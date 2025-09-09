Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kumily
    9 Sept 2025 12:36 PM IST
    9 Sept 2025 12:36 PM IST

    തേക്കടിയെത്തി; മൂക്ക് പൊത്തിക്കോ...

    • അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ അഭാവം
    • വിനോദസഞ്ചാരമേഖലക്ക്​ തിരിച്ചടി
    തേക്കടിയെത്തി; മൂക്ക് പൊത്തിക്കോ...
    തേ​ക്ക​ടി ബോ​ട്ട്ലാ​ൻഡിങ്ങി​ലെ ക​ണ്ടെ​യ്ന​ർ ടോ​യ്ല​റ്റ്

    കു​മ​ളി: തേ​ക്ക​ടി കാ​ണാ​നെ​ത്തു​ന്ന വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ ബോ​ട്ട് ലാ​ൻഡി​ങ്ങിൽ എ​ത്തി​യാ​ൽ മൂ​ക്ക് പൊ​ത്താ​തെ നി​ൽ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത സ്ഥി​തി​യാ​ണ്​. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മു​മ്പ് വ​നം വ​കു​പ്പ് സ്ഥാ​പി​ച്ച ക​ണ്ടെ​യ്ന​ർ ടോ​യ്ല​റ്റാ​ണ് പ്ര​ദേ​ശം ദു​ർ​ഗ​ന്ധ​ത്തി​ലാ​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പണി​ ന​ട​ത്താ​തെ​യും തു​രു​മ്പെ​ടു​ത്തും ന​ശി​ച്ച​തോ​ടെ മാ​ലി​ന്യ​ം ഒ​ഴു​കി പ​ട​ർ​ന്നാ​ണ് പ്ര​ദേ​ശം ദു​ർ​ഗ​ന്ധ​ത്തി​ലാ​ക്കി​യ​ത്.

    തേ​ക്ക​ടി​യി​ൽ നി​ർ​മി​ച്ച ക​ഫറ്റീ​രി​യ​യു​ടെ അ​ടി​യി​ലെ നി​ല​യാ​ണ് പു​തി​യ ടോ​യ്‌​ല​റ്റ് ബ്ലോ​ക്കാ​യി മു​മ്പ് നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച് ക​ഫറ്റീ​രി​യ നി​ർ​മി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ടോ​യ്ല​റ്റ് നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​ത് വ​ന​പാ​ല​ക​ർ ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച​നി​ല​യി​ലാ​യി. ഇ​തോ​ടെ താ​ൽക്കാ​ലി​ക​മാ​യി സ്ഥാ​പി​ച്ച ക​ണ്ടെ​യ്ന​ർ ടോ​യ്ല​റ്റ് മാ​ത്ര​മാ​യി സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ ഏ​ക ആ​ശ്ര​യം.

    ക​ണ്ടെ​യ്ന​ർ ടോ​യ്ല​റ്റി​ൽനി​ന്ന്​ മാ​ലി​ന്യം സം​സ്‌​കരി​ക്കാൻ നി​ർ​മി​ച്ച ടാ​ങ്കും നി​റ​ഞ്ഞതോ​ടെ ഇ​വ​യും ഒ​ഴു​കി പ​ട​ർ​ന്നാ​ണ് പ്ര​ദേ​ശം മാ​ലി​ന്യ​ത്താ​ൽ നി​റ​ഞ്ഞ​ത്. വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് പ്രാ​ഥ​മി​ക ആവ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾക്കായി ടോ​യ്ല​റ്റ്, ബോ​ട്ട്ലാ​ൻഡിങ്ങി​ൽ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നു പ​ക​രം ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച് ആ​മ പാ​ർ​ക്കി​ലാ​ണ് വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​മ്പ് നി​ർ​മി​ച്ച​ത്.

    ബോ​ട്ട്ലാ​ൻഡിങ്ങി​ൽനി​ന്ന്​ അ​ക​ലെ ആ​മ പാ​ർ​ക്കി​ൽ ടോ​യ്ല​റ്റ് നി​ർ​മി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ഇ​ത് വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് ഉ​പ​കാ​രം ഇ​ല്ലാ​താ​യി. ആ​മ പാ​ർ​ക്കി​ന് സ​മീ​പം വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തും പാ​ർ​ക്ക് ചെ​യ്യു​ന്ന​തും വ​നം​വ​കു​പ്പ് അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച​തോ​ടെ​യാ​ണ് ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ നി​ൽ​ക്കാ​താ​യ​ത്.​ ഇ​തോ​ടെ ടോ​യ്ല​റ്റ് കാ​ട് ക​യ​റി ന​ശി​ക്കു​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​യി.​ കോ​ടി​ക​ൾ വ​രു​മാ​നം ല​ഭി​ക്കു​മ്പോ​ഴും അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ം ഒ​രു​ക്കുന്ന​തി​ൽ വ​ന​പാ​ല​ക​ർ തു​ട​രു​ന്ന അ​നാ​സ്ഥ ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​ക്കാ​കെ തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​കുന്നു​ണ്ട്.

