    Kumily
    Kumily
    Posted On
    date_range 13 Dec 2025 11:22 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Dec 2025 11:22 AM IST

    കണ്ണടച്ച് അധികൃതർ കയറിയിറങ്ങി തമിഴ്നാട് ബസ്​; കുമളി സ്​റ്റാൻഡിൽ കുരുക്ക്

    കണ്ണടച്ച് അധികൃതർ കയറിയിറങ്ങി തമിഴ്നാട് ബസ്​; കുമളി സ്​റ്റാൻഡിൽ കുരുക്ക്
    കു​മ​ളി ടൗ​ണി​ലെ ബ​സ്​​സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ൽ അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്ന ത​മി​ഴ്നാ​ട് ബ​സുക​ൾ

    കു​മ​ളി: അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി കു​മ​ളി ബ​സ്​​സ്​​റ്റാ​ൻ​ഡി​റി​ൽ ത​മി​ഴ്നാ​ട് ബ​സ്സു​ക​ൾ ക​യ​റി ഇ​റ​ങ്ങി ഗ​താ​ഗ​ത കു​രു​ക്ക് സൃ​ഷ്ടി​ച്ചി​ട്ടും ന​ട​പ​ടി എ​ടു​ക്കാ​തെ അ​ധി​കൃ​ത​ർ. സം​സ്ഥാ​ന അ​തി​ർ​ത്തി​ക്ക​പ്പു​റ​ത്ത് ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ല​ധി​കം സൗ​ക​ര്യം ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടും ഇ​ടു​ങ്ങി​യ കു​മ​ളി ടൗ​ണി​ലെ റോ​ഡി​ലൂ​ടെ എ​ത്തി തി​ര​ക്കേ​റി​യ ബ​സ്​​സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ൽ ത​മി​ഴ്നാ​ട് ബ​സ്സു​ക​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന ഗ​താ​ഗ​ത കു​രു​ക്ക് പൊ​ലീ​സ്, പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്, മോ​ട്ടോ​ർ വാ​ഹ​ന വ​കു​പ്പ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ ക​ണ്ടി​ല്ലെ​ന്ന് ന​ടി​ക്കു​ന്ന​ത് വ്യാ​പ​ക പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​നി​ട​യാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തി​ല​ധി​ക​മാ​യി തു​ട​രു​ന്ന അ​ന​ധി​കൃ​ത ബ​സ്​​സ്റ്റാ​ൻ​ഡ്​ ക​യ​റ്റം ശ​ബ​രി​മ​ല തീ​ർ​ഥാ​ട​ന കാ​ല​മാ​യ​തോ​ടെ കു​മ​ളി ടൗ​ണി​ൽ വ​ൻ ഗ​താ​ഗ​ത കു​രു​ക്കി​നാ​ണ് വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്.കേ​ര​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ക്കാ​ൻ പെ​ർ​മി​റ്റി​ല്ലാ​ത്ത ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട് സ​ർ​ക്കാ​ർ, സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സ്സു​ക​ൾ പോ​ലീ​സ്, മോ​ട്ടോ​ർ വാ​ഹ​ന വ​കു​പ്പ് അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ ക​ൺ​മു​ന്നി​ലൂ​ടെ കു​മ​ളി ടൗ​ണി​ലൂ​ടെ ചു​റ്റി ക​റ​ങ്ങി യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ ക​യ​റ്റു​ന്ന​ത് പ​തി​വാ​ണ്.

    അ​തി​ർ​ത്തി​ക്ക​പ്പു​റ​ത്ത് ബ​സ്​​സ്റ്റാ​ൻ​ഡ്​ നി​ർ​മാ​ണ​മെ​ന്ന പേ​രി​ലാ​ണ് ത​മി​ഴ്നാ​ട് ബ​സ്സു​ക​ൾ തി​രി​ക്കാ​നാ​യി കു​മ​ളി ടൗ​ണി​ലെ​ത്തു​ന്ന​ത്. അ​തി​ർ​ത്തി​ക്ക​പ്പു​റ​ത്ത് ദേ​ശീ​യ പാ​ത​ക്ക്​ കു​മ​ളി ടൗ​ണി​ലെ റോ​ഡി​നെ​ക്കാ​ൾ ഇ​ര​ട്ടി​യി​ല​ധി​കം വീ​തി​യു​ണ്ട്. ഇ​വി​ടെ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ തി​രി​ക്കാ​മെ​ന്നി​രി​ക്കെ​യാ​ണ് കേ​ര​ള അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ ക​ഴി​വു​കേ​ട് മു​ത​ലാ​ക്കി വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ന​ധി​കൃ​ത ക​ട​ന്നു​ക​യ​റ്റം തു​ട​രു​ന്ന​ത്.

    ശ​ബ​രി​മ​ല തീ​ർ​ഥാ​ട​ന കാ​ലം ആ​രം​ഭി​ച്ച​തോ​ടെ വി​വി​ധ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നും നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് കു​മ​ളി ടൗ​ണി​ലൂ​ടെ ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​നു പു​റ​മേ ച​ര​ക്ക്, സ്വ​കാ​ര്യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും തി​ര​ക്കേ​റി​യ ടൗ​ൺ വ​ഴി വേ​ണം ക​ട​ന്നു പോ​കാ​ൻ.

    ടൗ​ണി​ലു​ള്ള പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് വ​ക ഏ​ക സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ൽ സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സ്സു​ക​ൾ​ക്കു പു​റ​മേ സ​ർ​ക്കാ​ർ ബ​സ്സു​ക​ൾ, ഓ​ട്ടോ, കാ​ർ, ജീ​പ്പ് ടാ​ക്സി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം പാ​ർ​ക്ക് ചെ​യ്യു​ന്ന​തു മൂ​ലം വ​ലി​യ തി​ര​ക്കാ​ണ് എ​പ്പോ​ഴു​മു​ള്ള​ത്. ഇ​തി​നി​ട​യി​ലേ​ക്കാ​ണ് ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തി​ല​ധി​ക​മാ​യി ത​മി​ഴ്നാ​ട് ബ​സ്സു​ക​ളു​ടെ ത​ള്ളി​ക്ക​യ​റ്റം. ടൗ​ണി​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത കു​രു​ക്ക് നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​ൻ കൂ​ടു​ത​ൽ പൊ​ലീ​സി​നെ നി​യോ​ഗി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ത​മി​ഴ്നാ​ട് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ന​ധി​കൃ​ത പ്ര​വേ​ശ​നം ത​ട​യാ​ൻ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല.

