പച്ച ഏലക്ക മോഷ്ടിച്ച്​ വിൽപന; യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ

പച്ച ഏലക്ക മോഷ്ടിച്ച് വിൽപന; യുവാവ് അറസ്റ്റിൽtext_fields
കുമളി: ഏലത്തോട്ടത്തിൽനിന്ന് പച്ച ഏലക്ക മോഷ്ടിച്ച് വിൽപന നടത്തുന്ന യുവാവ് കുമളി പൊലീസിന്റെ പിടിയിലായി. ചക്കുപള്ളം തെങ്ങുംകവല പയ്യാനിക്കൽ മനു കുഞ്ഞുമോനാണ് (38) പിടിയിലായത്. ഇയാളിൽനിന്ന് 65 കിലോ ഏലക്ക പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തു. ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി, മോഷ്ടിച്ച പച്ച ഏലക്കയുമായി ചക്കുപള്ളം ചെമ്പരത്തിപ്പാറ ദേവീക്ഷേത്രത്തിന് സമീപത്ത് സംശയാസ്പദ സാഹചര്യത്തിൽ മനുവിനെ കണ്ട നാട്ടുകാർ തടഞ്ഞുവെച്ച് പൊലീസിനെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. ഗൂഡല്ലൂർ സ്വദേശിയായ ദീപക് രാമന്റെ ചക്കുപള്ളം ചെമ്പരത്തി പാറ ദേവീക്ഷേത്രത്തിന് സമീപത്തെ തോട്ടത്തിൽനിന്നുള്ള ഏലക്കയാണ് മോഷ്ടിച്ചതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. പ്രതിയെ വ്യാഴാഴ്ച കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും.
