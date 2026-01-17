Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightIdukkichevron_rightMunnarchevron_rightഇടമലക്കുടിയിൽ...
    Munnar
    Posted On
    date_range 17 Jan 2026 12:44 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Jan 2026 12:44 PM IST

    ഇടമലക്കുടിയിൽ നാശംവിതച്ച്​ കാട്ടാനകൾ

    text_fields
    bookmark_border
    പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത്​ ത​മ്പ​ടി​ച്ച്​ കൃ​ഷി​യും ന​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്നു
    ഇടമലക്കുടിയിൽ നാശംവിതച്ച്​ കാട്ടാനകൾ
    cancel
    camera_alt

    ഇ​ട​മ​ല​ക്കു​ടി​യി​ൽ കാ​ട്ടാ​ന ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ത​ക​ർ​ന്ന വീ​ട്​

    Listen to this Article

    മൂ​ന്നാ​ർ: ഇ​ട​മ​ല​ക്കു​ടി​യി​ൽ നാ​ശം​വി​ത​ച്ച്​ കാ​ട്ടാ​ന​ക​ളു​ടെ ആ​ക്ര​മ​ണം. ര​ണ്ട്​ വീ​ടു​ക​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ത​ക​ർ​ത്തു. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്​​ച രാ​വി​ലെ 9.30ഓ​ടെ മീ​ൻ​കു​ത്തി ഉ​ന്ന​തി​യി​ലാ​ണ് അ​ഞ്ച് കാ​ട്ടാ​ന​ക​ള്‍ ഇ​റ​ങ്ങി​യ​ത്. ത​ങ്ക​രാ​ജ്, പ​ത്മാ​വ​തി എ​ന്നി​വ​ര്‍‍ക്ക് ലൈ​ഫ് മി​ഷ​ൻ മു​ഖേ​ന നി​ർ​മി​ച്ച വീ​ടു​ക​ളാ​ണ് ത​ക​ർ​ത്ത​ത്. സം​ഭ​വ​സ​മ​യം വീ​ട്ടി​ൽ ആ​രു​മി​ല്ലാ​തി​രു​ന്ന​ത് വ​ലി​യ അ​പ​ക​ടം ഒ​ഴി​വാ​യി. വ​ന​പാ​ല​ക​രെ​ത്തി സ്ഥ​ലം പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു.

    ഒ​രാ​ഴ്‍ച​യാ​യി പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ചു​റ്റി​ത്തി​രി​യു​ന്ന കാ​ട്ടാ​ന​ക​ൾ വ്യാ​പ​ക​മാ​യി കൃ​ഷി ന​ശി​പ്പി​ച്ച​താ​യി നാ​ട്ടു​കാ​ര്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. പ​ക​ലും കൃ​ഷി​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ കാ​ട്ടാ​ന​ക​ൾ എ​ത്തു​ന്ന​ത് ജീ​വ​ന് ഭീ​ഷ​ണി​യാ​ണ്. ഏ​ക്ക​ർ​ക​ണ​ക്കി​ന്​ സ്ഥ​ല​ത്തെ ഏ​ലം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ന​ശി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    വേ​ന​ൽ ക​ന​ത്ത്​ തു​ട​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ​ കാ​ട്ടാ​ന​ശ​ല്യം രൂ​ക്ഷ​മാ​യ​ത്. ക​വ​യ്ക്കാ​ട്ടു​കു​ടി, ഷെ​ഡ്​​കു​ടി, ആ​ണ്ട​വ​ൻ​കു​ടി എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ്​ കൂ​ടു​ത​ൽ കൃ​ഷി​നാ​ശം. ഏ​ല​ത്തി​ന​ട​ക്കം മി​ക​ച്ച വി​ല ല​ഭി​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ്​ ഈ ​കൃ​ഷി ന​ശി​പ്പി​ച്ച​ത്. ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ന​ഷ്ട​മാ​ണ്​ ഉ​ണ്ടാ​യ​തെ​ന്ന്​​ കു​ടി നി​വാ​സി​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്നു.

    നാ​ലു സം​ഘ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 14 കാ​ട്ടാ​ന​ക​ളാ​ണ്​ മൂ​ന്ന്​ സെ​റ്റി​ൽ​മെ​ന്‍റു​ക​ളി​ലാ​യി നാ​ശം വി​ത​ച്ച​ത്. ഉ​ൾ​വ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ തീ​റ്റ​യും വെ​ള്ള​വും കു​റ​ഞ്ഞ​തോ​ടെ​ ആ​ന​ക​ൾ കൂ​ട്ട​മാ​യി ജ​ന​വാ​സ​മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലേ​ക്ക്​ ഇ​റ​ങ്ങു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഏ​ലം കൂ​ടാ​തെ ആ​ദി​വാ​സി​ക​ളു​ടെ പ​ച്ച​ക്ക​റി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള കൃ​ഷി​ക​ളും കാ​ട്ടാ​ന​ക​ൾ ന​ശി​പ്പി​ച്ചു. ജ​ന​വാ​സ മേ​ഖ​ല​ക​ൾ​ക്ക​ടു​ത്ത്​ നി​ന്ന്​ മാ​റാ​തെ നി​ൽ​ക്കു​ന്ന കാ​ട്ടാ​ന​ക​ൾ ഇ​നി​യും നാ​ശം വി​ത​ക്കു​മെ​ന്ന ഭീ​തി​യി​ലാ​ണ്​ പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ൾ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:AttacksmunnarWild Elephant
    News Summary - Wild elephant attack in Idamalakudi
    Similar News
    Next Story
    X