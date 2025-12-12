Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightIdukkichevron_rightKumilychevron_rightകേരളത്തിലേക്ക് കടത്താൻ...
    Kumily
    Posted On
    date_range 12 Dec 2025 12:31 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Dec 2025 12:31 PM IST

    കേരളത്തിലേക്ക് കടത്താൻ ശ്രമിച്ച 22 കിലോ കഞ്ചാവ് പിടിച്ചു; യുവതി ഉൾപ്പടെ ആറു​ പേർ അറസ്റ്റിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    കേരളത്തിലേക്ക് കടത്താൻ ശ്രമിച്ച 22 കിലോ കഞ്ചാവ് പിടിച്ചു; യുവതി ഉൾപ്പടെ ആറു​ പേർ അറസ്റ്റിൽ
    cancel
    camera_alt

    ക​ഞ്ചാ​വ്​ ക​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നി​ടെ ത​മി​ഴ്നാ​ട് പൊ​ലീ​സ്​ പി​ടി​യി​ലാ​യ സം​ഘം

    Listen to this Article

    കു​മ​ളി: കേ​ര​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ത്താ​ൻ ഒ​ഡീ​ഷ​യി​ൽ നി​ന്നെ​ത്തി​ച്ച 22.840 കി​ലോ ക​ഞ്ചാ​വു​മാ​യി യു​വ​തി ഉ​ൾ​പ്പ​ടെ ഏ​ഴു​ പേ​രെ തേ​നി​യി​ൽ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. തേ​നി -പെ​രി​യ​കു​ളം റോ​ഡി​ൽ വാ​ഹ​ന പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കി​ടെ​യാ​ണ് ഏ​ഴം​ഗ സം​ഘം പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്.

    പെ​രി​യ​കു​ളം സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ ഈ​ശ്വ​ര​ൻ (32) ആ​ന​ന്ദ​രാ​ജ് (27) വി​രു​തു​ന​ഗ​ർ സ്വ​ദേ​ശി അ​രു​ൺ (26) ബോ​ഡി നാ​യ്ക്ക​ന്നൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി ശ​ര​വ​ണ കു​മാ​ർ (17) ആ​ന്ധ്ര സ്വ​ദേ​ശി താ​ര​കേ​ശ്വ​ർ ( 41) ഒ​ഡീ​ഷ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ സ​ന്തോ​ഷ് പാ​ണി (26) ഭാ​ര്യ ജോ​സ്ന പാ​ണി (26) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ ക​ഞ്ചാ​വു​മാ​യി കു​മ​ളി വ​ഴി കോ​ട്ട​യ​ത്തേ​ക്ക് പോ​കാ​ൻ വ​രു​മ്പോ​ൾ ഇ​ൻ​സ്​​പെ​ക്ട​ർ മു​ത്തു പ്രേം​ച​ന്ദും സം​ഘ​വു​മാ​ണ് ഇ​വ​രെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    ഒ​ഡീ​ഷ​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ എ​ത്തി​ച്ച ക​ഞ്ചാ​വ് തേ​നി​യി​ൽ വി​ൽ​പ്പ​ന ന​ട​ത്തി​യ ശേ​ഷം ബാ​ക്കി​യു​ള്ള​തു​മാ​യി കേ​ര​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക് പോ​കും വ​ഴി​യാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റ്.പ​തി​വാ​യി ഒ​ഡീ​ഷ​യി​ൽ നി​ന്ന്​ ക​ഞ്ചാ​വ് ക​ട​ത്തി കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​ർ​ക്ക് എ​ത്തി​ച്ചു ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്ന​താ​യി പി​ടി​യി​ലാ​യ​വ​ർ പൊ​ലീ​സി​നോ​ട് സ​മ്മ​തി​ച്ചു. ക​ഞ്ചാ​വ് വാ​ങ്ങു​ന്ന​വ​രെ കു​റി​ച്ച വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പൊ​ലീ​സ് ഇ​വ​രു​ടെ മൊ​ബൈ​ലി​ൽ​നി​ന്ന്​ ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Drug CaseArrestLatest News
    News Summary - Arrest in drug case
    Similar News
    Next Story
    X