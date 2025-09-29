Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightIdukkichevron_rightMuttamchevron_rightപോളിടെക്നിക്...
    Muttam
    Posted On
    date_range 29 Sept 2025 10:10 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Sept 2025 10:10 AM IST

    പോളിടെക്നിക് ഗ്രൗണ്ട്സി ന്തറ്റിക് ആക്കുമെന്നത്​ പ്രഖ്യാപനത്തിലൊതുങ്ങി

    text_fields
    bookmark_border
    പൊ​തു​ക​ളി​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ കാ​യി​ക​താ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ദു​രി​തം
    Announcement,Polytechnic,Grounds,Synthetic,Coincides, സിന്തറ്റിക് ട്രാക്ക്,പൊതുകളിസ്ഥലം,പോളിടെക്നിക്
    cancel
    camera_alt

    പോളിടെക്നിക് ഗ്രൗണ്ട് 

    മു​ട്ടം: പൊ​തു​ക​ളി​ക്ക​ള​ങ്ങ​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​മെ​ന്ന സ​ർ​ക്കാ​ർ വാ​ഗ്ദാ​നം പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തി​ലൊ​തു​ങ്ങി. പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം യാ​താ​ർ​ഥ്യ​മാ​ക്കാ​ൻ ഊ​ർ​ജി​ത ശ്ര​മം ഇ​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് പ​രാ​തി. പൊ​തു​ക​ളി​ക്ക​ള​ങ്ങ​ൾ ഇ​ല്ലാ​ത്തി​നാ​ൽ കാ​യി​ക​താ​ര​ങ്ങ​ൾ പ​ണം മു​ട​ക്കി സ്വ​കാ​ര്യ ക​ളി​ക്ക​ള​ങ്ങ​ളെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന സ്ഥി​തി​യാ​ണ് നി​ല​വി​ൽ. മു​ട്ടം പോ​ളി​ടെ​ക്നി​ക് അ​ധീ​ന​ത​യി​ലു​ള്ള ഗ്രൗ​ണ്ട് സി​ന്ത​റ്റി​ക് ട്രാ​ക്ക് ആ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മം ന​ട​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ല. പി.​ജെ. ജോ​സ​ഫ്​ എം.​എ​ൽ.​എ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​മ്പ്​ അ​തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ച​താ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, പോ​ളി​ടെ​ക്നി​ക് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​നു​കൂ​ല ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് ആ​ക്ഷേ​പം.

    സ്പോ​ർ​ട്സ് കൗ​ൺ​സി​ലും ശ്ര​മം ന​ട​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും അ​തി​നും അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യി​ല്ല. ഗ്രൗ​ണ്ട് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ കൈ​വ​ശ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ പോ​കു​മെ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക​യാ​ണ് കാ​ര​ണ​മ​ന്ന് പ​റ​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ഗ്രൗ​ണ്ട് വേ​ണ്ട​വി​ധം സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ പോ​ളി​ടെ​ക്നി​ക് അ​ധി​കൃ​ത​ർ​ക്ക് ക​ഴി​യു​ന്നു​മി​ല്ലെ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​യു​ന്നു. ത്രി​ത​ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്ത​ല​ത്തി​ലും സ​ർ​ക്കാ​ർ​ത​ല​ത്തി​ലും കാ​യി​ക​മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്താ​ൻ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ല്ലാ​തെ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​മ്പോ​ഴാ​ണ് ഈ ​ദു​ര​വ​സ്ഥ. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്‍റെ​യോ മ​റ്റോ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ അ​വി​ടെ കാ​യി​ക​മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ കാ​ടു​ക​ൾ വെ​ട്ടി​നീ​ക്കാ​ൻ വ​ൻ തു​ക ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കേ​ണ്ട അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ്. കാ​ടു​ക​ൾ വെ​ട്ടി​യും അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കി​യും ഗ്രൗ​ണ്ട് ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്ര​ദ​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് കാ​യി​ക​പ്രേ​മി​ക​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യം.

    മ​ഴ പെ​യ്താ​ൽ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽവെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ട്

    ചെ​റി​യ ചാ​റ്റ​ൽ മ​ഴ പെ​യ്താ​ൽ​പോ​ലും ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ട് രൂ​ക്ഷ​മാ​ണ്. വ​ശ​ങ്ങ​ൾ മ​ണ്ണി​ട്ട് ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ​തോ​ടെ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ന് ന​ടു​വി​ലേ​ക്ക് വെ​ള്ളം ഒ​ഴു​കി​യെ​ത്തു​ക​യാ​ണ്. ഇ​തോ​ടെ വി​നോ​ദ​ത്തി​ന് സാ​ധി​ക്കാ​ത്ത അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ്. ഗ്രൗ​ണ്ട് മ​ണ്ണി​ട്ട് ഉ​യ​ർ​ത്തി വ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഓ​ട നി​ർ​മി​ച്ചാ​ൽ വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ട് ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കും.

    35 ല​ക്ഷം മു​ട​ക്കി നി​ർ​മി​ച്ചകെ​ട്ടി​ടം അ​ട​ഞ്ഞു​ത​ന്നെ

    പോ​ളി​ടെ​ക്നി​ക് ഗ്രൗ​ണ്ട് ന​വീ​ക​ര​ണം എ​ന്ന പേ​രി​ൽ 1000 ച​തു​ര​ശ്ര അ​ടി​യി​ൽ 35 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യോ​ളം മു​ട​ക്കി കെ​ട്ടി​ടം നി​ർ​മി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും അ​ട​ഞ്ഞ് കി​ട​ക്കു​ന്നു. കെ​ട്ടി​ടം നി​ർ​മി​ക്കാ​നും മ​റ്റൊ​രു കെ​ട്ടി​ടം അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി ന​ട​ത്താ​നുമാണ്​ തുക ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗ​ശൂ​ന്യ​മാ​യി കി​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ ഉ​യ​ര​ത്തി​ൽ കാ​ട് വ​ള​ർ​ന്നു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന സ്ഥി​തി​യാ​ണ്. 900 ല​ധി​കം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന കോ​ള​ജ് ഗ്രൗ​ണ്ടാ​ണ് കാ​ടു​ക​യ​റി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.

    മ​തി​ൽ നി​ർ​മി​ച്ച​തോ​ടെ പ​വി​ലി​യ​നും ഉ​പ​യോ​ഗ​ശൂ​ന്യ​മാ​യി

    കോ​ള​ജി​ന് ചു​റ്റും എ​ട്ട് അ​ടി​യോ​ളം ഉ​യ​ര​ത്തി​ൽ മ​തി​ൽ നി​ർ​മി​ച്ച​തോ​ടെ പ​വി​ലി​യ​നും ഉ​പ​യോ​ഗ​ശൂ​ന്യ​മാ​യി. മു​മ്പ്​ നാ​ട്ടു​കാ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പ​വി​ലി​യ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്ന​താ​ണ്. മ​തി​ൽ വ​ന്ന​തോ​ടെ പ​വി​ലി​യ​നി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ വി​നോ​ദ​ത്തി​ന് എ​ത്തു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും പ​വ​ലി​യ​നി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ക്കാ​ൻ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടാ​ണ്. നി​ല​വി​ൽ പ​വ​ലി​യ​ന് ചു​റ്റും കാ​ട് വ​ള​ർ​ന്ന് നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:synthetic trackIdukki NewsPolytechnic idukki
    News Summary - The announcement that the polytechnic grounds will be made synthetic coincides with the announcement
    Similar News
    Next Story
    X