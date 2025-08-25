Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightIdukkichevron_rightMuttamchevron_rightകുടിവെള്ള ക്ഷാമം...
    Muttam
    Posted On
    date_range 25 Aug 2025 2:40 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Aug 2025 2:40 PM IST

    കുടിവെള്ള ക്ഷാമം രൂക്ഷമാകുമെന്ന് ആശങ്ക; മുട്ടം-കരിങ്കുന്നം-കുടയത്തൂർ കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്ക്​ ഒച്ചിഴയും വേഗം

    text_fields
    bookmark_border
    2024 മാ​ർ​ച്ചി​ൽ പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം
    കുടിവെള്ള ക്ഷാമം രൂക്ഷമാകുമെന്ന് ആശങ്ക; മുട്ടം-കരിങ്കുന്നം-കുടയത്തൂർ കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്ക്​ ഒച്ചിഴയും വേഗം
    cancel
    camera_alt

    പെ​രു​മ​റ്റ​ത്തെ കുടിവെള്ള ശു​ചീ​ക​ര​ണ ശാ​ല

    മു​ട്ടം: മ​ഴ​ക്കാ​ലം പെ​യ്ത് ഒ​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ മു​ട്ടം, ക​രി​ങ്കു​ന്നം, കു​ട​യ​ത്തൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ൾ ക​ടു​ത്ത കു​ടി​വെ​ള്ള​ക്ഷാ​മം അ​നു​ഭ​വി​ക്കേ​ണ്ടി വ​രു​മെ​ന്ന് ആ​ശ​ങ്ക. ഇ​വി​ടു​ത്തെ കു​ടി​വെ​ള്ള ക്ഷാ​മം പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ച സ​മ്പൂ​ർ​ണ കു​ടി​വെ​ള്ള പ​ദ്ധ​തി ഒ​ച്ചി​ഴ​യും വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. 2024 മാ​ർ​ച്ചി​ൽ പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കേ​ണ്ട മു​ട്ടം-​ക​രി​ങ്കു​ന്നം-​കു​ട​യ​ത്തൂ​ർ സ​മ്പൂ​ർ​ണ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ നി​ർ​മാ​ണം 2025 പ​കു​തി പി​ന്നി​ട്ടി​ട്ടും പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്നി​ല്ല. പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ 75 ശ​ത​മാ​നം മാ​ത്ര​മാ​ണ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​ത്.

    വി​ല്ല​നാ​യി സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​തി​സ​ന്ധി

    സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഞെ​രു​ക്കം മൂ​ലം ക​രാ​റു​കാ​ർ​ക്ക് കോ​ടി​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് രൂ​പ​യാ​ണ് കു​ടി​ശ്ശി​ക ഇ​ന​ത്തി​ൽ കൊ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള​ത്. ഇ​തു​മൂ​ലം മി​നി​മം ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ മാ​ത്രം​വെ​ച്ച് മ​ന്ദ​ഗ​തി​യി​ലാ​ണ് നി​ർ​മാ​ണം ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, മൂ​ന്ന് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് വെ​ള്ളം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന ശു​ചീ​ക​ര​ണ ശാ​ല​യു​ടെ നി​ർ​മാ​ണം പെ​രു​മ​റ്റ​ത്ത് പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    പ​മ്പി​ങ് മോ​ട്ടോ​ർ, പ​മ്പി​ങ് ലൈ​ൻ, ടൈ​ൽ പാ​ക​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ 20 ശ​ത​മാ​നം ജോ​ലി​ക​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഇ​നി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കാ​നു​ള്ള​ത്. ഫ​ണ്ടി​ന്‍റെ അ​പ​ര്യാ​പ്ത​ത​യാ​ണ് നി​ർ​മാ​ണം വൈ​കാ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​യി ക​രാ​റു​കാ​രും പ​റ​യു​ന്ന​ത്. പ​ദ്ധ​തി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​മ്പോ​ൾ മു​പ്പ​തി​നാ​യി​ര​ത്തി​ല​ധി​കം വീ​ടു​ക​ളി​ൽ ശു​ദ്ധ​ജ​ലം ല​ഭി​ക്കും.

    100 കോ​ടി​യു​ടെ പ​ദ്ധ​തി

    നൂറ്​ കോ​ടി​യോ​ളം രൂ​പ​യാ​ണ് മു​ട്ടം-​ക​രി​ങ്കു​ന്നം സ​മ്പൂ​ർ​ണ പ​ദ്ധ​തി​ക്കാ​യി വേ​ണ്ടി​വ​രു​ന്ന​ത്. ന​ബാ​ർ​ഡി​ന്‍റെ​യും ജ​ൽ ജീ​വ​ൻ മി​ഷ​ന്‍റെ​യും ഫ​ണ്ട് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ലേ​ക്കാ​യി 61 കോ​ടി വീ​തം ഇ​രു​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. നി​ല​വി​ലെ മാ​ത്ത​പ്പാ​റ​യി​ലെ പ​മ്പ്ഹൗ​സ് നി​ല​നി​ർ​ത്തി കു​തി​ര​ശ​ക്തി കൂ​ടി​യ മോ​ട്ടോ​റു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കും. ഇ​വി​ടെ നി​ന്ന്​ പെ​രു​മ​റ്റ​ത്തി​ന് സ​മീ​പം നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന ശു​ചീ​ക​ര​ണ ശാ​ല​യി​ലേ​ക്ക് വെ​ള്ളം പ​മ്പ് ചെ​യ്യും.

    ശു​ചീ​ക​ര​ണ ശേ​ഷം ഇ​വി​ടെ നി​ന്ന്​ കൊ​ല്ലം​കു​ന്ന്, കാ​ക്കൊ​മ്പ്, ക​ണ്ണാ​ടി​പ്പാ​റ, പൊ​ന്നം​താ​നം, വ​ട​ക്കും​മു​റി, നെ​ല്ലാ​പ്പാ​റ, കു​രി​ശു​പാ​റ, പെ​രി​ങ്കോ​വ്, വ​ള്ളി​പ്പാ​റ കു​ട​യ​ത്തൂ​ർ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ ടാ​ങ്കു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് വെ​ള്ളം എ​ത്തി​ക്കും. ഇ​തി​ൽ കൊ​ല്ലം​കു​ന്ന്, മ​ട​ത്തി​പ്പാ​റ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ടാ​ങ്കു​ക​ൾ ന​വീ​ക​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഒ​മ്പ​ത് ടാ​ങ്കു​ക​ൾ പു​തി​യ​താ​യി നി​ർ​മി​ക്കും.

    മു​ട്ടം-​ക​രി​ങ്കു​ന്നം കു​ടി​വെ​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ കൂ​ടി ഒ​രു ക​ണ​ക്ഷ​ൻ കു​ട​യ​ത്തൂ​രി​ലേ​ക്കും ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്. പു​തി​യ ട്രീ​റ്റ്മെ​ന്‍റ്​ പ്ലാ​ന്‍റി​നോ​പ്പം പൈ​പ്പ് ലൈ​നു​ക​ളും വ​ലി​ച്ച് ഒ​മ്പ​ത്​ പു​തി​യ ടാ​ങ്കു​ക​ളും നി​ർ​മി​ച്ച് വേ​ണം പ​ദ്ധ​തി യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ക്കാ​ൻ. പ​ഴ​യ ടാ​ങ്കു​ക​ൾ ന​വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യ​ണം.

    കു​ടി​വെ​ള്ള ക്ഷാ​മ​ത്തി​ന് ശാ​ശ്വ​ത​പ​രി​ഹാ​രം ല​ക്ഷ്യം

    എം.​വി.​ഐ.​പി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത പെ​രു​മ​റ്റ​ത്തെ 60 സെ​ന്‍റ്​ സ്ഥ​ല​ത്താ​ണ് ശു​ചീ​ക​ര​ണ പ്ലാ​ന്‍റ്​ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ്ര​തി​ദി​നം 11 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ലി​റ്റ​ർ ജ​ലം ശു​ചീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന പ്ലാ​ന്‍റ്​ നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ ചെ​ല​വാ​കു​ന്ന​ത് 11 കോ​ടി 35 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യാ​ണ്. ന​ബാ​ർ​ഡ് ഫ​ണ്ട് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് ട്രീ​റ്റ് പ്ലാ​ന്‍റ്​ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. മൂ​ല​മ​റ്റം നി​ല​യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ വൈ​ദ്യു​തി ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ശേ​ഷം മ​ല​ങ്ക​ര ജ​ലാ​ശ​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് പു​റം​ത​ള്ളു​ന്ന ജ​ല​മാ​ണ് പ്ലാ​ന്‍റി​ലേ​ക്ക് എ​ടു​ക്കു​ക. ഇ​ത് ശു​ചീ​ക​രി​ച്ച് കു​ട​യ​ത്തൂ​ർ, മു​ട്ടം, ക​രി​ങ്കു​ന്നം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യും.

    വ​ർ​ഷം മു​ഴു​വ​ൻ മ​ല​ങ്ക​ര ജ​ലാ​ശ​യം ജ​ല​സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ​തി​നാ​ൽ ജ​ല​ല​ഭ്യ​ത പ്ര​തി​സ​ന്ധി സൃ​ഷ്ടി​ക്കി​ല്ല. വേ​ന​ൽ ക​ടു​ക്കു​മ്പോ​ൾ മ​ത്ത​പ്പാ​റ, ക​ണ്ണാ​ടി​പ്പാ​റ, ക​രി​ക്ക​നാം​പാ​റ, മു​ഞ്ഞ​നാ​ട്ട്കു​ന്ന്, കൊ​ല്ലം​കു​ന്ന് പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ രൂ​ക്ഷ​മാ​യ കു​ടി​വെ​ള്ള ക്ഷാ​മം ഉ​ണ്ടാ​കാ​റു​ണ്ട്.

    ഇ​തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ പ​ല​പ്പോ​ഴും സം​ഘ​ർ​ഷ​വും പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലേ​ക്കും ജ​ല​സേ​ച​ന വ​കു​പ്പ് ഓ​ഫി​സി​ലേ​ക്കും പ്ര​തി​ഷേ​ധ​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​റു​ണ്ട്. കു​ടി​വെ​ള്ള പ​ദ്ധ​തി യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​കു​ന്ന​തോ​ടെ ഇ​തി​ന് പ​രി​ഹാ​ര​മാ​കു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു നാ​ട്ടു​കാ​ർ. എ​ന്നാ​ൽ, പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ ഇ​ഴ​യു​ന്ന​ത് ഇ​വ​രി​ൽ ആ​ശ​ങ്ക​യു​യ​ർ​ത്തു​ക​യാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:DelayIdukki Newsdrinking water projectKudayathur-Muttam-Karinkunnam drinking water Project
    News Summary - Muttam-Karinkunnam-Kudayathur Drinking Water Project delay
    Similar News
    Next Story
    X