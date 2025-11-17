Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Nedumkandam
    Posted On
    date_range 17 Nov 2025 12:13 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Nov 2025 12:13 PM IST

    വിവിധ കേസുകളിൽ പ്രതികളായ നാലംഗ സംഘത്തെ പൊലീസ് പിടികൂടി

    വിവിധ കേസുകളിൽ പ്രതികളായ നാലംഗ സംഘത്തെ പൊലീസ് പിടികൂടി
    പിടിയിലായ പ്രതികൾ 

    Listen to this Article

    നെ​ടു​ങ്ക​ണ്ടം: കൊ​ല​പാ​ത​കം, മോ​ഷ​ണം, പി​ടി​ച്ചു​പ​റി തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ കേ​സു​ക​ളി​ലെ പ്ര​തി​ക​ളാ​യ നാ​ലം​ഗ സം​ഘ​ത്തെ ക​മ്പം​മെ​ട്ട് പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി. ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട് കൊ​സു​വ​പ്പെ​ട്ടി സ്വ​ദേ​ശി പി. ​ഗ​ണേ​ശ​ൻ (53), മ​ധു​ര സ്വ​ദേ​ശി ഒ. ​ഗ​ണേ​ശ​ൻ (51), ഉ​സ​ലാം​പെ​ട്ടി സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ സു​കു​മാ​ർ പാ​ണ്ടി (35), കെ. ​ശി​വ​കു​മാ​ർ (35) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ശ​നി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് 5.30ഓ​ടെ അ​തി​ർ​ത്തി പ​ട്ട​ണ​മാ​യ ക​മ്പം​മെ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന്​ പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. ഇ​വ​ർ സ​ഞ്ച​രി​ച്ചി​രു​ന്ന മാ​രു​തി ഒ​മ്​​നി വാ​നും ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്തു.

    ഈ​മാ​സം ഏ​ഴി​ന്​ ജി​ല്ല​യി​ലെ​ത്തി​യ ഇ​വ​ര്‍ മാ​രു​തി ഓ​മ്നി​യു​മാ​യി മോ​ഷ്ടി​ക്കാ​ന്‍ ത​ക്കം പാ​ര്‍ത്ത് ക​റ​ങ്ങി​ന​ട​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഏ​ല​ക്ക കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന് മു​ന്നി​ലോ പി​ന്നി​ലോ സ​ഞ്ച​രി​ച്ച് സാ​ഹ​ച​ര്യം ഒ​ക്കു​മ്പോ​ള്‍ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ല്‍ ഉ​ള്ള​വ​രെ വെ​ട്ടി​പ്പ​രി​ക്കേ​ൽ​പി​ച്ച ശേ​ഷം മോ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ രീ​തി​യെ​ന്നും അ​തി​നാ​ല്‍ ഏ​ല​ക്ക​യു​മാ​യി പോ​കു​ന്ന​വ​ര്‍ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഈ ​വാ​ഹ​നം ശ്ര​ദ്ധ​യി​ല്‍പെ​ട്ടാ​ല്‍ പൊ​ലീ​സി​ല്‍ വി​വ​രം അ​റി​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ശ​നി​യാ​ഴ്ച പ​ക​ല്‍ ക​ട്ട​പ്പ​ന പൊ​ലീ​സി​ന്റെ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പാ​യി സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ ഫോ​ട്ടോ​യും വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്റെ ന​മ്പ​റും സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നി​ട​യി​ല്‍ ഇ​വ​ര്‍ അ​തി​ര്‍ത്തി പ​ട്ട​ണ​മാ​യ ക​മ്പം​മെ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് വാ​ഹ​ന പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കി​ട​യി​ല്‍ കു​ടു​ങ്ങി​യ​ത്. സം​ഘ​ത്തെ കോ​ട​തി റി​മാ​ന്‍ഡ്​ ചെ​യ്തു.

    TAGS:Idukki Newscriminal gangArrest
    News Summary - police arrested four membered criminal gang
