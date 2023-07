cancel camera_alt നി​ർ​മാ​ണം നി​ല​ച്ചു​കി​ട​ക്കു​ന്ന സ്റ്റേ​റ്റ് ക്രൈം ​ബ്രാ​ഞ്ച്‌ കെ​ട്ടി​ടം By മാധ്യമം ലേഖകൻ മു​ട്ടം: ക​രാ​റു​കാ​ര​ന് പ​ണം ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ മു​ട്ട​ത്ത്​ നി​ർ​മാ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ച ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച്‌ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി‍െൻറ പ​ണി നി​ല​ച്ചു. 60 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യാ​ണ് കു​ടി​ശ്ശി​ക​യി​ന​ത്തി​ൽ ക​രാ​റു​കാ​ര​ന് ല​ഭി​ക്കാ​നു​ള്ള​ത്. കെ​ട്ടി​ട​ത്തി‍െൻറ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന്​ 1.73 കോ​ടി രൂ​പ അ​നു​വ​ദി​ച്ച​തി​ൽ 40 ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം രൂ​പ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ക​രാ​റു​കാ​ര​ന് ല​ഭി​ച്ച​ത്. ഒ​രു​കോ​ടി​യു​ടെ നി​ർ​മാ​ണം ന​ട​ത്തി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു. ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​ർ​ച്ചി​ൽ കു​ടി​ശ്ശി​ക തു​ക ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് ക​രാ​റു​കാ​ര​ന് ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കി​യെ​ങ്കി​ലും ല​ഭി​ച്ചി​ല്ല. തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് നി​ർ​മാ​ണം നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ച​ത്. കേ​ര​ള പൊ​ലീ​സ് ഹൗ​സി​ങ് കോ​ഓ​പ​റേ​റ്റി​ങ് സൊ​സൈ​റ്റി​ക്കാ​ണ് നി​ർ​മാ​ണ​ച്ചു​മ​ത​ല. ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ച് ഓ​ഫി​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ണ് തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, നി​ർ​മാ​ണം തു​ട​ങ്ങി ഒ​ന്ന​ര​വ​ർ​ഷം ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​യി​ല്ല. എം.​വി.​ഐ.​പി​യു​ടെ അ​ധീ​ന​ത​യി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ഒ​രേ​ക്ക​ർ സ്ഥ​ല​മാ​ണ് ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത​ത്. മൂ​ന്നു​വ​ർ​ഷ​മാ​യി തൊ​ടു​പു​ഴ​യി​ലെ വാ​ട​ക കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ലാ​ണ് ഓ​ഫി​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. Show Full Article

60 lakh due to the contractor; The construction of the crime branch building has stoped