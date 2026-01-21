Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    21 Jan 2026 12:08 PM IST
    Updated On
    21 Jan 2026 12:08 PM IST

    വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​മാ​യി വ​ന്ന വാ​ഹ​നം ക​ത്തി​

    യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കാ​തെ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടു
    വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​മാ​യി വ​ന്ന വാ​ഹ​നം ക​ത്തി​
    കു​മ​ളി​യി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന അ​തി​ർ​ത്തി​യി​ൽ ഓ​ടു​ന്ന​തി​നി​ടെ തീ​പി​ടി​ച്ച വാ​ഹ​നം

    കു​മ​ളി: ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ലെ മ​ധു​ര​യി​ൽ നി​ന്നും തേ​ക്ക​ടി​യി​ലേ​ക്ക് വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​മാ​യി വ​രി​ക​യാ​യി​രു​ന്ന വാ​ഹ​നം അ​തി​ർ​ത്തി​യി​ലെ സി​വി​ൽ സ​പ്ലൈ​സ് ചെ​ക്ക് പോ​സ്റ്റി​ന് സ​മീ​പം ക​ത്തി​ന​ശി​ച്ചു. ഇ​ന്ന​ലെ ഉ​ച്ച​യ്ക്ക് ഒ​രു മ​ണി​യോ​ടെ​യാ​ണ് സം​ഭ​വം. വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ യാ​ത്ര ചെ​യ്ത ടെ​മ്പോ ട്രാ​വ​ല​റാ​ണ് പൂ​ർ​ണ്ണ​മാ​യും ക​ത്തി​ന​ശി​ച്ച​ത്. വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ ഡ്രൈ​വ​ർ കാ​ദ​ർ​ബാ​ഷ ഉ​ൾ​പ്പ​ടെ 13 പേ​രാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​വ​ർ പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കാ​തെ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടു.

    എ​ട്ട് പു​രു​ഷ​ന്മാ​രും നാ​ല് സ്ത്രീ​ക​ളും ഡ്രൈ​വ​റും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന സം​ഘം മ​ധു​ര​യി​ൽ നി​ന്നും യാ​ത്ര തു​ട​ങ്ങി കു​മ​ളി ടൗ​ണി​ന് സ​മീ​പം എ​ത്താ​റാ​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ തീ ​പ​ട​ർ​ന്ന​ത്. യാ​ത്ര​യ്ക്കി​ടെ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്റെ മു​ൻ​ഭാ​ഗ​ത്ത് നി​ന്നും പു​ക ഉ​യ​രു​ന്ന​ത് ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ട്ട ഡ്രൈ​വ​ർ ഉ​ട​ൻ ത​ന്നെ വാ​ഹ​നം പാ​ത​യോ​ര​ത്തേ​ക്ക് ഒ​തു​ക്കി നി​ർ​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    പു​ക ക​ണ്ട ഉ​ട​ൻ ത​ന്നെ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ എ​ല്ലാ​വ​രും വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ നി​ന്നും പു​റ​ത്തേ​ക്ക് ഇ​റ​ങ്ങി ഓ​ടി​യ​തി​നാ​ൽ വ​ലി​യ അ​പ​ക​ടം ഒ​ഴി​വാ​യി. യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ വാ​ഹ​നം പൂ​ർ​ണ്ണ​മാ​യും ക​ത്തി ന​ശി​ച്ചു. വി​വ​രം അ​റി​ഞ്ഞ് ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട്ടി​ലെ ക​മ്പ​ത്തു നി​ന്നും എ​ത്തി​യ ഫ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്‌​സ് യൂ​നി​റ്റ് ഏ​റെ നേ​രം പ​രി​ശ്ര​മി​ച്ചാ​ണ് തീ ​നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വി​ധേ​യ​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    ഷോ​ർ​ട്ട് സ​ർ​ക്യൂ​ട്ടാ​ണ് അ​പ​ക​ട​കാ​ര​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് പ്രാ​ഥ​മി​ക നി​ഗ​മ​നം. അ​പ​ക​ട​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് കൊ​ല്ലം-​ദി​ണ്ടു​ക്ക​ൽ ദേ​ശീ​യ പാ​ത​യി​ൽ അ​ൽ​പ്പ​നേ​രം ഗ​താ​ഗ​തം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ട്ടു. കു​മ​ളി, ഗൂ​ഡ​ല്ലൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി മേ​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു.

