Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightIdukkichevron_rightKumilychevron_rightമയക്കുമരുന്നുമായി...
    Kumily
    Posted On
    date_range 10 Sept 2025 12:13 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Sept 2025 12:13 PM IST

    മയക്കുമരുന്നുമായി കോളജ് വിദ്യാർഥി പിടിയിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    Arrested suspect
    cancel
    camera_alt

    ചാ​രു​കേ​ശ്

    കു​മ​ളി : ല​ഹ​രി മ​രു​ന്നാ​യ മെ​ത്താം​ഫെ​റ്റാ​മൈ​നു​മാ​യി കോ​ള​ജ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യെ ത​മി​ഴ്നാ​ട് പൊ​ലീ​സ്​ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. തേ​നി ജി​ല്ല​യി​ലെ ക​മ്പം കാ​മാ​ക്ഷി​യ​മ്മ​ൻ കോ​വി​ൽ തെ​രു​വി​ൽ ചാ​രു​കേ​ശാണ്​ (20) പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. ഇ​യാ​ളി​ൽനി​ന്ന്​ 2.10ഗ്രാം ​മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തു.

    ഉ​ത്ത​മ പാ​ള​യ​ത്തെ സ്വ​കാ​ര്യ കോ​ള​ജി​ൽ എം.​ബി.​എ ര​ണ്ടാം വ​ർ​ഷ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​ണ് ചാ​രു​കേ​ശ് . വി​ദ്യാ​ർ​ഥിക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് വി​ത​ര​ണം ന​ട​ക്കു​ന്ന​താ​യി ക​മ്പം എ​സ്.ഐ ​ദേ​വ​രാ​ജി​ന് ല​ഭി​ച്ച ​വ​ര​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് യു​വാ​വി​നെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. ബം​ഗ​ലൂ​രു​വി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് വാ​ങ്ങി​യ​തെ​ന്ന് പി​ടി​യി​ലാ​യ പ്ര​തി പൊ​ലീ​സി​നോ​ട്​ പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Crime NewsStudent ArrestedDrug CaseKumili
    News Summary - College student arrested in drug case
    Similar News
    Next Story
    X