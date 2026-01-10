Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 10 Jan 2026 12:38 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Jan 2026 12:38 PM IST

    ടോറസ് ലോറി മറിഞ്ഞ് വീട് തകർന്നു

    ടോറസ് ലോറി മറിഞ്ഞ് വീട് തകർന്നു
    ടോ​റ​സ് ലോ​റി മ​റി​ഞ്ഞ് വീ​ട് പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ത​ക​ർ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ

    Listen to this Article

    നെ​ടു​ങ്ക​ണ്ടം: ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട്ടി​ല്‍നി​ന്ന്​ റോ​ഡ് നി​ര്‍മാ​ണ​ത്തി​നാ​യി മെ​റ്റ​ല്‍ ക​യ​റ്റി​വ​ന്ന ടോ​റ​സ് ലോ​റി നെ​ടു​ങ്ക​ണ്ടം താ​ന്നി​മൂ​ട്ടി​ല്‍ വീ​ടി​നു മു​ക​ളി​ലേ​ക്കു മ​റി​ഞ്ഞ് വീ​ട് പൂ​ര്‍ണ​മാ​യും ത​ക​ർ​ന്നു. വീ​ട്ടി​ല്‍ ആ​രും ഇ​ല്ലാ​തി​രു​ന്ന​തി​നാ​ല്‍ ദു​ര​ന്തം ഒ​ഴി​വാ​യി. നെ​ടു​ങ്ക​ണ്ടം താ​ന്നി​മൂ​ട് അ​ബ്ദു​ല്‍ റ​സാ​ഖി​ന്റെ വീ​ടി​നു മു​ക​ളി​ലേ​ക്കാ​ണ് ടോ​റ​സ് മ​റി​ഞ്ഞ​ത്.

    കൊ​ടും​വ​ള​വ് തി​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ ക​യ​റ്റ​ത്തി​ല്‍ നി​യ​ന്ത്ര​ണം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട് ലോ​റി പി​ന്നോ​ട്ട് ഉ​രു​ളു​ക​യും റോ​ഡി​ന് താ​ഴ്ഭാ​ഗ​ത്തെ വീ​ടി​ന് മു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് മ​റി​യു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. വീ​ട് പു​തു​ക്കി പ​ണി​യേ​ണ്ട അ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​ണ്. വ​ലി​യ വാ​ഹ​നം ക​ട​ന്നു പോ​കാ​ത്ത പാ​ത​യി​ലൂ​ടെ ലോ​ഡു​മാ​യി വ​ന്ന വാ​ഹ​നം കു​ത്ത​നെ ക​യ​റ്റ​ത്തി​ല്‍ നി​യ​ന്ത്ര​ണം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​താ​ണ് അ​പ​ക​ട കാ​ര​ണം. വീ​ട് പൂ​ര്‍ണ​മാ​യും ഉ​പ​യോ​ഗ ശൂ​ന്യ​മാ​യി.

    TAGS:lorry accidentdisasterIdukki NewsAccidents
    News Summary - House destroyed after Taurus lorry overturns
