ഇത്​ പഴഞ്ചൻ ബസല്ല, പുതുമയുള്ള ഭക്ഷണശാല

cancel camera_alt പ​ഴ​യ ​ബ​സ്​ രൂ​പ​മാ​റ്റം വ​രു​ത്തി മൂ​ന്നാ​റി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന പി​ങ്ക്​ ക​ഫേ By ഷിബു ശങ്കരത്തിൽ മൂ​ന്നാ​ർ: കു​ടും​ബ​ശ്രീ​യും കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി​യും കൈ​കോ​ർ​ത്ത​തോ​ടെ മൂ​ന്നാ​റി​ൽ ജീ​വി​തം ക​രു​പ്പി​ടി​പ്പി​ക്കാ​ൻ വ​ഴി​തെ​ളി​ഞ്ഞ​ത് 15 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്. കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി​യി​ൽ​നി​ന്ന് വാ​ട​ക​യ്ക്ക് എ​ടു​ത്ത പ​ഴ​ഞ്ച​ൻ ബ​സ് രൂ​പ​മാ​റ്റം വ​രു​ത്തി ഭ​ക്ഷ​ണ​ശാ​ല​യാ​ക്കി മാ​റ്റി​യാ​ണ് പ​ഴ​യ​മൂ​ന്നാ​ർ ബ​സ്​​സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ൽ കു​ടും​ബ​ശ്രീ പി​ങ്ക് ക​ഫേ ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സ​ന്ധ്യ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ര​തി എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ 15 അം​ഗ സം​ഘ​മാ​ണ് ഈ ​സം​രം​ഭ​ത്തി​ലെ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ. ദേ​വി​കു​ളം ബ്ലോ​ക്കി​ൽ ആ​ർ.​കെ.​ഐ.​ഇ.​ഡി.​പി പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഈ ​സം​രം​ഭം ഉ​ട​ലെ​ടു​ത്ത​ത്.

മാ​സം 23,000 രൂ​പ കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി​ക്ക്‌ വാ​ട​ക ന​ൽ​കി എ​ടു​ത്ത ബ​സ് രൂ​പ​മാ​റ്റം വ​രു​ത്തി ഭ​ക്ഷ​ണ​ശാ​ല ആ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​തി​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ബ​സി​ന​ക​ത്തി​രു​ന്ന്ത​ന്നെ ക​ഴി​ക്കാ​ൻ 15 ഇ​രി​പ്പി​ട​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ദേ​ശീ​യ പാ​ത​യോ​ര​ത്ത് കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ൽ​ത​ന്നെ​യാ​ണ് ക​ഫേ​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം. 15 അം​ഗ കു​ടും​ബ​ശ്രീ​യി​ലെ മൂ​ന്നു​പേ​ർ വീ​ത​മാ​ണ് ഓ​രോ മാ​സ​വും ഇ​ത് ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത് ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. ചെ​ല​വ് ക​ഴി​ഞ്ഞ് ഒ​രു മാ​സം കി​ട്ടു​ന്ന ലാ​ഭം മൂ​വ​ർ​ക്കും വീ​തി​ച്ചെ​ടു​ക്കാം. ഊ​ഴ​മ​നു​സ​രി​ച്ച് ആ​റ് മാ​സ​ത്തി​ലൊ​രി​ക്ക​ൽ ഒ​രു ഗ്രൂ​പ്പി​ന് അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ക്കും. പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ ആ​ശ്ര​യി​ച്ചാ​ണ് പി​ങ്ക് ക​ഫേ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ സീ​സ​ണി​ൽ ന​ല്ല വ​രു​മാ​ന​വും ല​ഭി​ക്കു​ന്നു.രാ​വി​ലെ എ​ഴ് മു​ത​ൽ രാ​ത്രി ഏ​ഴ്​ വ​രെ​യാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം. പ്ര​ഭാ​ത​ഭ​ക്ഷ​ണം മു​ത​ൽ അ​ത്താ​ഴം വ​രെ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ഇ​വി​ടെ ല​ഭി​ക്കും. അ​ധ്വാ​നി​ക്കാ​നു​ള്ള മ​ന​സ്സും കൂ​ട്ടാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​നു​ള്ള ഇ​ച്ഛാ​ശ​ക്​​തി​യു​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ ഒ​രു സം​രം​ഭം വി​ജ​യ​ത്തി​ലെ​ത്തി​ക്കാം എ​ന്ന​തി​ന്​ മ​റ്റ്​ കു​ടും​ബ​ശ്രീ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​ല്ലാം മാ​തൃ​ക​യാ​കു​ക​യാ​ണി​ത്. കു​ടി​വെ​ള്ള​ത്തി​ന്‍റെ ല​ഭ്യ​ത ഇ​വ​ർ നേ​രി​ടു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന വെ​ല്ലു​വി​ളി. വെ​ള്ളം കി​ട്ടാ​തെ വ​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ചി​ല ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ട​ച്ചി​ടേ​ണ്ട സ്ഥി​തി​യു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ലും മൂ​ന്നാ​റി​ലെ​ത്തു​ന്ന സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യ രു​ചി​യ​നു​ഭ​വം വി​ള​മ്പി വി​ജ​യ​ഗാ​ഥ ര​ചി​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ പി​ങ്ക്​ ക​ഫെ. Show Full Article

This is not an old bus, but a new restaurant of Kudumbashree, called Pink Cafe