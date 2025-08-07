Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Nedumkandam
    Posted On
    7 Aug 2025 11:44 AM IST
    Updated On
    7 Aug 2025 11:44 AM IST

    പാറത്തോട് ഗവ. തമിഴ് മീഡിയം സ്‌കൂൾ കെട്ടിടം അപകട ഭീതിയിൽ

    Parathode tamil medium school building
    അ​പ​ക​ട ഭീ​ഷ​ണി​ ​ഉയ​ർ​ത്തു​ന്ന പാ​റ​ത്തോ​ട്ടി​ലെ ഗ​വ. ത​മി​ഴ് മീ​ഡി​യം സ്കൂ​ൾ കെ​ട്ടി​ടം

    നെ​ടു​ങ്ക​ണ്ടം: ഭി​ത്തി​യി​ല്‍ വി​ള്ള​ല്‍ രൂ​പ​പ്പെ​ട്ട് നി​ലം​പൊ​ത്താ​റാ​യെ​ങ്കി​ലും പാ​റ​ത്തോ​ട് സ്കൂ​ൾ കെ​ട്ടി​ടം പൊ​ളി​ച്ചു​മാ​റ്റാ​ൻ ന​ട​പ​ടി​യാ​യി​ല്ല. പൊ​ളി​ച്ചു​നീ​ക്കാ​ന്‍ നി​ര്‍ദേ​ശം ന​ല്‍കി ആ​റു വ​ര്‍ഷ​മാ​യി​ട്ടും ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ത്ത അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ ന​ട​പ​ടി​ക്കെ​തി​രെ പ്ര​തി​ഷേ​ധം ശ​ക്ത​മാ​ണ്. നെ​ടു​ങ്ക​ണ്ടം പാ​റ​ത്തോ​ട് ഗ​വ. ത​മി​ഴ് മീ​ഡി​യം സ്‌​കൂ​ളി​ന്‍റെ പ​ഴ​യ കെ​ട്ടി​ട​മാ​ണ് വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ക്ക് ഭീ​ഷ​ണി​യു​യ​ര്‍ത്തി നി​ല​കൊ​ള്ളു​ന്ന​ത്.

    എ​ല്‍.​പി വി​ഭാ​ഗം പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന ഭാ​ഗ​ത്താ​ണ് പ​ഴ​യ കെ​ട്ടി​ടം അ​പ​ക​ടാ​വ​സ്ഥ​യി​ല്‍ നി​ല്‍ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ല്‍.​പി വി​ഭാ​ഗം ക്ലാ​സു​ക​ളും കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ക​ളി​സ്ഥ​ല​വും ഈ ​കെ​ട്ടി​ട​ത്തോ​ട് ചേ​ര്‍ന്നാ​ണ് സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. വി​ള്ള​ല്‍ രൂ​പ​പ്പെ​ട്ട ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക് കു​ട്ടി​ക​ള്‍ ക​ട​ക്കാ​തി​രി​ക്കാ​ന്‍ പ​ഴ​യ ഡെ​സ്‌​ക്കു​ക​ളും മ​റ്റും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് സ്‌​കൂ​ള്‍ അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി ഈ ​ഭാ​ഗം അ​ട​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്‍റെ അ​പ​ക​ടാ​വ​സ്ഥ ചൂ​ണ്ടി​കാ​ട്ടി എ​ന്‍.​ഡി.​ആ​ര്‍.​എ​ഫി​നെ അ​ട​ക്കം സ്‌​കൂ​ള്‍ അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ സ​മീ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഓ​രോ ത​വ​ണ​യും കെ​ട്ടി​ടം അ​പ​ക​ടാ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​ണെ​ന്ന വി​ല​യി​രു​ത്ത​ല്‍ അ​ല്ലാ​തെ ന​ട​പ​ടി ഉ​ണ്ടാ​വു​ന്നി​ല്ല. 2019ലെ ​പെ​രു​മ​ഴ​യി​ലാ​ണ് പാ​റ​ത്തോ​ട് സ്‌​കൂ​ളി​ല്‍ എ​ല്‍.​പി വി​ഭാ​ഗം പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ച്ചി​രു​ന്ന കെ​ട്ടി​ടം അ​പ​ക​ടാ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​യ​ത്. ഭി​ത്തി​യി​ല്‍ വ​ലി​യ വി​ള്ള​ല്‍ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ക​യും ത​റ താ​ഴേ​ക്കു ഇ​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    2020ല്‍ ​ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വ​കു​പ്പു​ക​ള്‍ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളെ തു​ട​ര്‍ന്ന് കെ​ട്ടി​ടം പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​സ​ജ്ജ​മ​ല്ലെ​ന്ന് വി​ല​യി​രു​ത്തു​ക​യും പൊ​ളി​ച്ചു​നീ​ക്കാ​ന്‍ നി​ര്‍ദേ​ശം ന​ല്‍കു​ക​യും ചെ​യ്തു. പി.​ടി.​എ തു​ട​ര്‍ച്ച​യാ​യി ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​നും വി​വി​ധ വ​കു​പ്പു​ക​ള്‍ക്കും അ​പേ​ക്ഷ ന​ല്‍കി​യെ​ങ്കി​ലും കെ​ട്ടി​ടം പൊ​ളി​ച്ചു​നീ​ക്കി​യി​ട്ടി​ല്ല. ഇ​തി​നി​ടെ കെ​ട്ടി​ടം പൊ​ളി​ച്ചു​മാ​റ്റാ​ൻ ര​ണ്ടു​ത​വ​ണ ടെ​ൻ​ഡ​ര്‍ വി​ളി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും തു​ക കു​റ​വാ​യ​തി​നാ​ല്‍ ആ​രും ക​രാ​ര്‍ എ​ടു​ക്കാ​ന്‍ ത​യാ​റാ​യി​ല്ല. ദു​ര​ന്തം ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന​തു വ​രെ കാ​ത്തി​രി​ക്കാ​തെ കെ​ട്ടി​ടം പൊ​ളി​ച്ചു​നീ​ക്കാ​ന്‍ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

