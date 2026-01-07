Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    7 Jan 2026 2:03 PM IST
    കട്ടിയനാട്ടിൽ പുലി; നാട്ടുകാർ ഭീതിയിൽ

    പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് മൂ​ന്ന് പു​ലി​ക​ളു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ച​താ​ണ് ആ​ശ​ങ്ക​ക്ക് കാ​ര​ണം
    കട്ടിയനാട്ടിൽ പുലി; നാട്ടുകാർ ഭീതിയിൽ
    പു​ലി​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​മു​ള്ള ക​ട്ടി​യ​നാ​ട് ഭാ​ഗ​ത്ത് വ​നം​വ​കു​പ്പ്

    ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അ​ധി​കൃ​ത​രും പ​രി​ശോ​ധ​ന

    ന​ട​ത്തു​ന്നു

    മ​റ​യൂ​ർ: ക​ട്ടി​യ​നാ​ട് പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് മൂ​ന്ന് പു​ലി​ക​ള​ട​ങ്ങു​ന്ന സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ സാ​ന്നി​ധ്യം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ച​തോ​ടെ നാ​ട്ടു​കാ​ർ ഭീ​തി​യി​ലാ​യി. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം പു​ല​ർ​ച്ചെ വ​നാ​തി​ർ​ത്തി​യി​ൽ കാ​ട്ടു​പോ​ത്തി​നെ വേ​ട്ട​യാ​ടി കൊ​ല്ലു​ന്ന ദൃ​ശ്യം പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ൾ നേ​രി​ട്ട് ക​ണ്ട​തോ​ടെ​യാ​ണ് ആ​ശ​ങ്ക വ​ർ​ധി​ച്ച​ത്. ക​ട്ടി​യ​നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി സു​ബ്ര​ഹ്മ​ണ്യ​ൻ അ​ടു​ത്തെ​ത്തി​യ പു​ലി​ക​ളെ ക​ണ്ട് ഓ​ടി ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ളാ​യ സെ​ൽ​വി, മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ൻ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ മൂ​ന്ന് വ​ള​ർ​ത്തു​പ​ശു​ക്ക​ളെ പു​ലി കൊ​ന്നി​രു​ന്നു.

    മു​ൻ​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഈ ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് പു​ലി​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​യു​ന്നു. തീ​ർ​ഥ​മ​ല പ്രൊ​പ്പോ​സ്ഡ് റി​സ​ർ​വ് വ​ന​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് പു​ലി​ക​ൾ ജ​ന​വാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ലേ​ക്ക് ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭീ​തി ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് വാ​ർ​ഡ് മെ​മ്പ​ർ ആ​ർ. കാ​ർ​ത്തി​ക് കാ​ന്ത​ല്ലൂ​ർ വ​നം​വ​കു​പ്പ് ഓ​ഫി​സി​ൽ വി​വ​രം അ​റി​യി​ച്ചു. ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി റേ​ഞ്ച​ർ മു​ത്തു​കു​മാ​ർ, സെ​ക്ഷ​ൻ ഫോ​റ​സ്റ്റ് ഓ​ഫി​സ​ർ എ.​സി. ക്ലി​ന്റ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സം​ഘം സ്ഥ​ലം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി.

    പു​ലി​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് മ​റ​യൂ​രി​ലു​ള്ള റാ​പി​ഡ് റെ​സ്പോ​ൺ​സ് ടീ​മി​നോ​ട്​ ക​ട്ടി​യ​നാ​ട്ടി​ൽ നി​ല​യു​റ​പ്പി​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി. കാ​ന്ത​ല്ലൂ​ർ ഫോ​റ​സ്റ്റ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ നി​ന്ന് രാ​ത്രി പ​ട്രോ​ളി​ങ് ശ​ക്ത​മാ​ക്കും. ടൈ​ഗ​ർ റി​സ​ർ​വി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന ചി​ന്നാ​ർ വ​ന്യ​ജീ​വി സ​ങ്കേ​ത​ത്തി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് പു​ലി​ക​ൾ എ​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്നാ​ണ് നി​ഗ​മ​നം.

    വ​നം​വ​കു​പ്പി​ന്റെ ജാ​ഗ്ര​ത നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ

    • വൈ​കു​ന്നേ​ര​ത്തി​ന് ശേ​ഷം വീ​ട്ടി​ൽ നി​ന്ന് പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ അ​തീ​വ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്കു​ക.
    • വ​ള​ർ​ത്തു​നാ​യ്ക്ക​ളെ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി കെ​ട്ടി​യി​ടു​ക.
    • പ​ശു​ത്തൊ​ഴു​ത്തി​ൽ ബ​ൾ​ബ് സ്ഥാ​പി​ച്ച് ന​ല്ല വെ​ളി​ച്ചം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക.
    • വ​ന​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ക​ന്നു​കാ​ലി​ക​ളെ മേ​യാ​ൻ വി​ട്ട​യ​ക്ക​രു​ത്.
    X