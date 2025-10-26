Begin typing your search above and press return to search.
    26 Oct 2025 7:51 AM IST
    26 Oct 2025 7:51 AM IST

    വെള്ളപ്പൊക്കം; 85 ക്വിന്‍റൽ റേഷന്‍ സാധനങ്ങള്‍ കുഴിച്ചുമൂടി

    വെള്ളപ്പൊക്കം; 85 ക്വിന്‍റൽ റേഷന്‍ സാധനങ്ങള്‍ കുഴിച്ചുമൂടി
    വെ​ള്ളം​ക​യ​റി ന​ശി​ച്ച റേ​ഷ​ന്‍ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ള്‍ കു​ഴി​ച്ചു​മൂ​ടു​ന്നു

    നെ​ടു​ങ്ക​ണ്ടം: ശ​നി​യാ​ഴ്ച പു​ല​ര്‍ച്ച മു​ണ്ടി​യെ​രു​മ​യി​ല്‍ ഉ​ണ്ടാ​യ വെ​ള്ള​പ്പൊ​ക്ക​ത്തി​ല്‍ വി​ത​ര​ണ​യോ​ഗ്യ​മ​ല്ലാ​താ​യ 85 കി​ന്‍റ​ലോ​ളം ഭ​ക്ഷ്യ​സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ള്‍ കു​ഴി​ച്ചു​മൂ​ടി. മു​ണ്ടി​യെ​രു​മ​യി​ല്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന ബെ​ന്നി ജോ​സ​ഫി​ന്‍റെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള എ.​ആ​ര്‍.​ഡി 46ാം ന​മ്പ​ര്‍ റേ​ഷ​ന്‍ ക​ട​യി​ല്‍ വെ​ള്ളം ക​യ​റി​യാ​ണ് ഭ​ക്ഷ്യ​സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ഉ​പ​യോ​ഗ​യോ​ഗ്യ​മ​ല്ലാ​താ​യ​ത്.

    കു​ത്ത​രി, ചാ​ക്ക​രി, പ​ച്ച​രി, പ​ഞ്ച​സാ​ര, ഗോ​ത​മ്പ്, ആ​ട്ട തു​ട​ങ്ങി​യ 170 ചാ​ക്ക്​ ഭ​ക്ഷ്യ ഉ​ല്‍പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും മ​ണ്ണെ​ണ്ണ​യു​മാ​ണ് ഉ​പ​യോ​ഗ​യോ​ഗ്യ​മ​ല്ലാ​താ​യ​ത്. 23 ലി​റ്റ​ര്‍ മ​ണ്ണെ​ണ്ണ​യാ​ണ് ന​ഷ്ട​മാ​യ​ത്. വെ​ള്ളം ക​യ​റി​യ​തി​നു പു​റ​മെ മ​ണ്ണെ​ണ്ണ വീ​പ്പ​മ​റി​ഞ്ഞു​വീ​ണും ഭ​ക്ഷ്യ​സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ന​ഷ്ട​മാ​യി. ക​ട​യു​ടെ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നം താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി മ​റ്റൊ​രു മു​റി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ത​ന്നെ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    വെ​ള്ളം ക​യ​റി​യ അ​രി​യും മ​റ്റും ദു​ര്‍ഗ​ന്ധം വ​മി​ച്ചു തു​ട​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ ഉ​ടു​മ്പ​ന്‍ചോ​ല താ​ലൂ​ക്ക് സ​പ്ലൈ ഓ​ഫി​സ​റും റേ​ഷ​നി​ങ് ഇ​ന്‍സ്‌​പെ​ക്ട​ര്‍മാ​രും സ്ഥ​ലം സ​ന്ദ​ര്‍ശി​ച്ച് ന​ഷ്ടം വി​ല​യി​രു​ത്തി​യ ശേ​ഷം അ​നു​മ​തി​യോ​ടെ അ​വ​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ ഭ​ക്ഷ്യ​സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ള്‍ കു​ഴി​ച്ചു​മൂ​ടു​​ക​യാ​യി​രു​​ന്നു.

