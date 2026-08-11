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    Marayoor
    Posted On
    date_range 11 Aug 2026 1:23 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Aug 2026 1:23 PM IST

    അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി​യി​ൽ വ്യാ​ജ ശ​ർ​ക്ക​ര വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത സം​ഭ​വം; വി​ദ​ഗ്ധ സം​ഘം പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി

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    അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി​യി​ൽ വ്യാ​ജ ശ​ർ​ക്ക​ര വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത സം​ഭ​വം; വി​ദ​ഗ്ധ സം​ഘം പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി
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    വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത വ്യാ​ജ ശ​ർ​ക്ക​ര പാ​ക്ക​റ്റ്, മ​റ​യൂ​രി​ൽ വ്യാ​ജ ശ​ർ​ക്ക​ര വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത​ത് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ

    മ​റ​യൂ​ർ: അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി​യി​ൽ വ്യാ​ജ മ​റ​യൂ​ർ ശ​ർ​ക്ക​ര വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ കാ​ർ​ഷി​ക സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല വി​ദ​ഗ്ധ സം​ഘം പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി. ജി.​ഐ പ​ദ​വി​യു​ള്ള മ​റ​യൂ​ർ ശ​ർ​ക്ക​ര എ​ന്ന ബ്രാ​ൻ​ഡി​ൽ അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി​യി​ൽ വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തി​യ ശ​ർ​ക്ക​ര വ്യാ​ജ​മാ​ണെ​ന്ന് വി​ദ​ഗ്ധ സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    മ​ണ്ണു​ത്തി കാ​ർ​ഷി​ക സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ലെ ഐ.​പി.​ആ​ർ സെ​ൽ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ രാ​ജി ന​മ്പൂ​തി​രി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ഗ​വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​വും ഇ​ടു​ക്കി പാ​മ്പാ​ടും​പാ​റ ഗ​വേ​ഷ​ണ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട വി​ദ​ഗ്ധ​സം​ഘ​മാ​ണ് മ​റ​യൂ​രി​ലെ​ത്തി ശ​ർ​ക്ക​ര നേ​രി​ട്ട് പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​ത്. മ​റ​യൂ​ർ ശ​ർ​ക്ക​ര എ​ന്ന പേ​രി​ൽ അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി​യി​ലൂ​ടെ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത ശ​ർ​ക്ക​ര​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഉ​യ​ർ​ന്ന പ​രാ​തി​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​ശോ​ധ​ന.

    ശ​ർ​ക്ക​ര​യു​ടെ സാ​മ്പി​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച വി​ദ​ഗ്ധ​ർ ഇ​ത് യ​ഥാ​ർ​ഥ മ​റ​യൂ​ർ ശ​ർ​ക്ക​ര​യ​ല്ലെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. മ​റ​യൂ​ർ ശ​ർ​ക്ക​ര​ക്ക് ല​ഭി​ച്ച ജി.​ഐ പ​ദ​വി ദു​രു​പ​യോ​ഗം ചെ​യ്ത് വ്യാ​ജ ഉ​ൽ​പ​ന്നം വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തി​യ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ വി​ശ​ദ​മാ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തു​മെ​ന്നും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. വ്യാ​ജ ഉ​ൽ​പ​ന്നം സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യ അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി​യി​ൽ​ത​ന്നെ വി​ൽ​പ​ന​ക്ക് എ​ത്തി​യ​താ​ണ് സം​ഭ​വ​ത്തി​ന്റെ ഗൗ​ര​വം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    മ​റ​യൂ​ർ ശ​ർ​ക്ക​ര​യു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യും പാ​ര​മ്പ​ര്യ​വും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ജി.​ഐ പ​ദ​വി ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ, അ​തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ വ്യാ​ജ ശ​ർ​ക്ക​ര വി​പ​ണി​യി​ലെ​ത്തു​ന്ന​ത് അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​കി​ല്ലെ​ന്ന നി​ല​പാ​ടി​ലാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

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    TAGS:sugaranganwadiinvestigationfake product
    News Summary - അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി​യി​ൽ വ്യാ​ജ ശ​ർ​ക്ക​ര വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത സം​ഭ​വം; വി​ദ​ഗ്ധ സം​ഘം പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി
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