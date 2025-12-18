Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kumily
    Posted On
    date_range 18 Dec 2025 1:10 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Dec 2025 1:10 PM IST

    പച്ച ഏലക്ക മോഷ്ടിച്ച്​ വിൽപന; യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ

    പച്ച ഏലക്ക മോഷ്ടിച്ച്​ വിൽപന; യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ
    മ​നു

    Listen to this Article

    കു​മ​ളി: ഏ​ല​ത്തോ​ട്ട​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ പ​ച്ച ഏ​ല​ക്ക മോ​ഷ്ടി​ച്ച് വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തു​ന്ന യു​വാ​വ് കു​മ​ളി പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ പി​ടി​യി​ലാ​യി. ച​ക്കു​പ​ള്ളം തെ​ങ്ങും​ക​വ​ല പ​യ്യാ​നി​ക്ക​ൽ മ​നു കു​ഞ്ഞു​മോ​നാ​ണ് (38) പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. ഇ​യാ​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ 65 കി​ലോ ഏ​ല​ക്ക പൊ​ലീ​സ്​ ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തു. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​ത്രി, മോ​ഷ്ടി​ച്ച പ​ച്ച ഏ​ല​ക്ക​യു​മാ​യി ച​ക്കു​പ​ള്ളം ചെ​മ്പ​ര​ത്തി​പ്പാ​റ ദേ​വീ​ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ന് സ​മീ​പ​ത്ത് സം​ശ​യാ​സ്പ​ദ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ മ​നു​വി​നെ ക​ണ്ട നാ​ട്ടു​കാ​ർ ത​ട​ഞ്ഞു​വെ​ച്ച് പൊ​ലീ​സി​നെ അ​റി​യി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഗൂ​ഡ​ല്ലൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ ദീ​പ​ക് രാ​മ​ന്റെ ച​ക്കു​പ​ള്ളം ചെ​മ്പ​ര​ത്തി പാ​റ ദേ​വീ​ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ന് സ​മീ​പ​ത്തെ തോ​ട്ട​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ഏ​ല​ക്ക​യാ​ണ് മോ​ഷ്ടി​ച്ച​തെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ര​തി​യെ വ്യാ​​ഴാ​ഴ്ച കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കും.

    Youth arrested, Idukki News, Theft News, Cardamom Theft
    News Summary - Youth arrested for stealing and selling green cardamom
