Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightIdukkichevron_rightMuttamchevron_rightമുട്ടത്ത് വാഹനാപകട...
    Muttam
    Posted On
    date_range 24 Sept 2025 1:04 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Sept 2025 1:04 PM IST

    മുട്ടത്ത് വാഹനാപകട പരമ്പര; ആർക്കും പരിക്കില്ല

    text_fields
    bookmark_border
    ഇന്നലെ മാ​ത്രം അഞ്ച്​ അ​പ​ക​ടം
    road accidents in muttam
    cancel
    camera_alt

    മു​ട്ട​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ചയുണ്ടാ​യ വാഹനാ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ

    മു​ട്ടം: ച​ളി​യി​ൽ താ​ഴ്ന്നും നി​യ​ന്ത്ര​ണം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടും ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച മു​ട്ട​ത്ത് അഞ്ച് വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ. സ​മ്പൂ​ർ​ണ കു​ടി​വെ​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക്കാ​യി എ​ടു​ത്ത കു​ഴി​യി​ൽ ലോ​റി താ​ഴ്ന്ന​താ​ണ് ആ​ദ്യ സം​ഭ​വം. രാ​വി​ലെ എ​ട്ടോ​ടെ മു​ട്ടം-​പാ​ലാ റൂ​ട്ടി​ൽ ച​ള്ളാ​വ​യ​ൽ ക​വ​ല​യി​ലാ​ണ് ലോ​റി താ​ഴ്ന്ന​ത്. ലോ​റി റോ​ഡി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ അ​തു​വ​ഴി​യു​ള്ള ഗ​താ​ഗ​തം ഒ​രു​മ​ണി​ക്കൂ​റോ​ളം പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ട്ടു. വ​ള്ളി​പ്പ​റ വ​ഴി​യും പ​ഴ​യ​മ​റ്റം വ​ഴി​യും വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ വ​ഴി​തി​രി​ച്ചു​വി​ട്ടാ​ണ് ഗ​താ​ഗ​തം നി​യ​ന്ത്രി​ച്ച​ത്.

    ബ​സ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള വ​ലി​യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​ട​വ​ഴി​ക​ളി​ലൂ​ടെ ക​യ​റി​യ​പ്പോ​ൾ ആ ​മേ​ഖ​ല​യി​ലും ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക് ​രൂ​ക്ഷ​മാ​യി. മ​ണ്ണു​മാ​ന്തി യ​ന്ത്രം എ​ത്തി​ച്ച് ലോ​റി ഉ​യ​ർ​ത്തി​യാ​ണ് ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക് അ​ഴി​ച്ച​ത്‌. കു​ഴി​യെ​ടു​ത്തു​കൊ​ണ്ടി​രു​ന്ന ഹി​റ്റാ​ച്ചി മു​ട്ടം എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് കോ​ള​ജി​ന് സ​മീ​പ​ത്തെ കു​ഴി​യി​ൽ വീ​ണ​താ​ണ് ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ സം​ഭ​വം. ആ​ഴം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ കു​ഴി​യി​ലേ​ക്ക് വീ​ഴു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ഏ​റെ നേ​ര​ത്തെ പ​രി​ശ്ര​മ​ത്തി​ന് ശേ​ഷം ഹി​റ്റാ​ച്ചി ക​ര​ക്ക് ക​യ​റി. ഒ​മ്പ​ത് മ​ണി​യോ​ടെ ത​ണ്ണി​ക്കോ​ട്ട് വ​ള​വി​ൽ നി​യ​ന്ത്ര​ണം​വി​ട്ട സ്കൂ​ൾ ബ​സ് ക​ലു​ങ്കി​ൽ ഇ​ടി​ച്ചു​നി​ന്നു. കൊ​ടും​വ​ള​വ് തി​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ തെ​ന്നി മാ​റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. മു​ട്ടം-​പാ​ലാ റൂ​ട്ടി​ൽ മു​ഞ്ഞ​നാ​ട്ട് വ​ള​വി​ൽ കാ​റു​ക​ൾ കൂ​ട്ടി​യി​ടി​ച്ചും അ​പ​ക​ടം ഉ​ണ്ടാ​യി. ര​ണ്ട് കാ​റു​ക​ൾ​ക്കും സാ​ര​മാ​യ ത​ക​രാ​ർ സം​ഭ​വി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും യാ​ത്രി​ക​ർ പ​രി​ക്കി​ല്ലാ​തെ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടു. മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ​ക്ക​കം നാ​ല് അ​പ​ക​ടം സം​ഭ​വി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ആ​ർ​ക്കും പ​രി​ക്കി​ല്ലാ​ത്ത​ത് ആ​ശ്വാ​സ​മാ​യി.

    ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ടോ​ടെ മ​റ്റൊ​രു ച​ര​ക്ക് ലോ​റി​യും കു​ഴി​യി​ൽ വീ​ണു. ഇ​തോ​ടെ മു​ട്ട​ത്ത് ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച മാ​ത്രം അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പെ​ടു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണം അ​ഞ്ചാ​യി. പി​റ​കി​ലെ അ​ഞ്ച് ട​യ​റു​ക​ളും മ​ണ്ണി​ൽ പു​ത​ഞ്ഞ​തോ​ടെ ലോ​റി​ക്ക് ക​ര​ക്ക് ക​യ​റാ​നാ​യി​ല്ല. റോ​ഡി​ന് കു​റു​കെ ലോ​റി കി​ട​ന്ന​തോ​ടെ മ​റ്റ് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ക​ട​ന്നു​പോ​കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ചി​ല്ല. ഇ​തു​മൂ​ലം ഏ​റെ​നേ​രം ഇ​തു​വ​ഴി ഗ​താ​ഗ​തം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ട്ടു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Road AccidentsIdukki newsAccidents
    News Summary - road accidents in muttam
    Similar News
    Next Story
    X