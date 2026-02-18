Begin typing your search above and press return to search.
    മരണക്കുഴികളിൽ ജാഗ്രത വേണം

    മരണക്കുഴികളിൽ ജാഗ്രത വേണം
    കു​ട​യ​ത്തൂ​ർ പ​ള്ളി​ക്ക​വ​ല​യി​ലെ കു​ഴി

    മു​ട്ടം: റോ​ഡ് അ​രി​കി​ൽ അ​പ​ക​ടാ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ സ്ഥി​തി​ചെ​യ്യു​ന്ന കു​ഴി​ക​ൾ മൂ​ടാ​ൻ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന് പ​രാ​തി. മു​ട്ടം -മൂ​ല​മ​റ്റം റൂ​ട്ടി​ലെ കു​ഴി​ക​ളാ​ണ് അ​പ​ക​ടാ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ ഉ​ള്ള​ത്. ഏ​ഴാം മൈ​ലി​ന് സ​മീ​പം റോ​ഡു​വ​ക്കി​ലെ വ​ലി​യ കു​ഴി​യി​ൽ താ​ൽ​കാ​ലി​ക​മാ​യി മ​ണ്ണി​ട്ടെ​ങ്കി​ലും പൂ​ർ​ണ​മാ​യും അ​പ​ക​ടാ​വ​സ്ഥ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യി​ട്ടി​ല്ല.

    കു​ട​യ​ത്തൂ​ർ മു​സ്‍ലിം പ​ള്ളി​ക്ക് സ​മീ​പ​വും ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ അ​പ​ക​ടാ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ കു​ഴി രൂ​പ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. മു​ട്ടം -തൊ​ടു​പു​ഴ റൂ​ട്ടി​ൽ മ്രാ​ല​ക്ക് സ​മീ​പം സ്വ​കാ​ര്യ റി​സോ​ർ​ട്ടി​ന് എ​തി​ർ​വ​ശ​ത്തും അ​പ​ക​ടാ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ ഓ​ട സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​വ മൂ​ടാ​ത്ത പ​ക്ഷം വ​ലി​യ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സാ​ധ്യ​ത ഉ​ണ്ട്. മാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​ൻ​പ് ശ​ങ്ക​ര​പ്പ​ള്ളി​യി​ൽ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വി​ട്ട കാ​ർ താ​ഴ്ച​യി​ലേ​ക്ക് മ​റി​ഞ്ഞ് പി​ഞ്ചു കു​ഞ്ഞു​ൾ​പ്പ​ടെ ര​ണ്ട് പേ​ർ മ​ര​​ണ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു.

    വെ​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ ക​ര​ടി​പ്പ​റ​മ്പി​ൽ ആ​മി​ന ബീ​വി (58)കൊ​ച്ചു​മ​ക​ൾ മി​ഷേ​ൽ മ​റി​യം (നാ​ല് മാ​സം )എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്. മ​റ്റ് മൂ​ന്ന് പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. വ​ള​വി​ൽ ബാ​രി​ക്കേ​ഡ് സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ഞ്ഞ​താ​ണ് അ​പ​ക​ട​ത്തി​ന് കാ​ര​ണം.

