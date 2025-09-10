Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightIdukkichevron_rightNedumkandamchevron_rightഹരിതചോല...
    Nedumkandam
    Posted On
    date_range 10 Sept 2025 12:17 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Sept 2025 12:17 PM IST

    ഹരിതചോല സൗന്ദര്യവത്കരണം പാളി; നഷ്ടം ലക്ഷങ്ങൾ

    text_fields
    bookmark_border
    ഹരിതചോല സൗന്ദര്യവത്കരണം പാളി; നഷ്ടം ലക്ഷങ്ങൾ
    cancel
    camera_alt

    സം​സ്ഥാ​ന പാ​ത​യി​ൽ ന​ട്ട 10,000 അ​ര​ളി​ത്തൈ​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്ന്

    നെ​ടു​ങ്ക​ണ്ടം: ആ​റ് വ​ര്‍ഷം മു​മ്പ് ഉ​ടു​മ്പ​ന്‍ചോ​ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ല്‍ ആ​രം​ഭി​ച്ച ഹ​രി​ത​ചോ​ല സൗ​ന്ദ​ര്യ​വ​ത്ക​ര​ണ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ന​ട​ത്തി​പ്പ് പാ​ളി. കു​മ​ളി-​മൂ​ന്നാ​ര്‍ സം​സ്ഥാ​ന​പാ​ത സൗ​ന്ദ​ര്യ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​നാ​യി 20 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യോ​ളം ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച് റോ​ഡി​നി​രു​വ​ശ​ത്താ​യി 10,000 അ​ര​ളി​തൈ​ക​ള്‍ ന​ട്ട് പ​രി​പാ​ലി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു പ​ദ്ധ​തി. എ​ന്നാ​ല്‍, നി​ല​വി​ലു​ള്ള​ത് ഏ​താ​നും ചെ​ടി​ക​ള്‍ മാ​ത്ര​മാ​ണ്.

    ഉ​ടു​മ്പ​ന്‍ചോ​ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലൂ​ടെ കു​മ​ളി-​മൂ​ന്നാ​ര്‍ റോ​ഡ് ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ റോ​ഡി​ന് ഇ​രു​വ​ശ​ത്തും അ​ര​ളി ന​ട്ട് പ​രി​പാ​ലി​ക്കു​ക, വേ​സ്റ്റ് ബി​ന്നു​ക​ള്‍, തു​മ്പൂ​ര്‍മൂ​ഴി മോ​ഡ​ല്‍ മാ​ലി​ന്യ​സം​സ്‌​ക​ര​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ വി​വി​ധ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളാ​ണ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്. ആ​കെ 20 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യാ​ണ് വ​ക​യി​രു​ത്തി​യ​ത്. എ​ന്നാ​ല്‍, പ​ണം ന​ഷ്ട​മാ​യ​ത​ല്ലാ​തെ സൗ​ന്ദ​ര്യ​വ​ത്ക​ര​ണം ന​ട​പ്പാ​യി​ല്ല. കൈ​ലാ​സ​പ്പാ​റ മു​ത​ല്‍ ച​തു​രം​ഗ​പ്പാ​റ വ​രെ​യു​ള്ള 12 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ര്‍ റോ​ഡി​നി​രു​വ​ശ​ത്തും കാ​ടു​വെ​ട്ടി​നീ​ക്കി 10,000 അ​ര​ളി​യും ഫ​ല​വൃ​ക്ഷ​ത്തൈ​ക​ളും ന​ട്ടു​പി​ടി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ഹ​രി​ത ഗ്രാ​മം പ​ദ്ധ​തി​യി​ല്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ത്തി തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് വ​ഴി​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​ത്. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ 12 വാ​ര്‍ഡു​ക​ള്‍ക്കും ഓ​രോ കി​ലോ​മീ​റ്റ​ര്‍ ദൂ​രം വെ​ട്ടി​ത്തെ​ളി​ക്കാ​ന്‍ ചു​മ​ത​ല ന​ല്‍കി​യി​രു​ന്നു. ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളെ​ടു​ത്താ​ണ് കാ​ട്​ വെ​ട്ടി തെ​ളി​ച്ച​ത്. വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​ര​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളാ​യ തേ​ക്ക​ടി​യെ​യും മൂ​ന്നാ​റി​നെ​യും ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന റോ​ഡാ​യ​തി​നാ​ല്‍ പ​രി​ഷ്‌​കാ​രം സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ ആ​ക​ര്‍ഷി​ക്കു​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​തീ​ക്ഷ. കൂ​ടാ​തെ റോ​ഡി​ലെ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ള്‍ കു​റ​ക്കാ​നാ​കു​മെ​ന്നും ക​രു​തി​യി​രു​ന്നു.

    ചെ​ടി​ക​ള്‍ ന​ട്ട ശേ​ഷം തു​ട​ക്ക​ത്തി​ല്‍ മി​ക​ച്ച പ​രി​പാ​ല​നം ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ടാ​ങ്ക​ര്‍ ലോ​റി​യി​ല്‍ വെ​ള്ള​മെ​ത്തി​ച്ച് ന​ന​ച്ചി​രു​ന്നു. പി​ന്നീ​ട് പ​രി​പാ​ല​ന​വും നി​രീ​ക്ഷ​ണ​വും മേ​ല്‍നോ​ട്ട​വും ഇ​ല്ലാ​താ​യ​തോ​ടെ ചെ​ടി​ക​ളെ​ല്ലാം ന​ശി​ച്ചു. ന​ടു​ന്ന​തി​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം 2019 ന​വം​ബ​ര്‍ മൂ​ന്നി​ന് അ​ന്ന​ത്തെ വൈ​ദ്യു​തി മ​ന്ത്രി എം.​എം. മ​ണി​യാ​ണ് നി​ര്‍വ​ഹി​ച്ച​ത്. പ​ദ്ധ​തി​യി​ല്‍ ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ഴി​മ​തി ന​ട​ന്നി​ട്ടും അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണ​മാ​ണ് ഉ​യ​രു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:nedumkandamIdukki Newsgreenery
    News Summary - Huge financial loss due to the failure of Greenery beautification project
    Similar News
    Next Story
    X