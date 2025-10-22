Begin typing your search above and press return to search.
    Kattappana
    Posted On
    date_range 22 Oct 2025 10:18 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Oct 2025 10:18 AM IST

    39.7 ഗ്രാം എം.ഡി.എം.എയുമായി യുവാവ്​ അറസ്റ്റിൽ

    39.7 ഗ്രാം എം.ഡി.എം.എയുമായി യുവാവ്​ അറസ്റ്റിൽ
    സു​ധീ​ഷ്

    Listen to this Article

    ക​ട്ട​പ്പ​ന: അ​ന്ത​ർ സം​സ്‌​ഥാ​ന മ​യ​ക്ക്​ മ​രു​ന്ന്​ വി​ൽ​പ​ന സം​ഘ​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​നി​യാ​യ യു​വാ​വ് 39.7 ഗ്രാം ​എം.​ഡി.​എം.​എ​യു​മാ​യി ക​ട്ട​പ്പ​ന​യി​ൽ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ. ക​ട്ട​പ്പ​ന, മു​ള​ക​ര​മേ​ട്, എ.​കെ. ജി. ​പ​ടി ടോ​പ്പ്, കാ​ഞ്ഞി​ര​ത്തും​മൂ​ട്ടി​ൽ സു​ധീ​ഷാ​ണ്​ (28) അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ നി​ന്ന്​ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന എം.​ഡി.​എം.​എ വീ​ട്ടി​ലാ​ണ്​ സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്.

    ഇ​ടു​ക്കി ജി​ല്ലാ പൊ​ലീ​സ്​ മേ​ധാ​വി സാ​ബു മാ​ത്യു ഐ.​പി.​എ​സി​ന്റെ നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് ക​ട്ട​പ്പ​ന ഡി.​വൈ.​എ​സ്.​പി വി.​എ. നി​ഷാ​ദ് മോ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ക​ട്ട​പ്പ​ന സി.​ഐ. റ്റി.​സി. മു​രു​ക​ൻ, എ​സ്.​ഐ​മാ​രാ​യ ബേ​ബി ബി​ജു, മ​ഹേ​ഷ്, എ​സ്.​സി.​പി.​ഒ മാ​രാ​യ ജോ​ബി​ൻ ജോ​സ്, അ​നു​മോ​ൻ അ​യ്യ​പ്പ​ൻ, സി.​പി.​ഒ മാ​രാ​യ അ​ൽ​ബാ​ഷ്, ബി​ജി​ൻ, സ​ബീ​ന, ജി​ല്ലാ ഡാ​ൻ​സാ​ഫ് ടീം ​അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തി​യെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

