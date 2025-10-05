Begin typing your search above and press return to search.
    ഭിന്നശേഷി കുട്ടികളുടെ കലോത്സവഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങള്‍ക്ക് ബാഗ് വാങ്ങിയെന്ന്​ ആരോപണം

    ഈ ​വ​ര്‍ഷം തു​ക ഒ​രു​ല​ക്ഷ​മാ​ക്കി ഉ​യ​ര്‍ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും 73,000 രൂ​പ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച​ത്
    നെ​ടു​ങ്ക​ണ്ടം: ക​രു​ണാ​പു​രം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ല്‍ ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന് ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കേ​ണ്ട തു​ക ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ബാ​ഗു​ക​ള്‍ വാ​ങ്ങി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അം​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ക്കും ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര്‍ക്കും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത​താ​യി യു.​ഡി.​എ​ഫ് അം​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ ആ​രോ​പി​ച്ചു. മു​ന്‍വ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ 75,000 രൂ​പ​യാ​ണ് ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​നാ​യി മാ​റ്റി​വ​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്.

    ഈ ​വ​ര്‍ഷം തു​ക ഒ​രു​ല​ക്ഷ​മാ​ക്കി ഉ​യ​ര്‍ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും 73,000 രൂ​പ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച​ത്. ബാ​ക്കി തു​ക കൈ​ക്ക​ലാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ സ്വാ​ധീ​നി​ക്കാ​ന്‍ ബാ​ഗു​ക​ള്‍ വാ​ങ്ങി​ന​ല്‍കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ല്‍ വ്യാ​പ​ക പ​ണ​പ്പി​രി​വാ​ണ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ല്‍ ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ഇ​തി​ന്റെ ക​ണ​ക്കു​ക​ളോ കേ​ര​ളോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്റെ ക​ണ​ക്കു​ക​ളോ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ക​മ്മി​റ്റി​യി​ല്‍ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി ഭ​രി​ക്കു​ന്ന പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ല്‍ അ​ഴി​മ​തി കൊ​ടി​കു​ത്തി​വാ​ഴു​ന്ന​താ​യും പ്ര​തി​പ​ക്ഷ അം​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ ആ​രോ​പി​ച്ചു.

    സി.​പി.​എം ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​ടെ ഭ​ര​ണ​മാ​ണ് ഇ​വി​ടെ ന​ട​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ഴി​മ​തി​ക​ള്‍ക്കെ​തി​രെ സ​മ​ര​പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍ക്ക് രൂ​പം ന​ല്‍കു​മെ​ന്നും യു.​ഡി.​എ​ഫ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ മി​നി പ്രി​ന്‍സ്, സു​നി​ല്‍ പൂ​ത​ക്കു​ഴി​യി​ല്‍, ന​ട​രാ​ജ​പി​ള്ള, ആ​ന്‍സി തോ​മ​സ്, ശ്യാ​മ​ള മ​ധു​സൂ​ദ​ന​ന്‍ കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് കെ.​കെ. കു​ഞ്ഞു​മോ​ന്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ പ​റ​ഞ്ഞു.

