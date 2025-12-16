Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    date_range 16 Dec 2025 9:21 PM IST
    date_range 16 Dec 2025 9:25 PM IST

    കാറിന് നേരെ കാട്ടാനയുടെ പരാക്രമം; മൂന്നാറിൽ ജനവാസ മേഖലയിൽ കാട്ടുപോത്തും ഭീഷണി

    Wild elephant attacks car; Wild buffalo also poses threat in residential area in Munnar
    മാട്ടുപ്പെട്ടി ഹൈറേഞ്ച് സ്കൂളിന് സമീപം നിലയുറപ്പിച്ച പടയപ്പ, ആനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ തകർന്ന കാർ

    അടിമാലി: മൂന്നാറിൽ ജനവാസ മേഖലയിൽ ഭീതിപരത്തി കാട്ടാനയും കാട്ടുപോത്തിൽ കൂട്ടവും. ​ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ ആറോടെ മാട്ടുപ്പെട്ടി ഹൈറേഞ്ച് സ്കൂളിനോട് ചേർന്ന് ഇറങ്ങിയ പടയ​പ്പയെന്ന കാട്ടാന മണിക്കൂറുകളോളമാണ് പ്രദേശത്ത് ഭീതി പരത്തിയത്. ഇതിനിടെ മാട്ടുപ്പെട്ടി ആർ ആൻറ് ഡി എസ്റ്റേറ്റിന് സമീപം പാതയോരത്ത് നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന കാറും പടയപ്പയുടെ പരാക്രമത്തിൽ തകർന്നു.

    തുടർന്ന്, വനത്തിലേക്ക് തിരികെപ്പോയ ആന വീണ്ടും തിരിച്ചെത്തി ജനവാസമേഖലയിൽ തുടരുകയായിരുന്നു. ​ഒരാഴ്ചയായി ജനവാസമേഖലയിൽ തുടരുന്ന ആന ഏക്കറുകണക്കിന് കൃഷിയാണ് നശിപ്പിച്ചതെന്ന് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു.

    ഇതിനിടെ, വൈകീട്ട് ഏഴോടെ മൂന്നാർ കുറ്റിയാർ വാലി റോഡിൽ അഞ്ചോളം കാട്ടുപോത്തുകളും ഇറങ്ങി നിലയുറപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. റോഡുമുറിച്ചുകന്നെത്തിയ കാട്ടുപോത്ത് കൂട്ടം രാത്രി വൈകിയും ജനവാസ​മേഖലയിൽ നിലയുയറപ്പിച്ചത് ആശങ്കയായി. വനംവകുപ്പ് അധികൃതരെ അറിയിച്ചിട്ടും ഇത്തരം സംഭവങ്ങളിൽ ഇടപെടലുണ്ടാകുന്നില്ലെന്നും പരാതിയുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിനിടെ ആറോളം പശുക്കളാണ് മേഖലയിൽ കടുവയുടെ ആക്രമണത്തിൽ ​കൊലപ്പെടുത്തിയത്. വന്യമൃഗ സാന്നിധ്യം സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ ഭീതിയിലാണ് തോട്ടം മേഖല.

    TAGS:Wild Animalsresidential areamunnar
    News Summary - Wild elephant attacks car; Wild buffalo also poses threat in residential area in Munnar
