    Nedumkandam
    Posted On
    date_range 12 Aug 2025 1:50 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Aug 2025 1:50 PM IST

    നെ​ടു​ങ്ക​ണ്ടം ടൗണിലെ കു​ട്ടി​വ​നം ഭീഷണിയാകുന്നു

    കാ​ൽ​ന​ട​ക്കാ​ര്‍ക്കും വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കും പ്ര​യാ​സം സൃ​ഷ്​​ടി​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ വ​ള​ർ​ന്ന്​ നി​ൽ​ക്കു​ന്ന കാ​ട്​
    നെ​ടു​ങ്ക​ണ്ടം കി​ഴ​ക്കേ​ക​വ​ല പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് ഓ​ഫി​സി​നു മു​ന്നി​ൽ വ​ള​ര്‍ന്നു നിൽക്കുന്ന കാ​ട്​

    നെ​ടു​ങ്ക​ണ്ടം: പ​ട്ട​ണന​ടു​വി​ലെ കു​ട്ടി​വ​നം കാ​ല്‍ന​ട​ക്കാ​ര്‍ക്കും വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കും ഭീ​തി വി​ത​ക്കു​ക​യാ​ണ്. നെ​ടു​ങ്ക​ണ്ടം കി​ഴ​ക്കേ ക​വ​ല​യി​ൽ പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് റോ​ഡ് വി​ഭാ​ഗം ഓ​ഫി​സി​നും സ​ര്‍വ​ശി​ക്ഷ അ​ഭി​യാ​ന്‍ ഓ​ഫി​സി​നും എ.​ഇ.​ഒ ഓ​ഫി​സി​നും പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് യു.​പി സ്‌​കൂ​ളി​നും ന​ടു​വി​ലാ​യാ​ണ്​ സം​സ്ഥാ​ന പാ​ത​യോ​ര​ത്ത്​ കാ​ട് വ​ള​ര്‍ന്നു നി​ല്‍ക്കു​ന്ന​ത്.

    സ​മീ​പ​ത്തെ ര​ണ്ട് സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ സ്‌​കൂ​ളി​ലെ​യും കോ​ള​ജി​ലെ​യും ബി.​എ​ഡ് കോ​ള​ജി​ലെ​യും വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ളും അ​ധ്യാ​പ​ക​രും നി​ര​വ​ധി സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും കോ​ട​തി ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​മ​ട​ക്കം നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് യാ​ത്ര​ക്കാ​ര്‍ ബ​സി​ല്‍ ക​യ​റി​യി​റ​ങ്ങു​ന്ന സ്റ്റോ​പ്പി​ലാ​ണ് കാ​ട്. കു​മ​ളി-​മൂ​ന്നാ​ര്‍ സം​സ്ഥാ​ന​പാ​ത​യോ​ര​ത്തെ ഈ ​കാ​ട്ടി​ല്‍ നി​ര​വ​ധി ഇ​ഴ​ജ​ന്തു​ക്ക​ളും കാ​ട്ടു​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളു​മു​ള്ള​താ​യി ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ഭ​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    വെ​ട്ടി വൃ​ത്തി​യാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് പ​ല ത​വ​ണ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലും പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത്​ ഓ​ഫി​സി​ലും താ​ലൂ​ക്ക് സ​ഭ​യി​ലും ആ​വ​ശ്യം ഉ​ന്ന​യി​ച്ച​താ​ണ്. വീ​തി കു​റ​ഞ്ഞ​തും വ​ണ്‍വേ സം​വി​ധാ​ന​വു​മു​ള്ള ഇ​തി​ലെ ഒ​രു ചെ​റു​വാ​ഹ​നം ക​ട​ന്നു​പോ​യാ​ൽ​പോ​ലും കാ​ല്‍ന​ട​ക്കാ​ര്‍ക്ക്​ മാ​റി നി​ല്‍ക്കാ​ന്‍ സൗ​ക​ര്യ​മി​ല്ല.

    ദി​ശാ​ബോ​ര്‍ഡു​ക​ള്‍ പോ​ലും കാ​ടി​ന് ന​ടു​വി​ലാ​യി. കൂ​ടാ​തെ ഇ​തി​ന്​ സ​മീ​പം ലേ​ബ​ര്‍ ഓ​ഫി​സി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന്​ പോ​സ്റ്റ​ല്‍ വ​കു​പ്പുവ​ക സ്ഥ​ല​വും കാ​ടു​പി​ടി​ച്ചു കി​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ബി.​എ​ഡ് കോ​ള​ജ് ജ​ങ്ഷ​ന്‍ മു​ത​ല്‍ കി​ഴ​ക്കേ​ക​വ​ല വ​രെ റോ​ഡ​രി​കി​ല്‍ കാ​ട് വ​ള​ര്‍ന്ന് റോ​ഡ​രി​കി​ലേ​ക്ക് ച​രി​ഞ്ഞു നി​ല്‍ക്കു​ക​യാ​ണ്. കാ​ട് നീ​ക്കം ചെ​യ്യാ​ന്‍ അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ ത​യാ​റാ​കുന്നി​ല്ലെ​ന്ന പ​രാ​തി​യി​ലാ​ണ് കാ​ല്‍ന​ട​ക്കാ​ര്‍.

