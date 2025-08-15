Begin typing your search above and press return to search.
    15 Aug 2025 10:52 AM IST
    15 Aug 2025 10:52 AM IST

    ചിരട്ടയിൽ കരവിരുതിന്‍റെ ചാരുശിൽപങ്ങള്‍

    ക​ര​കൗ​ശ​ല നി​ര്‍മാ​ണ​ത്തി​ല്‍ വ്യ​ത്യ​സ്ത​ത വി​രി​യി​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ ശാ​ന്ത​ന​രു​വി സ്വ​ദേ​ശി ബി​നേ​ഷ്​​
    ചിരട്ടയിൽ കരവിരുതിന്‍റെ ചാരുശിൽപങ്ങള്‍
    ചി​ര​ട്ട​യി​ല്‍ നി​ര്‍മി​ച്ച മ​നോ​ഹ​ര ശി​ല്‍പ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബി​നേ​ഷ്​ 

    നെ​ടു​ങ്ക​ണ്ടം: ഉ​ടു​മ്പ​ന്‍ചോ​ല ശാ​ന്ത​ന​രു​വി സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ ബി​നേ​ഷി​ന്റെ വീ​ട്ടി​ലെ മു​റി​ക്കു​ള്ളി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ച്ചാ​ല്‍ പ​ല​യി​ട​ത്തും ക​റു​ത്ത് മി​നു​ങ്ങു​ന്ന രൂ​പ​ങ്ങ​ള്‍ പ്ര​ദ​ര്‍ശി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് കാ​ണാം. ചി​ര​ട്ട​യി​ല്‍ നി​ര്‍മി​ച്ച് മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യി ഒ​രു​ക്കി​വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന ചാ​രു​രൂ​പ​ങ്ങ​ള്‍ കാ​ഴ്ച​ക്കാ​രി​ല്‍ ഏ​റെ കൗ​തു​ക​മു​ണ​ര്‍ത്തു​ന്ന​വ​യാ​ണ്. ചി​ര​ട്ട മാ​ധ്യ​മ​മാ​ക്കി സു​ന്ദ​ര​ശി​ല്‍പ​ങ്ങ​ള്‍ തീ​ര്‍ക്കു​ന്ന​തി​ല്‍ ബി​നേ​ഷി​ന്റെ വി​രു​ത് അ​തു​ല്യ​മാ​ണെ​ന്ന​തി​ന്റെ സാ​ക്ഷ്യ​മാ​ണ​വ.

    ചി​ര​ട്ട​കൊ​ണ്ടു​ള്ള ക​ര​കൗ​ശ​ല നി​ര്‍മാ​ണ​ത്തി​ല്‍ വ്യ​ത്യ​സ്ത​ത വി​രി​യി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഈ ​ക​ലാ​കാ​ര​ന്‍. ചി​ര​ട്ട ചെ​റു​താ​യി മു​റി​ച്ചെ​ടു​ത്ത് പോ​ളി​ഷ് ചെ​യ്ത 480ല്‍പ​രം ക​ഷ​ണ​ങ്ങ​ള്‍ ചേ​ര്‍ത്ത് ഒ​രു​ക്കി​യ ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ ഗു​രു​വി​ന്‍റെ ശി​ൽ​പം ആ​രെ​യും ആ​ക​ര്‍ഷി​ക്കും. കൂ​ടാ​തെ വാ​ച്ച്, വി​ള​ക്ക്, മു​യ​ല്‍, പ​ക്ഷി​ക​ള്‍, ശി​ല്‍പ​ങ്ങ​ള്‍, ചെ​പ്പു​ക​ള്‍, ചീ​ര്‍പ്പ്, വാ​ച്ചി​ന്‍റെ ച​ങ്ങ​ല,മോ​തി​രം, വ​ള​ക​ള്‍ തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി അ​ല​ങ്കാ​ര വ​സ്തു​ക്ക​ളാ​ണ് നി​ര്‍മി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ചി​ര​ട്ട​ക​ള്‍ ചെ​റു​മു​ത്തു​ക​ളു​ടെ രൂ​പ​ത്തി​ലാ​ക്കി ഒ​രു​ക്കു​ന്ന കൈ​ചെ​യി​നു​ക​ളും മാ​ല​ക​ളു​മ​ട​ക്കം ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ ക​ര​വി​രു​തി​ല്‍ ഒ​രു​ങ്ങി​യ നി​ര്‍മി​തി​ക​ള്‍ നി​ര​വ​ധി​യാ​ണ്.

    ചി​ര​ട്ട​ക്കൊ​പ്പം ത​ടി, ഈ​ര്‍ക്കി​ല്‍, മു​ള തു​ട​ങ്ങി​യ വ​സ്തു​ക്ക​ള്‍ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചും വി​വി​ധ കൗ​തു​ക വ​സ്തു​ക്ക​ള്‍ നി​ര്‍മി​ക്കാ​റു​ണ്ട്. കോ​വി​ഡ് കാ​ല​ത്തെ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ പോ​രാ​ട്ടം ഓ​ര്‍മി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ശി​ല്‍പ​വും ശേ​ഖ​ര​ത്തി​ലു​ണ്ട്. കു​ട്ടി​ക്കാ​ലം മു​ത​ല്‍ ചി​ര​ട്ട ശി​ല്‍പ നി​ര്‍മാ​ണ​ത്തി​ല്‍ ബി​നേ​ഷ് മി​ക​വ് തെ​ളി​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഉ​പ​ജീ​വ​ന​മാ​ര്‍ഗ​മാ​യ വ​യ​റി​ങ് ജോ​ലി​ക്കി​ടെ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ഒ​ഴി​വു​സ​മ​യ​ത്താ​ണ് വി​വി​ധ കൗ​തു​ക വ​സ്തു​ക്ക​ള്‍ നി​ര്‍മി​ക്കു​ന്ന​ത്.

