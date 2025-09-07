Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kumily
    Posted On
    date_range 7 Sept 2025 12:52 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Sept 2025 12:54 PM IST

    പന്തലിന് ചെലവായത് ലക്ഷങ്ങൾ, സംഘാടകരും മുങ്ങി; കുമളിയിലെ മേള വൻ പരാജയം

    മേ​ള ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന സ്റ്റാ​ളു​ക​ൾ
    മേ​ള ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന സ്റ്റാ​ളു​ക​ൾ

    കു​മ​ളി: ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച് കു​മ​ളി-​തേ​ക്ക​ടി റോ​ഡ​രു​കി​ൽ ജി​ല്ല അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഒ​രു​ക്കി​യ മേ​ള​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ എ​ത്തി​യ​ത് പ​ത്തി​ൽ താ​ഴെ സ്റ്റാ​ളു​ക​ൾ.​ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ സം​ഘാ​ട​ക​ർ സ്ഥ​ലം വി​ട്ട​തോ​ടെ മേ​ള​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ എ​ത്തി​യ സ്റ്റാ​ളു​ക​ളും ഒ​ന്നൊ​ന്നാ​യി ഒ​ഴി​ഞ്ഞു. അ​വ​ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന അ​ഞ്ച് സ്റ്റാ​ളു​ക​ളു​മാ​യി എ​ട്ട് ദി​വ​സം തി​ക​ക്കാ​ൻ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് പ​ന്ത​ൽ ഉ​ട​മ​ക​ൾ.

    കു​മ​ളി, തേ​ക്ക​ടി, ക​ല്ല​റ​യ്ക്ക​ൽ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ മൂ​ന്ന​ര​ല​ക്ഷം രൂ​പ ചെ​ല​വി​ൽ നി​ർ​മി​ച്ച പ​ന്ത​ലി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ‘ആ​കാം​ഷാ ഹാ​ട്ട്’ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് മേ​ള​യാ​ണ് ജി​ല്ല അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ പി​ടി​പ്പു​കേ​ടി​ന്‍റെ സാ​ക്ഷ്യ​പ​ത്ര​മാ​യി മാ​റി​യ​ത്. ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ തു​ല​ച്ച് ഒ​ന്നാം തി​യ​തി മു​ത​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച മേ​ള​യി​ൽ ആ​ദ്യം മു​ത​ൽ ത​ന്നെ അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ കെ​ടു​കാ​ര്യ​സ്ഥ​ത വ്യ​ക്ത​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​സ്പി​റേ​ഷ​ണ​ൽ ബ്ലോ​ക്ക്‌ പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പ്രാ​ദേ​ശി​ക സം​രം​ഭ​ക​ർ​ക്കും ചെ​റു​കി​ട ഉ​ത്പാ​ദ​ക​ർ​ക്കും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​ത്പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ വി​പ​ണ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സു​വ​ർ​ണാ​വ​സ​രം എ​ന്ന പേ​രി​ലാ​ണ് ജി​ല്ല​ത​ല​ത്തി​ൽ കു​മ​ളി​യി​ൽ മേ​ള സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    ജി​ല്ല​യി​ലെ അ​ഴു​ത, ദേ​വി​കു​ളം ബ്ലോ​ക്കു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള പ്രാ​ദേ​ശി​ക ചെ​റു​കി​ട സം​രം​ഭ​ക​രു​ടെ ഉ​ത്പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ, ക​ര​കൗ​ശ​ല വ​സ്തു​ക്ക​ൾ, ജി​യോ ടാ​ഗ് ചെ​യ്ത ഉ​ത്പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ, കാ​ർ​ഷി​ക, വ​ന​വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ, ത​ന​ത് ഭ​ക്ഷ​ണ ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​വും വി​പ​ണ​ന​വു​മാ​ണ് മേ​ള​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ദി​ന​ത്തി​ൽ പ​ന്ത​ലി​ന്റെ നി​ർ​മാ​ണം പോ​ലും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ അ​ധി​കൃ​ത​ർ​ക്ക് ആ​യി​ല്ല. എ​ങ്കി​ലും ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ന​ട​ത്തി അ​ധി​കൃ​ത​ർ സ്ഥ​ലം വി​ട്ടു.

    മേ​ള സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് നാ​ട്ടു​കാ​ർ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ൾ

    മേ​ള സം​ബ​ന്ധി​ച്ച പ​ര​സ്യ​ങ്ങ​ളോ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളോ ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ഒ​രു ന​ട​പ​ടി​യും സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​ല്ല. മേ​ള​യി​ലേ​ക്ക് വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളും നാ​ട്ടു​കാ​രും എ​ത്താ​താ​യ​തോ​ടെ ര​ണ്ടു ദി​നം ക​ഴി​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ സ്റ്റാ​ളു​കാ​ർ മി​ക്ക​വ​രും പൂ​ട്ടി​ക്കെ​ട്ടി. തേ​ക്ക​ടി, മ​റ​യൂ​ർ വ​നം ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ളി​ലെ സ്റ്റാ​ളു​ക​ളും സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​ച്ച​ക്ക​റി തോ​ട്ട​ത്തി​ന്‍റെ സ്റ്റാ​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ അ​ഞ്ച്​ എ​ണ്ണം മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഇ​നി പ​ന്ത​ലി​ൽ അ​വ​ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഇ​തേ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ സ്വ​കാ​ര്യ വ്യ​ക്തി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന മേ​ള​യി​ൽ നൂ​റി​ല​ധി​കം സ്റ്റാ​ളു​ക​ളാ​ണ് ഒ​രു മാ​സ​ത്തോ​ളം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​റു​ള്ള​ത്.​മേ​ള​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ നാ​ട്ടു​കാ​രും വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളും ഇ​വി​ടെ അ​ഭി​പ്രാ​യം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ വ​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള ബോ​ർ​ഡി​ൽ നി​ശി​ത വി​മ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഇ​ത് ഉ​ന്ന​ത​ർ കാ​ണാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രി​ൽ ചി​ല​ർ മാ​യി​ച്ചു ക​ള​ഞ്ഞ​താ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​ർ പ​റ​യു​ന്നു. എ​ട്ട്​ ദി​വ​സം കു​മ​ളി​യു​ടെ ആ​ഘോ​ഷ​മാ​യി മാ​റേ​ണ്ടി​യി​രു​ന്ന മേ​ള​യാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത അ​നാ​സ്ഥ​യു​ടെ ഫ​ല​മാ​യി ഫ​ണ്ട് തു​ല​യ്ക്ക​ൽ മേ​ള​യാ​യി അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​യു​ന്നു.

    TAGS:kumilyGovernment of KeralaFestivalsFailure
