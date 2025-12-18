Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Nedumkandam
    Posted On
    18 Dec 2025 1:01 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Dec 2025 1:01 PM IST

    തൊഴിലാളികളെ കുത്തിനിറച്ച്​ ജീപ്പുകളുടെ മരണ​പ്പാച്ചിൽ; ജീ​വ​ൻ മു​റു​കെ പി​ടി​ച്ച്​ തോ​ട്ടംതൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ

    തോ​ട്ടംതൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​മാ​യി പോ​യ ജീ​പ്പ് റോ​ഡി​ൽ മ​റി​ഞ്ഞ് ഡ്രൈ​വ​റ​ട​ക്കം 10 പേ​ര്‍ക്ക് പ​രി​ക്ക്
    തൊഴിലാളികളെ കുത്തിനിറച്ച്​ ജീപ്പുകളുടെ മരണ​പ്പാച്ചിൽ; ജീ​വ​ൻ മു​റു​കെ പി​ടി​ച്ച്​ തോ​ട്ടംതൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ
    ബു​ധ​നാ​ഴ്ച സ​ന്യാ​സി​യോ​ട​യി​ൽ തോ​ട്ടം​തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​മാ​യി പോ​യ ജീ​പ്പ് റോ​ഡി​ൽ ത​ല​കീ​ഴാ​യി മ​റി​ഞ്ഞ നി​ല​യി​ൽ

    നെ​ടു​ങ്ക​ണ്ടം: സ​ന്യാ​സി​യോ​ട​യി​ൽ തോ​ട്ടം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​മാ​യി പോ​യ ജീ​പ്പ് റോ​ഡി​ൽ ത​ല​കീ​ഴാ​യി മ​റി​ഞ്ഞ് ഡ്രൈ​വ​റ​ട​ക്കം 10 പേ​ർ​ക്ക്​ പ​രി​ക്ക്. സാ​ര​മാ​യി പ​രി​ക്കേ​റ്റ ര​ണ്ടു​പേ​രെ തേ​നി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലും മ​റ്റു​ള്ള​വ​രെ നെ​ടു​ങ്ക​ണ്ടം താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലും പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു. ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഏ​ല​ത്തോ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് സ്ത്രീ​തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​മാ​യെ​ത്തി​യ ജീ​പ്പാ​ണ് ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ നി​യ​ന്ത്ര​ണം​വി​ട്ട് മ​റി​ഞ്ഞ​ത്.

    ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട് ഉ​ത്ത​മ​പാ​ള​യ​ത്തു​നി​ന്ന് പാ​മ്പാ​ടും​പാ​റ തെ​ക്കേ കു​രി​ശു​മ​ല​യി​ലേ​ക്ക് പോ​കും​വ​ഴി സ​ന്യാ​സി​യോ​ട​ക്ക് സ​മീ​പം കു​ത്ത​നെ ക​യ​റ്റം ക​യ​റു​ന്ന​തി​നി​ടെ നി​യ​ന്ത്ര​ണം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട വാ​ഹ​നം റോ​ഡി​ൽ ത​ല​കീ​ഴാ​യി മ​റി​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. 16 തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളാ​ണ് ജീ​പ്പി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. റോ​ഡ​രി​കി​ലെ ജ​ല​വി​ത​ര​ണ പൈ​പ്പി​ൽ ക​യ​റി​യ​താ​ണെ​ന്നാ​ണ് പ​റ​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, അ​മി​ത​വേ​ഗ​മാ​ണ് കാ​ര​ണ​മെ​ന്നും ജീ​പ്പി​നു​ള്ളി​ല്‍ 20ഓ​ളം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​താ​യും മു​ൻവ​ശ​ത്തെ ഭാ​ര​ക്കൂ​ടു​ത​ലാ​ണ് അ​പ​ക​ട​കാ​ര​ണ​മെ​ന്നും ദൃ​ക്‌​സാ​ക്ഷി​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്നു.

    ഭീ​തി​വി​ത​ച്ച്​ ചീ​റി​പ്പാ​ഞ്ഞ്​ ജീ​പ്പു​ക​ൾ; അ​പ​ക​ടം പ​തി​വ്​

    ഏ​താ​നും ദി​വ​സം മു​മ്പ് ബാ​ല​ഗ്രാ​മി​ൽ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​മാ​യെ​ത്തി​യ ജീ​പ്പ് അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് തൊ​ളി​ലാ​ളി​ക​ളെ കു​ത്തി​നി​റ​ച്ചെ​ത്തു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ചീ​റി​പ്പാ​യു​ന്ന​തി​നാ​ല്‍ രാ​വി​ലെ ആ​റു​മു​ത​ല്‍ 7.30 വ​രെ​യും ഉ​ച്ച​ക്ക്​ 2.30 മു​ത​ല്‍ വൈ​കീ​ട്ട് 4.30 വ​രെ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ള​ട​ക്ക​മു​ള്ള കാ​ൽ​ന​ട​ക്കാ​ർ​ക്കും റോ​ഡി​ലി​റ​ങ്ങാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണ്.

    ദി​വ​സ​വും ആ​യി​ര​ത്തോ​ളം വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് അ​തി​ർ​ത്തി ചെ​ക്‌​പോ​സ്റ്റാ​യ ക​മ്പം​മെ​ട്ട്​ വ​ഴി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​മാ​യി കേ​ര​ള​ത്തി​ലേ​ക്കെ​ത്തു​ന്ന​ത്. തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ കു​ത്തി​നി​റ​ച്ച് അ​മി​തവേ​ഗ​ത്തി​ല്‍ പോ​കു​ന്ന ജീ​പ്പു​ക​ള്‍ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പെ​ടു​ന്ന​ത് സ്ഥി​രം സം​ഭ​വ​മാ​യി​ട്ടും ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ പൊ​ലീ​സോ മോ​ട്ടോ​ര്‍ വാ​ഹ​ന വ​കു​​പ്പോ ത​യാ​റാ​കു​ന്നി​ല്ല. മ​തി​യാ​യ രേ​ഖ​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത​തും കാ​ല​ഹ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട​തും യാ​ത്ര​ക്ക് സു​ര​ക്ഷി​ത​മ​ല്ലാ​ത്ത​തു​മാ​യ നി​ര​വ​ധി വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ദി​വ​സ​വും അ​തി​ർ​ത്തി ക​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.

    അ​മി​ത ഭാ​ര​വും വേ​ഗ​വും കൂ​ടി​യാ​കു​മ്പോ​ള്‍ അ​പ​ക​ടം നി​ത്യ​സം​ഭ​വ​മാ​ണ്. ചെ​റി​യ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ള്‍ അ​പ്പോ​ള്‍ ത​ന്നെ പ​റ​ഞ്ഞു തീ​ര്‍ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ല്‍ പു​റം​ലോ​കം അ​റി​യാ​റി​ല്ല. 10 വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ ജീ​വ​ൻ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​ത് മു​പ്പ​തോ​ളം പേ​ർ​ക്കാ​ണ്. തോ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ള്‍ കു​റ​വാ​യ​തി​നാ​ല്‍ കൂ​ടു​ത​ല്‍ ആ​ളെ എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ​ക്ക്​ കൂ​ടു​ത​ൽ തു​ക ല​ഭി​ക്കും. ഏ​ഴും എ​ട്ടും പേ​ർ​ക്ക്​ യാ​ത്ര ചെ​യ്യാ​ന്‍ അ​നു​മ​തി​യു​ള്ള ജീ​പ്പു​ക​ളി​ൽ 20ഉം ​അ​തി​ല​ധി​ക​വും തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ കു​ത്തി​നി​റ​ച്ചു​ള്ള അ​മി​ത​വേ​ഗ​മാ​ണ് അ​പ​ക​ട​ത്തി​നി​ട​യാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ചെ​ങ്കു​ത്താ​യ ഇ​ടു​ങ്ങി​യ റോ​ഡി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള യാ​ത്ര​യും അ​പ​ക​ട​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ജി​ല്ല ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം ഇ​ട​പെ​ട​ണം

    ശ്വാ​സം വി​ടാ​ൻ​പോ​ലും ക​ഴി​യാ​ത്ത വി​ധ​ത്തി​ൽ ആ​ളു​ക​ളെ കു​ത്തി​നി​റ​ച്ച് ചീ​റി​പ്പാ​ഞ്ഞെ​ത്തു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം ക​മ്പം​മെ​ട്ട്, ബോ​ഡി​മെ​ട്ട്, കു​മ​ളി അ​തി​ർ​ത്തി ചെ​ക്പോ​സ്റ്റു​ക​ൾ വ​ഴി​യാ​ണ് ക​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന​ത്. ചെ​ക്പോ​സ്റ്റു​ക​ളി​ൽ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശോ​ധ​ന പോ​ലു​മി​ല്ലാ​തെ​യാ​ണ് ക​ട​ത്തി​വി​ടു​ന്ന​ത്. അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ർ​ക്ക​ഥ​യാ​യി​ട്ടും തൊ​ഴി​ലാ​ളി വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ര​ണ​പ്പാ​ച്ചി​ലി​ന് ത​ട​യി​ടാ​ൻ അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ക്കാ​വു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന ആ​ക്ഷേ​പം ശ​ക്ത​മാ​ണ്.

    ദി​നേ​ന നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് ത​മി​ഴ് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളാ​ണ് ഹൈ​റേ​ഞ്ചി​ലെ തോ​ട്ടം​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ തൊ​ഴി​ൽ തേ​ടി​യെ​ത്തു​ന്ന​ത്. ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രു​ടെ അ​ശ്ര​ദ്ധ കാ​ര​ണം കു​ടും​ബം​പോ​റ്റാ​ൻ അ​തി​ർ​ത്തി ക​ട​ന്നെ​ത്തു​ന്ന​വ​രു​ടെ ചേ​ത​ന​യ​റ്റ ശ​രീ​ര​മാ​കും പ​ല​പ്പോ​ഴും തി​രി​കെ വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തു​ക. ഉ​പ​ജീ​വ​ന​ത്തി​നാ​യി ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് കേ​ര​ള​ത്തി​ലേ​ക്കെ​ത്തു​ന്ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ജി​ല്ല ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം ഇ​ട​പെ​ട​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​വും ശ​ക്ത​മാ​ണ്.

    മൂ​ന്ന്​ മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ 25 അ​പ​ക​ടം

    ശ​ബി​രി​മ​ല സീ​സ​ൺ​കൂ​ടി ആ​രം​ഭി​ച്ച​തോ​ടെ അ​തി​ർ​ത്തി റോ​ഡു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള ഗ​താ​ഗ​തം മൂ​ന്നി​ര​ട്ടി വ​ര്‍ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​മാ​യി എ​ത്തു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ര​ണ​പ്പാ​ച്ചി​ലി​ന് ഒ​രു ശ​മ​ന​വു​മി​ല്ല. പ​ല തോ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലും എ​ട്ട് മ​ണി​ക്ക് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ പ​ണി​ക്ക് ഇ​റ​ക്കാ​നാ​ണ് മി​ക്ക വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും അ​മി​ത​വേ​ഗ​ത്തി​ൽ പാ​യു​ന്ന​ത്. കൃ​ത്യ​സ​മ​യ​ത്ത് പ​ണി​ക്കി​റ​ങ്ങി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ കൂ​ലി വെ​ട്ടി​ക്കു​റ​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. പ​ണി​ക​ഴി​ഞ്ഞു​ള്ള തി​രി​ച്ചു​പോ​ക്കും ഇ​ങ്ങ​നെ ത​ന്നെ​യാ​ണ്. മൂ​ന്ന് മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട ചെ​റു​തും വ​ലു​തു​മാ​യ 25ഓ​ളം അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളാ​ണ് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യ​ത്.

    ഏ​താ​നും മാ​സം മു​മ്പ് ബാ​ല​ഗ്രാ​മി​ന് സ​മീ​പ​ത്തെ കൊ​ടും​വ​ള​വി​ൽ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്റെ വാ​തി​ൽ തു​റ​ന്ന് തൊ​ഴി​ലാ​ളി സ്ത്രീ ​റോ​ഡി​ലേ​ക്ക് തെ​റി​ച്ചു​വീ​ണ സം​ഭ​വം ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​വു​മ്പോ​ൾ മാ​ത്രം ഏ​താ​നും ദി​വ​സ​ത്തേ​ക്ക് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി ചി​ല വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പി​ടി​കൂ​ടി പി​ഴ​യീ​ടാ​ക്കും. പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ പൊ​ലീ​സ് ഉ​ൾ​വ​ലി​യു​ന്ന​തോ​ടെ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പ​ഴ​യ​പ​ടി​യാ​കും. അ​പ​ക​ടം ന​ട​ന്ന​യു​ട​ൻ പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ര​ക്ഷ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്ത സം​ഭ​വ​വു​മു​ണ്ട്. ജീ​പ്പി​നു​ള്ളി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​യ​വ​രെ ജീ​പ്പ് വെ​ട്ടി​പ്പൊ​ളി​ച്ചും പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

