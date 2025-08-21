Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Marayoor
    Posted On
    date_range 21 Aug 2025 2:38 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Aug 2025 2:38 PM IST

    റോഡില്ലെങ്കിൽ വോട്ടില്ല; അവഗണനയിൽ മനംമടുത്ത് കരിമുട്ടി ഉന്നതിയിലെ കുടുംബങ്ങൾ

    റോഡില്ലെങ്കിൽ വോട്ടില്ല; അവഗണനയിൽ മനംമടുത്ത് കരിമുട്ടി ഉന്നതിയിലെ കുടുംബങ്ങൾ
    മ​റ​യൂ​ർ: ആ​ദി​വാ​സി ക്ഷേ​മ​ത്തി​നാ​യി നി​ര​വ​ധി പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​മ്പോ​ഴും ക​രി​മു​ട്ടി ഉ​ന്ന​തി​യി​ലെ ആ​ദി​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് റോ​ഡ് എ​ന്ന​ത് സ്വ​പ്നം മാ​ത്ര​മാ​ണ്. ടൗ​ണി​ൽ​നി​ന്ന് മൂ​ന്ന് കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ അ​ക​ലെ​യു​ള്ള ആ​ദി​വാ​സി ഉ​ന്ന​തി​ക്കാ​ണ് ഈ ​ദു​ർ​ഗ​തി.

    വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു മു​മ്പ്​ മ​റ​യൂ​ർ മ​ല​നി​ര​ക​ളി​ലെ ആ​ദി​വാ​സി ഉ​ന്ന​തി​യി​ലേ​ക്ക് കാ​ൽ​ന​ട മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു ആ​ശ്ര​യ​മെ​ങ്കി​ലും നി​ല​വി​ൽ പ​ല ആ​ദി​വാ​സി ഉ​ന്ന​തി​ക​ളി​ലേ​ക്കും ജീ​പ്പു​ക​ൾ എ​ത്തു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ൽ റോ​ഡു​ക​ൾ തെ​ളി​ഞ്ഞു​ക​ഴി​ഞ്ഞു. എ​ന്നാ​ൽ, ക​രി​മു​ട്ടി ഉ​ന്ന​തി​യി​ലെ താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഇ​ന്നും മ​ല​ക​യ​റി കാ​ട്ടു​പാ​ത​യി​ലൂ​ടെ കാ​ൽ​ന​ട​മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഏ​ക ആ​ശ്ര​യം.

    വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു മു​മ്പ് കു​ത്ത​നെ​യു​ള്ള ക​യ​റ്റ​ത്തി​ൽ 100 മീ​റ്റ​ർ മാ​ത്രം കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ദു​രി​ത​ത്തി​ന് പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യി ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും സ​ർ​ക്കാ​റും ഒ​ട്ടേ​റെ വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും ഒ​ന്നും ന​ട​പ്പാ​യി​ല്ല.

    അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ അ​നാ​സ്ഥ​ക്കെ​തി​രെ ഉ​ന്ന​തി​യി​ലെ ആ​ദി​വാ​സി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ ക​ടു​ത്ത പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​ലാ​ണ്. ഇ​തി​നെ​തി​രെ ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് അ​ട​ക്കം ബ​ഹി​ഷ്ക​രി​ക്കാ​നും ഇ​വ​ർ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ത്യാ​ഹി​ത ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ അ​ടി​യ​ന്ത​ര ചി​കി​ത്സ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​വു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ൽ സ​ഞ്ചാ​ര​യോ​ഗ്യ​മാ​യ റോ​ഡെ​ങ്കി​ലും ശ​രി​യാ​ക്കി ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ഇ​വി​ട​ത്തു​കാ​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യം.

