    Marayoor
    Posted On
    30 Aug 2025 2:15 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Aug 2025 2:15 PM IST

    കാത്തിരിപ്പിനറുതി; അഞ്ച് ആദിവാസി ഉന്നതികളിൽ വെളിച്ചമെത്തി

    കാത്തിരിപ്പിനറുതി; അഞ്ച് ആദിവാസി ഉന്നതികളിൽ വെളിച്ചമെത്തി
    ആ​ദി​വാ​സി ഉ​ന്ന​തി​ക​ളി​ലെ വീ​ടു​ക​ളി​ൽ വൈ​ദ്യു​തി

    എ​ത്തി​ച്ച​തി​ന്‍റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം മ​റ​യൂ​ർ ഈ​ച്ചാം​പെ​ട്ടി

    ആ​ദി​വാ​സി ഉ​ന്ന​തി​യി​ൽ

    എ.​രാ​ജ എം.​എ​ൽ.​എ

    നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    മ​റ​യൂ​ർ: കാ​ത്തി​രി​പ്പി​നൊ​ടു​വി​ൽ മ​റ​യൂ​ർ മ​ല​നി​ര​ക​ളി​ലെ അ​ഞ്ച് ആ​ദി​വാ​സി ഉ​ന്ന​തി​ക​ളി​ൽ വൈ​ദ്യു​തി വെ​ളി​ച്ച​മെ​ത്തി. കേ​ന്ദ്ര സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​രു​ക​ൾ സം​യു​ക്ത​മാ​യി 17 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ പ​ദ്ധ​തി വ​ഴി​യാ​ണ് ഉ​ന്ന​തി​ക​ളി​ൽ വെ​ളി​ച്ച​മെ​ത്തി​യ​ത്. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ഈ​ച്ചം​പെ​ട്ടി, ഇ​രു​ട്ട​ല, വെ​ല്ല​ക്ക​ൽ, പു​റ​വ​യ​ൽ, പു​തു​ക്കു​ടി എ​ന്നീ അ​ഞ്ച് ആ​ദി​വാ​സി ഉ​ന്ന​തി​ക​ളു​ടെ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ദീ​ർ​ഘ​നാ​ള​ത്തെ കാ​ത്തി​രി​പ്പി​നാ​ണ് അ​ന്ത്യ​മാ​യ​ത്. എ. ​രാ​ജ എം.​എ​ൽ.​എ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    ഏ​റെ ശ്ര​മ​ക​ര​മാ​യ ദൗ​ത്യ​ത്തി​നൊ​ടു​വി​ലാ​ണ് കു​ന്നി​ൻ ചെ​രു​വി​ൽ ഉ​ള്ള ആ​ദി​വാ​സി ഉ​ന്ന​തി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് വെ​ളി​ച്ച​മെ​ത്തി​ച്ച​ത്. ഇ​വി​ടെ കു​റ​ച്ച് ദൂ​രം മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഗ​താ​ഗ​ത സൗ​ക​ര്യ​മു​ള​ള​ത്. വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ത്താ​ത്ത സ്ഥ​ല​ത്തേ​ക്ക് ത​ല​ച്ചു​മ​ടാ​യും റോ​പ്പു​കൊ​ണ്ട് വ​ലി​ച്ചു​മാ​ണ് പോ​സ്റ്റു​ക​ൾ എ​ത്തി​ച്ച​ത്.​മാ​സ​ങ്ങ​ൾ നീ​ണ്ട പ്ര​യ​ത്ന​ത്തി​നൊ​ടു​വി​ലാ​ണ് മ​റ​യൂ​ർ സ​ബ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ നി​ന്നും നേ​രി​ട്ട് വൈ​ദ്യു​തി എ​ത്തി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ​ന​യും കാ​ട്ടു​പോ​ത്തും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഒ​ട്ടേ​റെ വ​ന്യ​ജീ​വി ശ​ല്യം ഉ​ള്ള പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ഇ​തു​വ​രെ സോ​ള​ർ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്.

    ഇ​നി തെ​രു​വ് വി​ള​ക്കു​ക​ളും വീ​ടു​ക​ളി​ൽ ന​ല്ല വെ​ളി​ച്ച​വും ല​ഭി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഒ​രു പ​രി​ധി​വ​രെ വ​ന്യ​മൃ​ഗ ശ​ല്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നും ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടാ​മെ​ന്നാ​ണ് ആ​ദി​വാ​സി​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ദീ​പ അ​രു​ൽ​ജ്യോ​തി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അം​ഗം വി​ജ​യ് കാ​ളി​ദാ​സ്, ജി​ല്ലാ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അം​ഗം സി. ​രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ൻ, അ​സി. എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ സു​രേ​ഷ് ബാ​ബു, വി​വി​ധ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ, ഉ​ന്ന​തി​യി​ലെ കാ​ണി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഒ​ട്ടേ​റെ പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    അ​ടു​ത്ത ആ​ഴ്ച​ക​ളി​ൽ ച​മ്പ​ക്കാ​ട്, പാ​ള​പ്പെ​ട്ടി ,താ​യ​ണ്ണ​ൻ​കൂ​ടി, മു​ള​കാ​മു​ട്ടി ആ​ദി​വാ​സി ഉ​ന്ന​തി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് വൈ​ദ്യു​തി എ​ത്തി​ക്കാ​നു​ള്ള ജോ​ലി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങു​മെ​ന്ന് വൈ​ദ്യു​തി വ​കു​പ്പ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞു

