ​ടി​ക​ള്‍ വാ​ട​ക​ക്കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. മൂ​ന്നാം വാ​ര്‍ഡി​ല്‍ ദേ​വ​ഗി​രി​യി​ലെ അം​ഗ​ന്‍വാ​ടി സ്വ​ന്ത​മാ​യി സ്ഥ​ല​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും കെ​ട്ടി​ട​മി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ല്‍ മാ​റി​മാ​റി​യാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    2018ല്‍ ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്റെ ത​ന​ത്​ ഫ​ണ്ടി​ല്‍നി​ന്ന്​ നാ​ലു​ല​ക്ഷം രൂ​പ കെ​ട്ടി​ട നി​ര്‍മാ​ണ​ത്തി​നാ​യി അ​നു​വ​ദി​ച്ചു. അ​തി​ല്‍ പ​കു​തി​യോ​ളം രൂ​പ മു​ട​ക്കി ദേ​വ​ഗി​രി​യി​ല്‍ സ്വ​കാ​ര്യ വ്യ​ക്തി സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി ന​ല്‍കി​യ അ​ഞ്ച്​ സെ​ന്റി​ൽ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്റെ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ന്‍ പ​ണി​ക​ള്‍ തീ​ര്‍ത്തു. സ​ര്‍ക്കാ​റി​ന്റെ പു​തി​യ നി​യ​മം വ​ന്ന​തോ​ടെ നി​ര്‍മാ​ണ​ത്തി​ന് വി​ല​ങ്ങു​വീ​ണു. അം​ഗ​ന്‍വാ​ടി​ക​ള്‍ക്ക് പു​റ​മെ ആ​ദി​യാ​ര്‍പു​രം എ​സ്.‌​സി കോ​ള​നി​യി​ലെ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ഹാ​ളും പു​ന​ര്‍നി​ര്‍മി​ക്കാ​ൻ പൊ​ളി​ച്ചി​ട്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​തി​ല്‍നി​ന്ന്​ 25 ല​ക്ഷം രൂ​പ അ​നു​വ​ദി​ച്ചെ​ന്ന പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ഉ​ണ്ടാ​യെ​ങ്കി​ലും നി​ര്‍മാ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല.

    TAGS:idukki district panchayathAnganwadi ReconstructionSmart Anganwadis
    News Summary - Smart Anganwadis in line with the announcement
