Madhyamam
    Nedumkandam
    Posted On
    date_range 19 Nov 2025 11:26 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Nov 2025 11:26 AM IST

    നെടുങ്കണ്ടത്ത്​ 16ൽ കോണ്‍ഗ്രസ്​ ചേരിപ്പോര്

    നെടുങ്കണ്ടത്ത്​ 16ൽ കോണ്‍ഗ്രസ്​ ചേരിപ്പോര്
    നെ​ടു​ങ്ക​ണ്ടം: സ്വ​ന്തം വാ​ര്‍ഡി​ന് സ​മീ​പ​ത്ത് ജ​ന​റ​ല്‍ വാ​ര്‍ഡു​ണ്ടാ​യി​ട്ടും അ​വി​ടെ മ​ത്സ​രി​ക്കാ​തെ ലീ​ഗി​ന് ന​ല്‍കി​യ 16ാം വാ​ര്‍ഡി​ല്‍ മ​ത്സ​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന നേ​താ​വി​ന്‍റെ പി​ടി​വാ​ശി കോ​ണ്‍ഗ്ര​സി​ല്‍ ചേ​രി​പ്പോ​രി​ന് ക​ള​മൊ​രു​ക്കി. നി​ല​വി​ല്‍ നെ​ടു​ങ്ക​ണ്ടം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് നാ​ലാം വാ​ര്‍ഡ് അം​ഗ​മാ​യ ഇ​ദ്ദേ​ഹം വാ​ര്‍ഡ് വി​ഭ​ജ​ന​ത്തി​ല്‍ സ്വ​ന്തം വാ​ര്‍ഡ് ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടെ​ങ്കി​ലും തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത വാ​ര്‍ഡ് ജ​ന​റ​ലാ​ണ്. അ​വി​ടെ മ​ത്സ​രി​ക്കാ​തെ​യാ​ണ് കി​ലോ​മീ​റ്റ​റു​ക​ള്‍ താ​ണ്ടി ഇ​ദ്ദേ​ഹം 16ല്‍ ​എ​ത്തി​യ​ത്.

    ഇ​തോ​ടെ ഈ ​വാ​ര്‍ഡു​കാ​ര​നാ​യ മ​റ്റൊ​രു കോ​ണ്‍ഗ്ര​സു​കാ​ര​ന്‍ ഏ​ഴാം വാ​ര്‍ഡി​ല്‍ മ​ത്സ​രി​ക്കാ​ന്‍ ഉ​റ​ച്ച് പ്ര​ചാ​ര​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ഇ​ദ്ദേ​ഹ​വും ക​ളം​മാ​റ്റി ച​വു​ട്ടി. 16ാം വാ​ര്‍ഡി​ന്​ വേ​ണ്ടി ര​ണ്ടുേ​പ​രും വ​ടം​വ​ലി മു​റു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ഏ​ഴാം വാ​ര്‍ഡ് കോ​ണ്‍ഗ്ര​സി​നും 16ാം വാ​ര്‍ഡ് ലീ​ഗി​നു ന​ല്‍കാ​നും ഏ​ഴി​ന്​ പ​ക​രം രാ​ജാ​ക്കാ​ട്ടി​ലെ ഒ​മ്പ​താം വാ​ര്‍ഡ് ലീ​ഗി​ന് ന​ല്‍കാ​നും കോ​ണ്‍ഗ്ര​സി​ല്‍ ധാ​ര​ണ​യാ​യി​രു​ന്നു.

    എ​ന്നാ​ല്‍, മു​തി​ര്‍ന്ന കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് നേ​താ​വ് ദു​ഷ്ട​ലാ​ക്കോ​ടെ ത​നി​ക്ക് 16ാം വാ​ര്‍ഡി​ല്‍ മ​ത്സ​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് രം​ഗ​ത്ത് വ​ന്ന​ത് കോ​ണ്‍ഗ്ര​സി​നെ വെ​ട്ടി​ലാ​ക്കി. ത​ര്‍ക്കം നി​ല​നി​ല്‍ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ല്‍ ഏ​ഴ്, എ​ട്ട്, 16 വാ​ര്‍ഡു​ക​ളി​ല്‍ സ്ഥാ​നാ​ര്‍ഥി പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം നീ​ളു​ക​യാ​ണ്.

