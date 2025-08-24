Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Nedumkandam
    Posted On
    24 Aug 2025 12:06 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Aug 2025 12:06 PM IST

    വിലയില്ല; ഏത്തവാഴ കർഷകർ പ്രതിസന്ധിയിൽ

    മു​ട​ക്കു​മു​ത​ല്‍ പോ​ലും തി​രി​ച്ചു​കി​ട്ടു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന്​
    വിലയില്ല; ഏത്തവാഴ കർഷകർ പ്രതിസന്ധിയിൽ
    നെ​ടു​ങ്ക​ണ്ടം: ഹൈ​റേ​ഞ്ചി​ല്‍ ഏ​ത്ത​ക്കാ​ക്ക് മ​തി​യാ​യ വി​ല ല​ഭി​ക്കാ​തെ ക​ര്‍ഷ​ക​ർ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ൽ. ഓ​ണം പ​ടി​വാ​തി​ല്‍ക്ക​ല്‍ എ​ത്തി​യി​ട്ടും ഏ​ത്ത​ക്കാ​ക്ക് വി​ല ഇ​ല്ലാ​ത്ത​താ​ണ് കാ​ര​ണം. ഓ​ണ​ത്തി​ന് വി​ള​വെ​ടു​ക്കാ​വു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ് ക​ര്‍ഷ​ക​ര്‍ ഏ​ത്ത​വാ​ഴ കൃ​ഷി ചെ​യ്ത​ത്. കി​ലോ ഗ്രാ​മി​ന് 38, 40 രൂ​പ വി​ല​യാ​ണ് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ക്കു​റി മു​ട​ക്കു​മു​ത​ല്‍ പോ​ലും തി​രി​ച്ചു​കി​ട്ടു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന്​ ക​ര്‍ഷ​ക​ര്‍ പ​റ​യു​ന്നു. പാ​ട്ട​ത്തി​നെ​ടു​ത്ത സ്ഥ​ല​ത്തും​ബാ​ങ്ക് വാ​യ്പ​യെ​ടു​ത്തു​മാ​ണ്​ പ​ല​രും കൃ​ഷി​ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. കു​ല വെ​ട്ടി വി​റ്റാ​ല്‍ 300 രൂ​പ പോ​ലും ല​ഭി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. വി​ത്ത് ന​ടു​ന്ന​തു മു​ത​ല്‍ കു​ല വെ​ട്ടു​ന്ന​തു വ​രെ​യു​ള്ള പ​രി​പാ​ല​ന ചെ​ല​വ് ക​ണ​ക്കാ​ക്കി​യാ​ല്‍ വാ​ഴ​യൊ​ന്നി​ന് 350 രൂ​പ ചെ​ല​വ് വ​രും.

    കി​ലോ​ഗ്രാ​മി​ന് ശ​രാ​ശ​രി 55 രൂ​പ​യെ​ങ്കി​ലും കി​ട്ടി​യാ​ലെ വാ​ഴ​കൃ​ഷി ലാ​ഭ​ക​ര​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കാ​നാ​വു. പ്ര​തി​കൂ​ല​മാ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ മൂ​ലം ഉ​ല്‍പാ​ദ​ന​ക്കു​റ​വും പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​യി.ക​ഴി​ഞ്ഞ വേ​ന​ലി​ലെ വ​ര​ള്‍ച്ച​യും കാ​ല​വ​ര്‍ഷ​ത്തി​ല്‍ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ട ശ​ക്ത​മാ​യ കാ​റ്റും മ​ഴ​യും മൂ​ലം ഉ​ണ്ടാ​യ കൃ​ഷി​നാ​ശ​വും ക​ര്‍ഷ​ക​രെ ക​ട​ക്കെ​ണി​യി​ലെ​ത്തി​ച്ച​തി​നു​പു​റ​മെ വി​ല​ക്കു​റ​വും വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​യി​രി​ക്ക​യാ​ണ്. ഏ​ലം ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ ഇ​ത്ത​വ​ണ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ കൃ​ഷി​നാ​ശം ഉ​ണ്ടാ​യ​ത്​ വാ​ഴ​കൃ​ഷി​ക്കാ​ണ്. ന​ഷ്ടം സ​ഹി​ച്ച്​ എ​ങ്ങ​നെ മു​ന്നോ​ട്ട്​ പോ​കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ ക​ർ​ഷ​ക​ർ ചോ​ദി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    crisisAgriculture Sectorbanana farmersBanana cultivation
    News Summary - No price; Banana farmers in crisis
