Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightIdukkichevron_rightKumilychevron_rightകോടതി ഉത്തരവിന് അവഗണന;...
    Kumily
    Posted On
    date_range 18 Sept 2025 10:06 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Sept 2025 10:06 AM IST

    കോടതി ഉത്തരവിന് അവഗണന; നീതി കിട്ടാതെ അമ്മയും മകളും

    text_fields
    bookmark_border
    കോടതി ഉത്തരവിന് അവഗണന; നീതി കിട്ടാതെ അമ്മയും മകളും
    cancel

    കു​മ​ളി: സ്വ​ന്തം വീ​ട്ടി​ൽ ക​യ​റാ​നും താ​മ​സി​ക്കാ​നും കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വ് ന​ൽ​കി​യി​ട്ടും ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ പോ​ലീ​സ് മു​ൻ​കൈ എ​ടു​ക്കാ​ത്ത​തു കാ​ര​ണം പെ​രു​വ​ഴി​യി​ലാ​യി അ​മ്മ​യും മ​ക​ളും. വാ​ഗ​മ​ൺ, കോ​ല​ഹ​ല​മേ​ട്ടി​ൽ, പ​ട്ട​ക്കു​ന്നേ​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ പ​രേ​ത​നാ​യ കു​ഞ്ഞൂ​ഞ്ഞി​ന്‍റെ ഭാ​ര്യ ല​ക്ഷ്മി​യും മ​ക​ൾ സാ​ജ​ന​യു​മാ​ണ് പ​രാ​തി​യു​മാ​യി രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യ​ത്.

    പി​താ​വ് മ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​മ്പ് ന​ൽ​കി​യ എ​ട്ടു സെ​ന്‍റ്​ ഭൂ​മി​യി​ലെ വീ​ട്ടി​ൽ മൂ​ത്ത സ​ഹോ​ദ​രി​യും ഭ​ർ​ത്താ​വും എ​ത്തി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മെ​ന്ന് സാ​ജ​ന പ​റ​യു​ന്നു. മൂ​ത്ത സ​ഹോ​ദ​രി​യും ഭ​ർ​ത്താ​വും നി​ര​ന്ത​രം അ​ക്ര​മ​വും വ​ധ​ഭീ​ഷ​ണി​യും അ​പ​വാ​ദ പ്ര​ച​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ന​ട​ത്തു​ന്ന​താ​യും, മാ​താ​വ് ല​ക്ഷ്മി​യെ മ​ർ​ദി​ച്ച് വീ​ട്ടി​ൽ നി​ന്നും ഇ​റ​ക്കി​വി​ട്ട​താ​യും സാ​ജ​ന പ​റ​ഞ്ഞു.

    പി​താ​വ് മൂ​ത്ത സ​ഹോ​ദ​രി​ക്ക് 10 സെ​ന്‍റും സാ​ജ​ന​ക്ക്​ എ​ട്ട്​ സെ​ന്‍റ്​ ഭൂ​മി​യു​മാ​ണ് ന​ൽ​കി​യ​ത്. മൂ​ത്ത സ​ഹോ​ദ​രി കി​ട്ടി​യ 10 സെ​ന്‍റ്​ സ്ഥ​ലം വി​റ്റ ശേ​ഷ​മാ​ണ് സാ​ജ​ന​യു​ടെ വീ​ട്ടി​ൽ താ​മ​സ​ത്തി​നെ​ത്തി​യ​ത്. അ​ധ്യാ​പി​ക​യാ​യ സാ​ജ​ന ജോ​ലി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് രാ​ജ​സ്ഥാ​നി​ൽ ഉ​ള്ള​പ്പോ​ഴാ​ണ് സ​ഹോ​ദ​രി​യും ഭ​ർ​ത്താ​വും മ​ക്ക​ളും സാ​ജ​ന​യു​ടെ വീ​ട്ടി​ൽ താ​മ​സ​ത്തി​നെ​ത്തി​യ​ത്. പി​ന്നീ​ട് വീ​ട് സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കാ​നും സ​മീ​പ​ത്തെ ര​ണ്ട് ഏ​ക്ക​ർ സ്ഥ​ലം കൈ​യേ​റാ​നും ശ്ര​മം ന​ട​ത്തി. പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ൾ​ക്ക് മു​മ്പ് കു​ടും​ബ സ്വ​ത്താ​യി​രു​ന്ന ഭൂ​മി പാ​ലാ സ്വ​ദേ​ശി​ക്ക് വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഈ ​ഭൂ​മി കൈ​യേ​റാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഇ​തി​നു സ​മീ​പ​ത്തെ എ​ട്ടു സെ​ന്‍റ്​ സ്ഥ​ല​വും വീ​ടും കൈ​വ​ശ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തെ​ന്നും സാ​ജ​ന​യും മാ​താ​വ് ല​ക്ഷ്മി​യും മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

    സ്വ​ന്തം ഇ​ഷ്ട​പ്ര​കാ​രം വി​വാ​ഹം ക​ഴി​ച്ച സ​ഹോ​ദ​രി പി​ന്നീ​ട് ഭ​ർ​ത്താ​വു​മൊ​ന്നി​ച്ച് സ്ത്രീ​ധ​നം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് നി​ര​ന്ത​രം പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ക​യും മൂ​ന്ന്​ ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം രൂ​പ​യും എ​ട്ട്​ പ​വ​നും വാ​ങ്ങി​യെ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. പി​താ​വി​ന്‍റെ മ​ര​ണ​ത്തി​നു ശേ​ഷം സാ​ജ​ന സ്വ​ന്ത​മാ​യി പ​ണി​ത വീ​ട്ടി​ൽ ക​യ​റി താ​മ​സി​ച്ച് അ​ക്ര​മം ന​ട​ത്തു​ക​യു​മാ​ണെ​ന്ന് മാ​താ​വ് ല​ക്ഷ്മി പ​റ​യു​ന്നു.

    സ​ഹോ​ദ​രി​യും ഭ​ർ​ത്താ​വും ഇ​വ​ർ​ക്ക് പി​ൻ​ബ​ല​മാ​യി വാ​ഗ​മ​ണ്ണി​ലു​ള്ള ചി​ല പാ​ർ​ട്ടി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും ചേ​ർ​ന്ന് ആ​സൂ​ത്ര​ണം ന​ട​ത്തി​യാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ജൂ​ലൈ​യി​ൽ മാ​താ​വി​നെ​യും ത​ന്നെ​യും വെ​ട്ടി പ​രി​ക്കേ​ൽ​പ്പി​ച്ച​തെ​ന്നും സാ​ജ​ന പ​റ​ഞ്ഞു. ഭൂ​മി, വീ​ട് കൈ​യേ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പി​ന്നി​ൽ മാ​ഫി​യ​യി​ൽ​പ്പെ​ട്ട സം​ഘ​മാ​ണ്. സ്വ​ന്തം വീ​ട്ടി​ൽ നി​ന്നും മ​ർ​ദി​ച്ച് പു​റ​ത്താ​ക്കി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് വാ​ട​ക​ക്ക്​ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന ഇ​രു​വ​രെ​യും വീ​ട്ടി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ക്കാ​നും താ​മ​സി​പ്പി​ക്കാ​നും പൊ​ലീ​സ് മു​ൻ​കൈ എ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വ് ന​ൽ​കി​യി​ട്ടും ഇ​തേ​വ​രെ ന​ട​പ​ടി ഉ​ണ്ടാ​യി​ല്ലെ​ന്നും ഇ​വ​ർ പ​റ​യു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:court orderIdukki Newsproperty dispute
    News Summary - mother and didn'ts get justice even after court order
    Similar News
    Next Story
    X