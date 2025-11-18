Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightIdukkichevron_rightKumilychevron_rightപത്തുകിലോ കഞ്ചാവുമായി...
    Kumily
    Posted On
    date_range 18 Nov 2025 2:51 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Nov 2025 2:51 PM IST

    പത്തുകിലോ കഞ്ചാവുമായി യുവതി ഉൾപ്പെടെ മൂന്നുപേർ പിടിയിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    പത്തുകിലോ കഞ്ചാവുമായി യുവതി ഉൾപ്പെടെ മൂന്നുപേർ പിടിയിൽ
    cancel
    camera_alt

    ക​ഞ്ചാ​വ്​ ക​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നി​ടെ ത​മി​ഴ്നാ​ട് പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി​യ സം​ഘം

    Listen to this Article

    കു​മ​ളി: കേ​ര​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ത്താ​ൻ എ​ത്തി​ച്ച 10 കി​ലോ ക​ഞ്ചാ​വു​മാ​യി യു​വ​തി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ മൂ​ന്നു​പേ​രെ ത​മി​ഴ്നാ​ട് പൊ​ലീ​സ്​ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. തേ​നി ജി​ല്ല​യി​ലെ തേ​വാ​രം പേ​ച്ചി​യ​മ്മാ​ൾ കോ​വി​ൽ തെ​രു​വി​ൽ നി​വേ​ദ (30), സേ​ലം അ​മ്മാ​പ്പേ​ട്ട തെ​രു​വി​ൽ, വി​ഘ്നേ​ഷ് (30), ധ​ർ​മ​പു​രി ജി​ല്ല​യി​ൽ ശ​ക്തി (45) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്.

    പൊ​ലീ​സ്​ വാ​ഹ​ന പ​രി​ശോ​ധ​നക്കിടെയാണ്​ സം​ഘം കു​ടു​ങ്ങി​യ​ത്. കു​മ​ളി വ​ഴി കേ​ര​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ക്കാ​നു​ള്ള ക​ഞ്ചാ​വാ​ണ് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​തെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. ആ​ന്ധ്ര​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ എ​ത്തി​ച്ച ക​ഞ്ചാ​വ് മു​മ്പും കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ​ത്തി​ച്ച് സം​ഘം വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്ന​താ​യി പൊ​ലീ​സ് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:tamil nadu policeganja raidvehicle inspectionThree people arrested
    News Summary - Three people, including a woman, arrested with ten kilos of ganja
    Similar News
    Next Story
    X