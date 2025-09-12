Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightIdukkichevron_rightNedumkandamchevron_rightകുടുംബാരോഗ്യ...
    Nedumkandam
    Posted On
    date_range 12 Sept 2025 4:38 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Sept 2025 4:54 PM IST

    കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തില്‍ നവീകരിച്ച ലാബും മള്‍ട്ടിമീഡിയ കോണ്‍ഫറന്‍സ് ഹാളും പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തില്‍ നവീകരിച്ച ലാബും മള്‍ട്ടിമീഡിയ കോണ്‍ഫറന്‍സ് ഹാളും പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു
    cancel
    camera_alt

    ഉടുമ്പന്‍ചോല കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ നവീകരിച്ച ലാബിന്റെയും മള്‍ട്ടിമീഡിയ കോണ്‍ഫറന്‍സ് ഹാളിന്റെയും ഉദ്ഘാടനം എം.എം മണി എം.എല്‍.എ നിര്‍വഹിക്കുന്നു

    നെടുങ്കണ്ടം: ഉടുമ്പന്‍ചോല കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തില്‍ നവീകരിച്ച ലാബും മള്‍ട്ടിമീഡിയ കോണ്‍ഫറന്‍സ് ഹാളും പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. ഉദ്ഘാടനം എം.എം മണി എം.എല്‍.എ നിര്‍വഹിച്ചു. ഉദ്ഘാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെ സബ് സെന്ററുകള്‍ക്ക് അനുവദിച്ച ലാപ്‌ടോപ്പുകളും എം.എല്‍.എ വിതരണം ചെയ്തു.

    ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ.കെ സജികുമാര്‍ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. അതിനൂതനമായ മൂന്ന് ലാബ് ഉപകരണങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കിയതിലൂടെ ജില്ല, താലൂക്ക് ആശുപത്രികളിലും നഗര പ്രദേശങ്ങളിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലും ലഭ്യമായിരുന്ന നിരവധി പരിശോധനകള്‍ സാധാരണക്കാര്‍ക്ക് താങ്ങാവുന്ന നിരക്കില്‍ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തില്‍ ലഭിക്കും.

    കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെ എല്ലാ സബ് സെന്ററുകളിലും ഇന്റര്‍നെറ്റ് സംവിധാനത്തോടെ ലാപ്‌ടോപ്പുകള്‍ ലഭ്യമാക്കിയതിലൂടെ വിദൂര മേഖലയിലും ഡിജിറ്റല്‍ ഹെല്‍ത്ത് സേവനങ്ങള്‍ ലഭ്യമാകും. ടെലിമെഡിസിന്‍, ഇ-ഹെല്‍ത്ത്, തുടങ്ങിയവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സേവനങ്ങളും സബ് സെന്റുകളില്‍ കൂടുതല്‍ കാര്യക്ഷമമായി നടത്താന്‍ കഴിയും.

    ജില്ലയിലെ തന്നെ മികച്ച കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ ഒന്നായി ഉടുമ്പന്‍ചോലയെ ഉയര്‍ത്തുന്നതിന് മുന്‍കൈയടുത്ത എം.എം മണി എം.എല്‍.എയെ യോഗത്തില്‍ ആദരിച്ചു. യോഗത്തില്‍ മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ ഡോ.അനീറ്റ, ഹെല്‍ത്ത് ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ രതീഷ് കെ.ജി, ജനപ്രതിനിധികള്‍, ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍, ആശ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ പങ്കെടുത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:udumbancholaIdukki NewsFamily Health Center
    News Summary - Renovated lab and multimedia conference hall at Family Health Center begin operations
    Similar News
    Next Story
    X