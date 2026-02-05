Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightIdukkichevron_rightMarayoorchevron_rightകടുകുമുടിയിൽ...
    Marayoor
    Posted On
    date_range 5 Feb 2026 12:47 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Feb 2026 12:47 PM IST

    കടുകുമുടിയിൽ പട്ടാപ്പകൽ ഭീതിപരത്തി ഒന്നരകൊമ്പൻ

    text_fields
    bookmark_border
    കടുകുമുടിയിൽ പട്ടാപ്പകൽ ഭീതിപരത്തി ഒന്നരകൊമ്പൻ
    cancel
    camera_alt

    മ​റ​യൂ​രി​ന് സ​മീ​പം ത​ല​യാ​ർ ക​ടു​കു​മു​ടി​യി​ൽ എ​ത്തി​യ കാ​ട്ടാ​ന​യെ നാ​യ്ക്ക​ൾ ഓ​ടി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    മ​റ​യൂ​ർ: മ​റ​യൂ​ർ ക​ടു​കു​മു​ടി​യി​ൽ പ​ട്ടാ​പ​ക​ൽ ഭീ​തി പ​ര​ത്തി ഒ​ന്ന​ര​കൊ​മ്പ​ൻ. ത​ല​യാ​റി​ൽ തേ​യി​ല തോ​ട്ട​ത്തി​ന് സ​മീ​പം നി​ന്നി​രു​ന്ന ഒ​ന്ന​ര കൊ​മ്പ​ൻ കാ​ട്ടാ​ന പ​ക​ൽ ക​ടു​കു​മു​ടി​യി​ൽ ല​യ​ത്തി​ലെ​ത്തി​യാ​ണ് പ​രി​ഭ്രാ​ന്തി പ​ര​ത്തി​യ​ത്. കാ​ട്ടാ​ന​യെ തെ​രു​വു​നാ​യ്ക്ക​ൾ തി​രി​ച്ചോ​ടി​ച്ചു.

    വീ​ടു​ക​ൾ​ക്ക് സ​മീ​പം ആ​ന എ​ത്തു​മ്പോ​ൾ അ​വി​ടെ തോ​ട്ടം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളും തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ആ​ന​യെ ക​ണ്ട​തോ​ടെ എ​ല്ലാ​വ​രും ഓ​ടി ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടു. ആ​ന​യെ ക​ണ്ട തെ​രു​വു​നാ​യ്ക്ക​ൾ പി​ന്നാ​ലെ കു​ര​ച്ചോ​ടി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് പി​ൻ​വാ​ങ്ങി​യ​ത്. പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് വ​ന്യ​മൃ​ഗ ശ​ല്യം കൊ​ണ്ട് പൊ​റു​തി​മു​ട്ടി​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണെ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം പ​ക​ൽ​സ​മ​യ​ത്തും കാ​ട്ടാ​ന​യെ​ത്തി​യ​ത് ഇ​വ​രി​ൽ പ​രി​ഭ്രാ​ന്തി വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:ElephantterrorWild Elephant
    News Summary - A one and a half horned elephant with mustard hair spreads terror in broad daylight
    Similar News
    Next Story
    X