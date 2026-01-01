Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kumily
    Posted On
    1 Jan 2026 12:23 PM IST
    Updated On
    1 Jan 2026 12:23 PM IST

    കേരളത്തിലേക്ക് കടത്താൻ ശ്രമിച്ച 12 കിലോ കഞ്ചാവ് പിടികൂടി

    കേരളത്തിലേക്ക് കടത്താൻ ശ്രമിച്ച 12 കിലോ കഞ്ചാവ് പിടികൂടി
    കു​മാ​ർ

    Listen to this Article

    കുമളി: തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും കുമളി വഴി കേരളത്തിലേക്ക് കടത്താൻ ശ്രമിച്ച 12 കിലോ കഞ്ചാവ് പൊലീസ് പിടികൂടി. തേനി, പഴനിചെട്ടി സ്വദേശി കുമാറിനെ (48) പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. നിരവധി കഞ്ചാവ് കേസുകളിലെ പ്രതിയാണ് അറസ്റ്റിലായ കുമാർ. ആന്ധ്രയിൽ നിന്നെത്തിയ കഞ്ചാവ് രണ്ട് കിലോ വീതമുള്ള പായ്ക്കറ്റുകളിലാക്കി കുമളി വഴി എറണാകുളത്തേക്ക് എത്തിക്കാനായിരുന്നു തീരുമാനിച്ചിരുന്നതെന്ന് പ്രതി പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞു.

    ganja seized smuggle drugs Kerala
