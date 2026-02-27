Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    date_range 27 Feb 2026 10:21 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Feb 2026 10:21 AM IST

    പെരിയാർ കടുവ സങ്കേതത്തിൽ ത്രിദിന കോൺഫറൻസിന് തുടക്കം

    പെരിയാർ കടുവ സങ്കേതത്തിൽ ത്രിദിന കോൺഫറൻസിന് തുടക്കം
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ റീ​ജ​ണ​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഫോ​ർ ലാ​ൻ​ഡ്സ്കേ​പ്പ്

    ഇ​ക്കോ​ള​ജി (ഇ​റാ​ലെ) ത്രി​ദി​ന കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സി​ന് തു​ട​ക്കം

    കു​റി​ച്ച് തേ​ക്ക​ടി​യി​ൽ ഡോ. ​അ​മി​ത് മ​ല്ലി​ക് ഭ​ദ്ര​ദീ​പം തെ​ളി​ക്കു​ന്നു

    കു​മ​ളി: ഇ​ന്ത്യ​ൻ റീ​ജ​ണ​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഫോ​ർ ലാ​ൻ​ഡ്സ്കേ​പ്പ് ഇ​ക്കോ​ള​ജി (ഇ​റാ​ലെ) ത്രി​ദി​ന കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സി​ന് പെ​രി​യാ​ർ ടൈ​ഗ​ർ റി​സ​ർ​വി​ലെ തേ​ക്ക​ടി ബാം​ബൂ ഗ്രൂ​വി​ൽ തു​ട​ക്ക​മാ​യി. സം​സ്ഥാ​ന വ​നം വ​കു​പ്പ് ചീ​ഫ് വൈ​ൽ​ഡ് ലൈ​ഫ് വാ​ർ​ഡ​ൻ ഡോ. ​പ്ര​മോ​ദ് ജി. ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള പ​രി​സ്ഥി​തി ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ​ർ, ഗ​വേ​ഷ​ക​ർ, ഗ​വേ​ഷ​ണ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ പ്ര​കൃ​തി​സം​ര​ക്ഷ​ണം, പ​രി​സ്ഥി​തി, ലാ​ൻ​ഡ്സ്കേ​പ്പ് ഇ​ക്കോ​ള​ജി എ​ന്നീ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ബ​ന്ധം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ക​ടു​വ, പു​ലി, സിം​ഹം, ഹി​മ പു​ലി, ജാ​ഗ്വ​ർ, ചീ​റ്റ, പ്യു​മ എ​ന്നീ വ​ന്യ​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണാ​ർ​ഥം രൂ​പം​കൊ​ണ്ട ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ അ​ല​യ​ൻ​സ് ഫോ​ർ ബി​ഗ് ക്യാ​റ്റ് (ഐ.​ബി.​സി.​എ) പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഐ.​ബി.​സി.​എ​യു​ടെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​അ​മി​ത് മ​ല്ലി​ക്ക്, ഇ​റാ​ലെ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ക​രു​ണാ​ക​ര​ൻ, ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ക​മ്മീ​ഷ​ൻ അം​ഗം ഡോ. ​രാ​ജ​ൻ ഗു​രു​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.

    News Summary - Three-day conference begins at Periyar Tiger Reserve
