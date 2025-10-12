Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightIdukkichevron_rightKumilychevron_rightശൗചാലയ മാലിന്യം...
    Kumily
    Posted On
    date_range 12 Oct 2025 2:40 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Oct 2025 2:40 PM IST

    ശൗചാലയ മാലിന്യം ഓടയിലേക്ക്; തേക്കടിയിൽ മൂന്ന് ഹോട്ടൽ അടച്ചിടാൻ നോട്ടീസ്

    text_fields
    bookmark_border
    അ​ര​ല​ക്ഷം രൂ​പ വീ​തം പി​ഴ​യും ചു​മ​ത്തി
    Pollution free
    cancel
    camera_alt

    താ​മ​ര​ക്ക​ണ്ട​ത്ത്​ ഓ​ട​യി​ലേ​ക്ക്​ മാ​ലി​ന്യം ഒ​ഴു​ക്കിയത്​

    പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന അ​ധി​കൃ​ത​ർ

    Listen to this Article

    കു​മ​ളി: മാ​ലി​ന്യ​മു​ക്തം ന​വ​കേ​ര​ളം പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​സ്ഥാ​ന​ത്തു​ട​നീ​ളം ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ ക്ലീ​ൻ സ്വീ​പ് പ​രി​ശോ​ധ​ന ഭാ​ഗ​മാ​യി കു​മ​ളി ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ഓ​ട​യി​ലേ​ക്ക് ശൗ​ചാ​ല​യ​മാ​ലി​ന്യം ഓ​ട​യി​ലേ​ക്ക്​ പു​റ​ന്ത​ള്ളി​യ മൂ​ന്ന് ഹോ​ട്ട​ൽ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ക​ണ്ടെ​ത്തി. തേ​ക്ക​ടി, താ​മ​ര​ക്ക​ണ്ടം ഭാ​ഗ​ത്തെ ടൈ​ഗ​ർ ട്രെ​യി​ൽ​സ്, പെ​പ്പ​ർ വൈ​ൻ, വു​ഡ് നോ​ട്ട് തു​ട​ങ്ങി​യ ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളാ​ണ്​ പ്ര​ത്യേ​ക​മാ​യി സ്ഥാ​പി​ച്ച പൈ​പ്പ് വ​ഴി ഓ​ട​യി​ലേ​ക്ക് മാ​ലി​ന്യം ഒ​ഴു​ക്കി​യ​ത്.

    ഇ​വ​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം നി​ർ​ത്തി​വെ​ക്കാ​ൻ അ​ധി​കൃ​ത​ർ നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കി​യ​തി​നൊ​പ്പം ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ പി​ഴ ചു​മ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു. കു​മ​ളി ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്, ആ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പ് അ​ധി​കൃ​ത​രാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ​ത്. തേ​ക്ക​ടി ത​ടാ​ക​ത്തി​ലേ​ക്ക് മ​ഴ​വെ​ള്ളം ഒ​ഴു​കി​യെ​ത്തു​ന്ന ഓ​ട​യി​ലേ​ക്ക് പൈ​പ്പ് സ്ഥാ​പി​ച്ചാ​ണ് മാ​ലി​ന്യം ഒ​ഴു​ക്കി​യ​ത്. ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ൾ​ക്ക് അ​ര​ല​ക്ഷം രൂ​പ വീ​തം പി​ഴ ചു​മ​ത്തി​യ​തി​നൊ​പ്പ​മാ​ണ് ലൈ​സ​ൻ​സ് റ​ദ്ദാ​ക്കാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ കാ​ര​ണം കാ​ണി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള നോ​ട്ടീ​സും ന​ൽ​കി.

    നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം ന​ട​ത്തി​യ ഈ ​ഭാ​ഗ​ത്തെ ര​ണ്ട് വീ​ടു​ക​ൾ​ക്ക് 10,000 രൂ​പ​യും നി​രോ​ധി​ത പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് വ​ഴി​യി​ൽ ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച ഒ​രാ​ൾ​ക്ക് 1000 രൂ​പ​യും പി​ഴ ചു​മ​ത്തി. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ആ​ർ. അ​ശോ​ക് കു​മാ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. അ​സി. സെ​ക്ര​ട്ട​റി മോ​ഹ​ന​ൻ, ഹെ​ൽ​ത്ത് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ പി. ​മാ​ട​സ്വാ​മി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ മേ​ൽ​നോ​ട്ടം വ​ഹി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:toilet wasteIdukki NewsPollution-free NavakeralamOperation Clean Slate
    News Summary - Notice to close hotel in Thekkady after three toilets overflow into drain
    Similar News
    Next Story
    X