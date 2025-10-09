Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    9 Oct 2025 1:57 PM IST
    Updated On
    9 Oct 2025 1:57 PM IST

    കാട്ടാന ശല്യത്തിൽ പൊറുതിമുട്ടി ഇടക്കടവ്

    കാട്ടാന ശല്യത്തിൽ പൊറുതിമുട്ടി ഇടക്കടവ്
    മ​റ​യൂ​ർ: വ​നാ​തി​ർ​ത്തി​യോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന് കി​ട​ക്കു​ന്ന ഇ​ട​ക്ക​ട​വ് ഭാ​ഗ​ത്ത് കാ​ട്ടാ​ന​ക​ൾ ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത് പ​തി​വാ​കു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ രാ​ത്രി കാ​ട്ടാ​ന​ക​ൾ ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഭീ​തി​പ​ര​ത്തി.

    ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം സ​മീ​പ കൃ​ഷി​ത്തോ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ വ്യാ​പ​ക​മാ​യി കൃ​ഷി ന​ശി​പ്പി​ച്ചു. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം രാ​ത്രി ഇ​റ​ങ്ങി​യ കാ​ട്ടാ​ന​ക​ളെ പ​യ​സ് ന​ഗ​റി​ലും വ​ണ്ണാ​ന്തു​റ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ നി​ന്നു​മാ‍യി 12 ഓ​ളം ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ എ​ത്തി​യാ​ണ് ഓ​ടി​ച്ച​ത്.

    കാ​ട്ടാ​ന ശ​ല്യം പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ വ​നാ​തി​ർ​ത്തി​യി​ൽ ക​മ്പി​വേ​ലി നി​ർ​മാ​ണം ന​ട​ത്തു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​ല​ത​വ​ണ വാ​ഗ്ദാ​നം ന​ൽ​കി​യെ​ങ്കി​ലും ഇ​തു​വ​രെ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി​യി​ല്ല.

    ഇ​തി​നാ​ൽ ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ടു കി​ട​ക്കു​ന്ന ഇ​ട​ക്ക​ട​വി​ലെ ജ​ന​വാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ കാ​ട്ടാ​ന​ക​ളി​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത് ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഭീ​തി​പ​ര​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. രാ​ത്രി​യി​ൽ സ്ഥി​ര​മാ​യി വ​ന​പാ​ല​ക​ർ കാ​വ​ൽ നി​ൽ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സം​ര​ക്ഷ​ണം ഒ​രു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നു​മാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യം.

    ഹൈകോടതി ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കണം –കിസാൻ സഭ

    തൊ​ടു​പു​ഴ: വ​ന്യ​ജീ​വി​ക​ൾ ജ​ന​വാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ എ​ത്തി കൃ​ഷി ന​ശി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ജ​ന​ങ്ങ​ളെ ആ​ക്ര​മി​ച്ച് കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്താ​ൽ ആ ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഫോ​റ​സ്റ്റ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ക​ളാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന ഹൈ​കോ​ട​തി വി​ധി ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് കി​സാ​ൻ​സ​ഭ. ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ ധി​ക്കാ​രം മൂ​ലം വ​ന്യ​ജീ​വി ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​കു​ക​യാ​ണ്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ജി​ല്ല​യി​ൽ ചി​ന്ന​ക്ക​നാ​ലി​ൽ കാ​ട്ടാ​ന ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ഒ​രാ​ൾ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടു. ഗ​വി​യി​ൽ ഒ​രു ഫോ​റ​സ്റ്റ് വാ​ച്ച​ർ ക​ടു​വ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ലും കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടു. മ​നു​ഷ്യ​ജീ​വ​ന് പു​ല്ലു​വി​ല പോ​ലും ക​ൽ​പ്പി​ക്കാ​ത്ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ സ​മീ​പ​നം തി​രു​ത്താ​ൻ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും നേ​താ​ക്ക​ൾ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

