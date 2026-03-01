Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kumily
    1 March 2026 12:12 PM IST
    1 March 2026 12:12 PM IST

    കുമളി ടൗണിലെ ഓടയിൽ ടൺ കണക്കിന് മാലിന്യം

    കുമളി ടൗണിലെ ഓടയിൽ ടൺ കണക്കിന് മാലിന്യം
    കു​മ​ളി ടൗ​ണി​ലെ ഓ​ട​യു​ടെ സ്ലാ​ബ് പൊ​ളി​ച്ചു​മാ​റ്റി

    വൃ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്നു

    കു​മ​ളി: ദേ​ശീ​യ പാ​ത​യോ​ര​ത്തെ ഓ​ട​ക​ളി​ൽ മാ​ലി​ന്യം നി​റ​ഞ്ഞ​ത് നാ​ട്ടു​കാ​ർ​ക്ക് ദു​രി​ത​മാ​യി. കു​മ​ളി ടൗ​ണി​ന്​ ന​ടു​വി​ലെ ഓ​ട​ക​ളി​ലാ​ണ് പ്ലാ​സ്റ്റി​ക്, കു​പ്പി, ക​ല്ലും മ​ണ്ണും ഉ​ൾ​പ്പ​ടെ ട​ൺ ക​ണ​ക്കി​ന് മാ​ലി​ന്യം നി​റ​ഞ്ഞ​ത്. ഓ​ട​ക​ൾ നി​റ​ഞ്ഞ​തോ​ടെ മ​ഴ​വെ​ള്ളം ഒ​ഴു​കി പോ​കാ​തെ കെ​ട്ടി​ക്കി​ട​ന്ന് റോ​ഡി​ലേ​ക്ക് ഒ​ഴു​കി പ​ര​ന്ന​ത് ദു​രി​തം ഇ​ര​ട്ടി​യാ​ക്കി.

    ടൗ​ണി​ൽ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​ങ്ഷ​നി​ലാ​ണ് ഓ​ട​ക​ൾ നി​റ​ഞ്ഞ് ഒ​ഴു​കി​യ​ത്. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​മ്പ് ടൗ​ണി​ലെ റോ​ഡ് വീ​തി കൂ​ട്ടു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് വ​ലി​യ തോ​തി​ൽ ഇ​ടി​ച്ചു പൊ​ളി​ക്ക​ൽ ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    ടൗ​ണി​ലെ മി​ക്ക വ്യാ​പാ​ര സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളും ഇ​ടി​ച്ചു നി​ര​ത്തി​യാ​ണ് റോ​ഡി​ന് വീ​തി കൂ​ട്ടി​യ​ത്. കെ​ട്ടി​ട ഉ​ട​മ​ക​ൾ​ക്ക് ഒ​രു രൂ​പ പോ​ലും ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ൽ​കാ​തെ​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ന്ന് ഇ​ടി​ച്ചു പൊ​ളി​ച്ച​ത്.

    ഇ​തി​നു ശേ​ഷം റോ​ഡ് വീ​തി കൂ​ട്ടു​ക​യും സ​മാ​ന്ത​ര​മാ​യി ഇ​രു​ഭാ​ഗ​ത്തും ഓ​ട​ക​ളും ഇ​തി​നു മു​ക​ളി​ൽ ന​ട​പ്പാ​ത​യും നി​ർ​മി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ, ഓ​ട​ക​ൾ തു​റ​ക്കാ​നാ​വാ​ത്ത വി​ധ​ത്തി​ൽ നി​ർ​മി​ച്ച ന​ട​പ്പാ​ത​യാ​ണ് പി​ന്നീ​ട് ദു​രി​ത​മാ​യ​ത്. മ​ഴ​ക്കാ​ല​ത്ത് ഒ​ഴു​കി​യെ​ത്തി​യ പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് ഉ​ൾ​പ്പ​ടെ മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ളും മ​ണ്ണും ക​ല്ലും ചെ​ളി​യു​മെ​ല്ലാം ഓ​ട​യി​ൽ നി​റ​ഞ്ഞെ​ങ്കി​ലും ഇ​വ വാ​രി മാ​റ്റി വൃ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ ന​ട​പ്പാ​ത നി​ർ​മി​ച്ച​തു മൂ​ലം ക​ഴി​യു​ന്നി​ല്ല.

    റോ​ഡ് വീ​തി​കൂ​ട്ടി​യെ​ങ്കി​ലും പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ൾ​ക്ക് മു​മ്പ് നി​ർ​മി​ച്ച ക​ലു​ങ്കു​ക​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തി നി​ർ​മി​ക്കാ​തെ​യാ​യി​രു​ന്നു ദേ​ശീ​യ പാ​ത അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ അ​ശാ​സ്ത്രീ​യ റോ​ഡ് നി​ർ​മാ​ണം.

    ഇ​തോ​ടെ, ഉ​യ​ര​മി​ല്ലാ​ത്ത പ​ഴ​യ ക​ലു​ങ്കു​ക​ൾ​ക്ക​ടി​യി​ൽ മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ൾ ത​ങ്ങി നി​ന്ന് വ​ലി​യ പ്ര​തി​സ​ന്ധി സൃ​ഷ്ടി​ച്ചു. ഈ ​ക​ലു​ങ്കു​ക​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തി നി​ർ​മ്മി​ക്കു​ക​യും ഇ​തി​ന​ടി​യി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള പൈ​പ്പു​ക​ൾ മാ​റ്റി സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്താ​ൽ മാ​ത്ര​മേ വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ട് പ്ര​ശ്ന​ത്തി​ന് പ​രി​ഹാ​രം ഉ​ണ്ടാ​വു​ക​യു​ള്ളു​വെ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​യു​ന്നു. ടൗ​ണി​ലെ മാ​ലി​ന്യ വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ട് പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യാ​യ​തോ​ടെ കു​മ​ളി ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എം.​എം.​വ​ർ​ഗീ​സി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ദേ​ശീ​യ പാ​ത അ​ധി​കൃ​ത​രെ കു​മ​ളി​യി​ൽ വി​ളി​ച്ചു വ​രു​ത്തി. ടൗ​ണി​ലെ ഓ​ട​യു​ടെ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ പൊ​ളി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ഇ​തി​നു​ള്ളി​ൽ നി​റ​ഞ്ഞ മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ൾ നീ​ക്കാ​ൻ പ​ദ്ധ​തി ഇ​ല്ലാ​തെ ദേ​ശീ​യ​പാ​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ സ്ഥ​ലം വി​ട്ടു.

    മ​ലി​ന​ജ​ലം ടൗ​ണി​ലൂ​ടെ ഒ​ഴു​കി പ​ട​രു​ന്ന​ത് ത​ട​യാ​ൻ ജ​ലം സ​മീ​പ​ത്തെ വ​നം വ​കു​പ്പ് സ്ഥ​ല​ത്തേ​ക്ക് ഒ​ഴു​ക്കി​യ​ത് വ​ന​പാ​ല​ക​ർ ഇ​ട​പ്പെ​ട്ട് ത​ട​ഞ്ഞ​ത് നേ​രി​യ വാ​ക്ക് ത​ർ​ക്ക​ത്തി​നി​ട​യാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    ദേ​ശീ​യ​പാ​ത അ​ധി​കൃ​ത​ർ ടൗ​ണി​ലെ ക​ലു​ങ്ക​ക​ളും ഓ​ട​ക​ളും പൊ​ളി​ച്ച് ഇ​വ​ശാ​സ്ത്രീ​യ​മാ​യി പു​ന​ർ​നി​ർ​മ്മി​ച്ചാ​ൽ മാ​ത്ര​മേ കു​മ​ളി ടൗ​ണി​ന്​ ന​ടു​വി​ലെ വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ടി​ന് ശാശ്വത പ​രി​ഹാ​രം ഉ​ണ്ടാ​കു​ക​യു​ള്ളൂ​വെ​ന്നാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​രും പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അ​ധി​കൃ​ത​രും പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    News Summary - Tons of garbage in the drain in Kumily town
