    4 Nov 2025 12:51 PM IST
    4 Nov 2025 12:51 PM IST

    അറക്കുളം, വെള്ളിയാമറ്റം: ശുദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതികൾ പൂര്‍ത്തീകരണത്തിലേക്ക്

    കു​ടി​വെ​ള്ള ക്ഷാ​മ​ത്തി​ന് അ​റു​തി​യാ​കു​ന്നു
    അറക്കുളം, വെള്ളിയാമറ്റം: ശുദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതികൾ പൂര്‍ത്തീകരണത്തിലേക്ക്
    നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​ന്ന അ​റ​ക്കു​ളം സ​മ​ഗ്ര കു​ടി​വെ​ള്ള

    പ​ദ്ധ​തി

    മു​ട്ടം: അ​റ​ക്കു​ളം, വെ​ള്ളി​യാ​മ​റ്റം ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലെ ശു​ദ്ധ​ജ​ല ക്ഷാ​മ​ത്തി​ന് പ​രി​ഹാ​ര​മാ​കു​ന്നു. അ​റ​ക്കു​ളം ഹൈ ​ലെ​വ​ല്‍, ലോ ​ലെ​വ​ല്‍ സോ​ണ്‍ സ​മ​ഗ്ര ശു​ദ്ധ​ജ​ല വി​ത​ര​ണ പ​ദ്ധ​തി പൂ​ര്‍ത്തീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ ല​ക്ഷ്യം സാ​ക്ഷാ​ത്​​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്​.

    ഹൈ ​ലെ​വ​ല്‍ സോ​ണ്‍ പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ ഇ​രു പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലു​മാ​യി ആ​കെ 2223 ഗാ​ര്‍ഹി​ക കു​ടി​വെ​ള്ള ക​ണ​ക്ഷ​നു​ക​ളാ​ണ് ല​ഭ്യ​മാ​വു​ക. ഇ​തി​ല്‍ അ​റ​ക്കു​ള​ത്ത് 1812 ക​ണ​ക്ഷ​നു​ക​ളും വെ​ള്ളി​യാ​മ​റ്റ​ത്ത് 411 ക​ണ​ക്ഷ​നു​ക​ളും ന​ല്‍കും. പ​ദ്ധ​തി​ക്കാ​യി 39.76 കോ​ടി രൂ​പ​യാ​ണ് സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്. ശു​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച ജ​ലം കു​ള​മാ​വി​ലെ ശു​ദ്ധീ​ക​ര​ണ ശാ​ല​യ്ക്ക് സ​മീ​പം നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന ടാ​ങ്കി​ല്‍ ശേ​ഖ​രി​ച്ച് പോ​ത്തു​മ​റ്റം, നാ​ടു​കാ​ണി വ്യൂ ​പോ​യി​ന്റ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ര്‍മ്മി​ക്കു​ന്ന ടാ​ങ്കു​ക​ളി​ലേ​ക്കും നി​ല​വി​ലെ ന​വോ​ദ​യ ടാ​ങ്കി​ലേ​ക്കും എ​ത്തി​ക്കും.

    മൊ​ത്തം 13 ടാ​ങ്കു​ക​ളി​ല്‍ നി​ന്നാ​യി 58,514 മീ​റ്റ​ര്‍ (ഏ​ക​ദേ​ശം 58.5 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ര്‍) ദൂ​ര​ത്തി​ല്‍ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന വി​ത​ര​ണ ശൃം​ഖ​ല​യി​ലൂ​ടെ അ​റ​ക്കു​ളം, വെ​ള്ളി​യാ​മ​റ്റം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലെ വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യാ​നാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി രൂ​പ​ക​ല്‍പ്പ​ന ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പ്ര​തി​ദി​നം 30 ല​ക്ഷം ലി​റ്റ​ര്‍ ജ​ലം ശു​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കാ​ന്‍ ശേ​ഷി​യു​ള്ള കു​ള​മാ​വി​ല്‍ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന ശു​ദ്ധീ​ക​ര​ണ ശാ​ല​യു​ടെ നി​ര്‍മ്മാ​ണം 69 ശ​ത​മാ​നം പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​യി. ഇ​ടു​ക്കി റി​സ​ര്‍വോ​യ​റി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യ കു​ള​മാ​വ് ത​ടാ​ക​മാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ജ​ല​സ്രോ​ത​സ്. ഇ​വി​ടെ ആ​റ്​ മീ​റ്റ​ര്‍ വ്യാ​സ​മു​ള്ള കി​ണ​ര്‍ നി​ർ​മാ​ണം 75 ശ​ത​മാ​നം പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​യി.

    കോ​ഴി​പ്പ​ള്ളി (ര​ണ്ട് ജ​ല​സം​ഭ​ര​ണി​ക​ള്‍), തു​മ്പി​ച്ചി, വ​ഴി​ക്കി​ണ​ര്‍, ത​ടി​യ​നാ​ല്‍, ക​രി​പ്പ​ല​ങ്ങാ​ട്, ഗ​വ. ആ​യു​ര്‍വേ​ദ ഡി​സ്‌​പെ​ന്‍സ​റി​ക്ക് സ​മീ​പം, പോ​ത്തു​മ​റ്റം, നാ​ടു​കാ​ണി വ്യൂ ​പോ​യി​ന്റ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ ടാ​ങ്ക് നി​ര്‍മാ​ണ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. 8987.5 മീ​റ്റ​ര്‍ ദൂ​ര​ത്തി​ല്‍ പൈ​പ്പ് ലൈ​ന്‍ സ്ഥാ​പി​ച്ച് അ​റ​ക്കു​ള​ത്ത് 90 ക​ണ​ക്ഷ​നു​ക​ളും വെ​ള്ളി​യാ​മ​റ്റ​ത്ത് 316 ക​ണ​ക്ഷ​നു​ക​ളും ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ മൊ​ത്തം 406 ക​ണ​ക്ഷ​നു​ക​ള്‍ ഇ​തി​ന​കം ന​ല്‍കി ക​ഴി​ഞ്ഞു.

