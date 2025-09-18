Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightIdukkichevron_rightNedumkandamchevron_rightനെടുങ്കണ്ടം...
    Nedumkandam
    Posted On
    date_range 18 Sept 2025 9:56 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Sept 2025 9:56 AM IST

    നെടുങ്കണ്ടം സ്‌പോര്‍ട്‌സ് ഹോസ്റ്റല്‍ പൂട്ടില്ല

    text_fields
    bookmark_border
    നെടുങ്കണ്ടം സ്‌പോര്‍ട്‌സ് ഹോസ്റ്റല്‍ പൂട്ടില്ല
    cancel

    നെ​ടു​ങ്ക​ണ്ടം: നെ​ടു​ങ്ക​ണ്ടം സ്‌​പോ​ര്‍ട്‌​സ് ഹോ​സ്റ്റ​ല്‍ അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ട​ലി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക്ക്​ താ​ല്‍ക്കാ​ലി​ക ആ​ശ്വാ​സം. ക​ഴി​ഞ്ഞ ജൂ​ലൈ 20 ന് ​ന​ട​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക സ്പോ​ര്‍ട്സ് ഹോ​സ്റ്റ​ല്‍ സെ​ല​ക്ഷ​നി​ലു​ടെ കു​ട്ടി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​തി​നാ​ല്‍ ഹോ​സ്റ്റ​ലി​ന്‍റെ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നം തു​ട​രു​മെ​ന്ന്​ ജി​ല്ല സ്പോ​ര്‍ട്സ് കൗ​ണ്‍സി​ല്‍ അ​റി​യി​ച്ച​​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ കാ​യി​ക പ്രേ​മി​ക​ൾ​ക്ക്​ ആ​ശ്വാ​സ​മാ​യ​ത്. പ​തി​നേ​ഴ് വ​ര്‍ഷ​മാ​യി സ്‌​പോ​ര്‍ട്‌​സ് കൗ​ണ്‍സി​ലി​ന്​ കീ​ഴി​ല്‍ നെ​ടു​ങ്ക​ണ്ട​ത്ത് പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന ഹോ​സ്റ്റ​ലി​ലേ​ക്ക് ഈ ​അ​ധ്യ​യ​ന വ​ര്‍ഷം പു​തി​യ​താ​യി എ​ത്തി​യ​ത് ഒ​രു കാ​യി​ക താ​രം മാ​ത്ര​മാ​ണെ​ന്നും ഇ​തോ​ടെ സെ​ന്‍ട്ര​ലൈ​സ്ഡ് സ്‌​പോ​ര്‍ട്‌​സ് ഹോ​സ്റ്റ​ല്‍ അ​ട​ച്ചു പൂ​ട്ട​ല്‍ ഭീ​ഷ​ണി​യി​ലാ​ണെ​ന്നും ജൂ​ലൈ അ​ഞ്ചി​ന്​ ‘മാ​ധ്യ​മം’ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. വാ​ർ​ത്ത​ക്ക്​ പി​ന്നാ​ലെ ജി​ല്ല സ്‌​പോ​ര്‍ട്‌​സ് കൗ​ണ്‍സി​ല്‍ ഇ​ട​പെ​ട്ട് സെ​ല​ക്ഷ​ന്‍ ന​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. വി​വി​ധ സ്‌​കൂ​ളു​ക​ളി​ല്‍ നി​ന്നാ​യി 12 കു​ട്ടി​ക​ള്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സം​സ്ഥാ​ന സ്പോ​ര്‍ട്സ് കൗ​ണ്‍സി​ലി​ന്റെ സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ഗ് ക​മ്മി​റ്റി നി​ശ്ച​യി​ച്ച മാ​ര്‍ക്കി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ല്‍ അ​ഞ്ച്​ ആ​ണ്‍കു​ട്ടി​ക​ള്‍ക്കും മൂ​ന്ന്​ പെ​ണ്‍കു​ട്ടി​ക​ള്‍ക്കു​മാ​ണ് സെ​ല​ക്ഷ​ന്‍ ല​ഭി​ച്ച​ത്.

    ഗ്രൗ​ണ്ടി​ന്റെ അ​ഭാ​വം മൂ​ലം 2023-ല്‍ ​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നം നി​ല​ച്ചു​പോ​യ അ​ത്​​ല​റ്റി​ക്സ് സ്പോ​ര്‍ട്സ് ഹോ​സ്റ്റ​ലി​ന്റെ തു​ട​ര്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കാ​ണ് നി​ല​വി​ല്‍ സം​സ്ഥാ​ന സ്‌​പോ​ര്‍ട്‌​സ് കൗ​ണ്‍സി​ൽ പ​ച്ച​ക്കൊ​ടി വീ​ശി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. സ്‌​പോ​ര്‍ട്‌​സ് ഹോ​സ്റ്റ​ലി​ലെ അ​ത്​​ല​റ്റി​ക് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ല്‍ എ​ല്ലാ വ​ര്‍ഷ​വും കു​ട്ടി​ക​ളെ ന​ല്‍കു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ ഉ​റ​പ്പ് ന​ല്‍കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും മ​തി​യാ​യ പ​രി​ശീ​ല​ന സൗ​ക​ര്യ​മി​ല്ലെ​ന്ന്​ പ​റ​ഞ്ഞ് ആ​ര്‍ക്കും പ്ര​വേ​ശ​നം ന​ല്‍കി​യി​രു​ന്നി​ല്ല. സി​ന്ത​റ്റി​ക് ട്രാ​ക്ക് സ്‌​റ്റേ​ഡി​യം വ​ന്നി​ട്ടും ന​ട​പ​ടി​യി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ നാ​ല്​ വ​ര്‍ഷ​മാ​യി സ്വ​കാ​ര്യ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ല്‍ വാ​ട​ക​ക്കാ​ണ് ഹോ​സ്റ്റ​ല്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. ര​ണ്ട് നി​ല​ക​ളി​ല്‍ ഒ​രു നി​ല പെ​ണ്‍കു​ട്ടി​ക​ള്‍ക്കും മ​റ്റൊ​രു നി​ല ആ​ണ്‍കു​ട്ടി​ക​ള്‍ക്കു​മാ​ണ്.

    മു​ക​ളി​ല​ത്തെ നി​ല​യി​ല്‍ ഏ​ഴ്​ മു​റി​ക​ള്‍ക്ക് പു​റ​മെ,ഓ​ഫീ​സ്,മെ​സ് ഹാ​ള്‍,കൊ​റി​ഡോ​ര്‍,എ​ന്നി​വ​യും കു​ക്കി​ന് താ​മ​സി​ക്കാ​ന്‍ ഒ​രു മു​റി​യു​മു​ണ്ട്. താ​ഴ​ത്തെ നി​ല​യി​ല്‍ ര​ണ്ട്​​ ഡോ​ര്‍മെ​റ്റ​റി,വാ​ര്‍ഡ​ന്‍റെ മു​റി,ഓ​പ്പ​ണ്‍ ശൗ​ചാ​ല​യം എ​ന്നി​വ​യാ​ണു​ള്ള​ത്. ര​ണ്ട്​ വാ​ര്‍ഡ​ന്‍, കു​ക്ക്, സ്വീ​പ്പ​ര്‍ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ നാ​ല്​ താ​ൽ​കാ​ലി​ക ജീ​വ​ന​ക്കാ​രാ​ണ് നി​ല​വി​ലു​ള്ള​ത്. 2008 ല്‍ ​നെ​ടു​ങ്ക​ണ്ട​ത്ത് ആ​രം​ഭി​ച്ച സ്‌​പോ​ര്‍ട്‌​സ് ഹോ​സ്റ്റ​ലി​ല്‍ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ല്‍ 98 കാ​യി​ക താ​ര​ങ്ങ​ള്‍ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ജൂ​ഡോ,അ​ത്‌​ല​റ്റി​ക്‌​സ്,ആ​ര്‍ച്ച​റി എ​ന്നീ ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ പ​രി​ശീ​ല​ന​വു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ജൂ​ഡോ​യി​ല്‍ അ​ഞ്ച് താ​ര​ങ്ങ​ള്‍ അ​ന്ത​ര്‍ദേ​ശീ​യ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ല്‍ വ​രെ നേ​ട്ടം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​ത് ഉ​ള്‍പ്പ​ടെ നെ​ടു​ങ്ക​ണ്ട​ത്തെ കു​ട്ടി​ക​ള്‍ മി​ക​ച്ച നേ​ട്ട​മാ​ണ് ഈ ​കാ​ല​യ​ള​വി​ല്‍ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. 12 ഓ​ളം നാ​ഷ​ണ​ല്‍ മെ​ഡ​ലു​ക​ള്‍ വ​രെ മു​മ്പ് നേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ല്‍ കു​റെ വ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി മെ​ഡ​ലു​ക​ളി​ല്ല.

    സ്റ്റേ​ഡി​യ​മി​ല്ലെ​ന്ന കാ​ര​ണം ചൂ​ണ്ടി കാ​ട്ടി അ​ത്‌​ല​റ്റി​ക്‌​സ് വി​ഭാ​ഗം നി​ര്‍ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ജൂ​ഡോ​യി​ലും ആ​ര്‍ച്ച​റി​യി​ലു​മാ​യി അ​റു​പ​തോ​ളം കു​ട്ടി​ക​ള്‍ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഈ ​വ​ര്‍ഷം മു​ത​ല്‍ ആ​ര്‍ച്ച​റി​യു​ടെ പ​രി​ശീ​ല​ന​വും അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ചു. അ​വ​ശേ​ഷി​ച്ച ജൂ​ഡോ​ക്കാ​യി ഈ ​വ​ര്‍ഷം സ്‌​പോ​ര്‍ട്‌​സ് കൗ​ണ്‍സി​ല്‍ പു​തി​യ​താ​യി അ​യ​ച്ച​ത് ഒ​രാ​ളെ മാ​ത്ര​മാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ര്‍ഷം 35 കു​ട്ടി​ക​ള്‍ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. പെ​ണ്‍കു​ട്ടി​ക​ള​ട​ക്കം പ​തി​നൊ​ന്നു കാ​യി​ക താ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് നി​ല​വി​ല്‍ ഇ​വി​ടെ ഉ​ള്ള​ത്. നെ​ടു​ങ്ക​ണ്ട​ത്ത് ഹൈ ​ആ​ള്‍ടി​റ്റ്യൂ​ഡ് സി​ന്ത​റ്റി​ക് സ്റ്റേ​ഡി​യം പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​യ​തോ​ടെ അ​ത്‌​ല​റ്റി​ക് പ​രി​ശീ​ല​നം പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ പ്ര​തീ​ക്ഷ. എ​ന്നാ​ല്‍ അ​തും ഉ​ണ്ടാ​യി​ല്ല സ്വ​ന്ത​മാ​യി ഹോ​സ്റ്റ​ല്‍ കെ​ട്ടി​ടം പ​ണി​യു​ന്ന​തി​ന് 5 കോ​ടി രൂ​പ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ക​യും നെ​ടു​ങ്ക​ണ്ടം ടൗ​ണി​ല്‍ സ്ഥ​ലം ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ജി​ല്ല സ്പോ​ര്‍ട്സ്​ കൗ​ണ്‍സി​ല്‍ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ റോ​മി​യോ സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ന്‍ പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:madhyamam impactsports hostelnedumkandamIdukki News
    News Summary - Nedumkandam Sports Hostel will not be closed
    Similar News
    Next Story
    X