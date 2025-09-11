Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kumily
    Posted On
    date_range 11 Sept 2025 10:49 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Sept 2025 10:49 AM IST

    കേരളത്തിലേക്ക് കടത്താൻ ശ്രമിച്ച എട്ട്​ കിലോ കഞ്ചാവുമായി സ്ത്രീ പിടിയിൽ

    Arrested suspect
    മു​ബീ​ന

    കു​മ​ളി : ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ൽ നി​ന്ന്​ കേ​ര​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച എ​ട്ട്​ കി​ലോ ക​ഞ്ചാ​വു​മാ​യി കോ​യ​മ്പ​ത്തൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി​യെ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. കോ​യ​മ്പ​ത്തൂ​ർ, ര​ത്ന​ഗി​രി സ്വ​ദേ​ശി​നി മു​ബീ​ന​യാ​ണ്​ (45) പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്.

    ക​മ്പ​ത്ത്​ നി​ന്ന്​ കു​മ​ളി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള ബ​സി​ൽ ക​ഞ്ചാ​വു​മാ​യി വ​രു​ന്ന​തി​നി​ടെ ഗു​ഢ​ല്ലൂ​രി​ൽ വെ​ച്ചാ​ണ് മു​ബീ​ന പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​ത്രി​യാ​ണ് സം​ഭ​വം. ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ൽ പൊ​ലീ​സ് വാ​ഹ​നം പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത്​ ക​ണ്ട മു​ബീ​ന ബ​സി​ൽ നി​ന്ന്​ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ വ​നി​താ​മ​ണി​യും സം​ഘ​വു​മാ​ണ് ഇ​വ​രെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ​ത്തി​ച്ച് വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്താ​നു​ള്ള ക​ഞ്ചാ​വാ​ണ് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​തെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ര​തി​യെ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ഉ​ത്ത​മ​പാ​ള​യം കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കും.

    Drug SmugglingIdukki NewsDrug CaseArrest
